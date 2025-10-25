Publicidad

La importancia de llamarse McDonald's

La cadena llegó al país hace cuatro décadas y desde entonces se ha transformado para llevar la experiencia y la digitalización más allá de las hamburguesas.
sáb 25 octubre 2025 09:03 AM
La importancia de llamarse McDonald's
Francisco Boloña Holm, director general de Arcos Dorados México, explica que 70% de los insumos de la cadena son locales. (Especial)

Visitar un McDonald’s es más que comer una hamburguesa. Muchas de sus tiendas dejaron de ser las clásicas fachadas blancas y amarillas con techos rojos y arcos dorados; ahora, las filas son en el Automac, mientras que en el interior de fachadas renovadas y hasta minimalistas, el primer contacto es el kiosco de pedidos.

La dinámica es sencilla y toma menos de cinco minutos. En la pantalla aparece la opción de idioma para después elegir si el pedido es para llevar o comer en el restaurante; se despliega el menú con novedades, postres, McTríos y paquetes de hamburguesas que se pueden personalizar para pedir pepinillos, queso o cebolla. Para la Cajita Feliz se puede elegir el juguete de temporada o un libro.

Todo esto forma parte de la Experiencia del Futuro, el proceso de transformación digital de los restaurantes que Arcos Dorados anunció en 2021. Esta empresa se formó en 2007, tras adquirir el negocio en 21 mercados latinoamericanos. En México, lo gestiona a través de ocho franquiciatarios, con los que ha abierto 25 unidades los últimos tres años.

McDonald’s abrió sus puertas en el Pedregal, una de las zonas más exclusivas en el sur de la Ciudad de México, en octubre de 1985. La euforia que desató el evento quedó de manifiesto en las largas filas que durante semanas hicieron cientos de personas que deseaban probar las hamburguesas estadounidenses.

La historia está más que contada, pero vale la pena recordarla si se considera que la empresa mantiene este furor que ha generado alrededor de algunas colecciones que incluyen la Cajita Feliz, además de que ha pasado de vender un platillo al mero estilo estadounidense, a tener una adaptación constante no solo en el menú, sino en la experiencia.

Actualmente, la compañía cuenta con 380 locales en el país y alrededor de 14,000 empleados. “México es muy relevante para nosotros, es el segundo mercado por cantidad de restaurantes y, sin duda, el primero en potencial de mercado”, comenta Francisco Boloña Holm, director general de Arcos Dorados México.

Juan Carlos Bustamante, director de la maestría en Mercadotecnia de la EGADE Business School, explica que los canales de comida rápida son de los sectores que más están sometidos a temas de comportamiento y de medición de experiencia, por lo que el desarrollo de la interacción entre los consumidores en el restaurante es una de las características de las cadenas. “En el caso de McDonald’s, una de las consideraciones que tiene, más allá de ser un lugar donde la gente va a comer, es que sea etiquetado como un lugar para ir a disfrutar”, dice. “Se desarrollan más esas relaciones de carácter experiencial que levantan emociones positivas en la interacción con la marca”.

Para Mario Antonio Morales, consultor en franquicias y creador de la plataforma La Franquicia que Buscas, McDonald’s es una empresa relevante para el desarrollo del ecosistema en el país, sobre todo, para la evolución de marcas en el segmento de alimentos. “Ha sido un referente en todas las épocas en las que ha caminado en México, aunque hoy modelos que crecen alrededor no pueden impulsar la digitalización porque se requiere una gran inversión. Es un ejemplo brillante, difícil de cumplir”, apunta.

McDonald's Corporation Hamburguesas

