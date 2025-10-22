La Comer mejora sus ventas y rentabilidad en el tercer trimestre del año

A este avance se sumó una mejora en el margen bruto, que pasó de 29.1% a 29.7%, gracias a una mezcla de productos con mayor margen y eficiencias en manejo de inventarios. La utilidad bruta fue de 3,506 mdp, 13.5% más que el año previo.

En rentabilidad operativa, la empresa también mostró avances. La utilidad de operación creció 12.8%, alcanzando 839 millones de pesos, mientras que el EBITDA aumentó 11.1% hasta llegar a 1,251 millones de pesos, con un margen de 10.6%, igual al del año pasado.

Entre los factores que presionaron los gastos operativos se encuentran mayores inversiones en publicidad, sueldos y mejoras a su plataforma digital “La Comer en tu Casa”, que se mantuvo estable en su participación dentro del total de ventas.

La utilidad neta del trimestre igual resultó favorable. La empresa reportó que ésta fue de 641 mdp, un incremento de 9.7%. En términos acumulados a septiembre, la empresa reporta ingresos por 35,122 mdp, un crecimiento de 10.3% en el año.

El flujo operativo (EBITDA) es de 4,071 millones de pesos, 14.3% más que en 2024, y la utilidad neta total alcanza los 2,179 mdp, 11.7% por encima del periodo comparable.

Al cierre del trimestre, La Comer sumó 90 tiendas en operación principalmente bajo los formatos La Comer, Fresko y City Market, así como un área de venta total de 405,118 metros cuadrados, que simboliza un alza de 7.5% frente al año pasado.