Intensos bombardeos en Irán y Líbano; Trump amenaza con ampliar ataques contra Teherán

La guerra entre Irán, Israel y EU entra en su octavo día con una escalada de ataques y represalias que ya ha dejado cientos de víctimas y graves daños materiales.

Este sábado, Israel lanzó una de las ofensivas más intensas desde el inicio del conflicto, atacando una academia militar, un centro de mando subterráneo, un depósito de misiles y el aeropuerto internacional de Mehrabad en Teherán, donde se observó humo y fuego.

En Líbano, los bombardeos israelíes alcanzaron posiciones de Hezbolá en el sur y este del país, dejando un saldo de 41 muertos y 40 heridos, además de seis víctimas más, incluidos cuatro niños, en otros ataques. Hasta el momento, cerca de 300 personas han muerto esta semana en bombardeos israelíes, según autoridades locales.