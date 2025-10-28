Grupo Carso replantea su participación en Lakach y analiza nuevo acuerdo con Pemex

Grupo Carso, del magnate Carlos Slim, está revisando la viabilidad del proyecto de gas en aguas profundas Lakach con la petrolera estatal Pemex y realizando nuevos análisis para definir qué hacer con el campo, dijo el martes un directivo de la empresa.

Grupo Carso firmó un acuerdo el año pasado para asociarse con Pemex y desarrollar el campo Lakach, en el Golfo de México, buscando revivir un proyecto que la estatal había abandonado dos veces debido a los altos costos.

"Lo que se está revisando es la viabilidad en cuanto al tema del precio de costo beneficio porque el gas no tiene un precio tan relevante como la inversión que se tiene que hacer ahí", dijo el director de Administración y Finanzas de Grupo Carso, Arturo Spinola, en una llamada sobre los resultados financieros de la empresa en el tercer trimestre.