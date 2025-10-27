¿Quién es el dueño de Costco?

Historia de Costco

El 12 de julio de 1976, James Senegal y Jeffrey Brotman fundaron un primer almacén con el nombre de Price Club con 2.5 millones de dólares de amigos y familiares. El lugar estaba en un hangar de aviones reformado en Morena Boulevard en San Diego, California.

Se trataba del primer club de almacenes exclusivo para compradores comerciales. Al inicio, su mercado consistía en atender a pequeñas empresas, pero con el tiempo los fundadores descubrieron que para aumentar sus ventas, tenían que ir más allá.

Así empezó a crearse un “club”, un público selecto de miembros no comerciales. Con este cambio, el crecimiento de la industria se puso en marcha. Después de un primer año con pérdidas de 750,000 dólares, para 1979, Price Club ya tenía dos ubicaciones, con 900 empleados, 200,000 miembros y ganancias de 1 mdd. A cuatro años después de la fundación del primer local, el 12 de julio de 1980, The Price Company empezó a cotizar en la bolsa de valores.

Brotman y Sinegal inauguraron en 1983 el primer almacén Costco en Seattle, Washington. Al final del año, abrieron dos ubicaciones más en Portland, Oregón, y Spokane, Washington. Al año siguiente, contaban con nueve almacenes en cinco estados con más de 200,000 miembros, mientras que las ventas de Price Club superaron los 1,000 mdd.

En 1993, los accionistas aprobaron fusionar Price Company y Costco, formando PriceCostco, con 206 locales que generaban 16,000 mdd en ventas anuales. De acuerdo con una antigua versión de su página. “Costco se convirtió en la primera empresa en pasar de cero a 3,000 millones de dólares en ventas en menos de seis años”.

La compañía tuvo algunos cambios de nombres, como Costco Companies, Inc. en 1997, pero finalmente en 1999 adoptó su nombre actual Costco Wholesale Corporation.

El crecimiento le permitió a la empresa crear su propia marca exclusiva de Costco, “"Kirkland Signature" en 1995, lanzar su propia plataforma de comercio electrónico en 1998 y en 2002 establecer su programa de recompensas del 2%, aumentando el valor para los miembros ejecutivos.

En 2006, Costco fue nombrada una de las empresas "más admiradas" en EU y se destacaron sus centros ópticos con el premio de satisfacción del cliente por J.D. Power and Associates.

¿Quién es el dueño?

James Sinegal y Jeffrey Brotman, quienes fueron sus fundadores y crearon su filosofía: “mantener los costos bajos y trasladar los ahorros a nuestros miembros”. El CEO actual de la empresa es Ron Vachris.

No hay un solo dueño de la empresa. Actualmente, cerca del 70% de las acciones de Costco está en manos de accionistas institucionales e individuales, entre los que destacan fondos como BlackRock y Vanguard.

Costco en México

La cadena cuenta con 43 tiendas distribuidas en varios estados de la República. Puedes consultar la sucursal más cercana a ti mediante su directorio .

Aguascalientes: 1

San Luis Potosí: 1

Coahuila: 2

Guanajuato: 3

Nuevo León: 3

Jalisco: 4

Querétaro: 1

Michoacán: 1

Sinaloa: 1

Estado de México: 6

Ciudad de México: 6

Morelos: 1

Chihuahua: 2

Puebla: 1

Veracruz: 2

Baja California Sur: 1

Sonora: 1

Tabasco: 1

Yucatán: 1

Baja California: 3

Quintana Roo: 1

Costco prepara la apertura de una nueva tienda en la Ciudad de México, en la zona de División del Norte, la cual comenzará operaciones en enero de 2026. Además, la empresa abrirá otra sucursal en Monterrey en mayo y evalúa una cuarta unidad en Guadalajara.

La cadena busca expandirse hacia el sureste del país a mediano plazo, con especial interés en Playa del Carmen y otras zonas de la península de Yucatán, así como en ciudades medianas como Pachuca e Irapuato.

¿Qué otros servicios ofrece?

Además de encontrar los productos usuales de una tienda de supermercado, también ofrece diferentes servicios como:



Estaciones de gasolina: Proporcionan combustible de alta calidad a precios competitivos.

Centros llanteros: Ofrecen venta e instalación de llantas.

Fuentes de sodas: Áreas de comida rápida con opciones como pizzas, hot dogs y helados.

Centros auditivos: Servicios de evaluación y venta de aparatos auditivos.

Ópticas: Venta de lentes y servicios relacionados.

Farmacias: Surtido de medicamentos y productos de salud.

Propano: Venta de gas propano en algunas ubicaciones.

La oferta de servicios varía según la sucursal.

Con información de Mara Echeverría.