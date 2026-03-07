Publicidad

Internacional

Intensos bombardeos en Irán y Líbano; Trump amenaza con ampliar ataques contra Teherán

El presidente Donald Trump advierte a Irán con nuevos ataques; bombardeos en Teherán y Líbano ya dejan centenares de víctimas.
sáb 07 marzo 2026 09:40 AM
Conflicto Irán EU Irán
La guerra entre Irán, Israel y EU entra en su octavo día con cientos de víctimas y graves daños.
 (KAWNAT HAJU/AFP)

La guerra entre Irán, Israel y EU entra en su octavo día con una escalada de ataques y represalias que ya ha dejado cientos de víctimas y graves daños materiales.

Este sábado, Israel lanzó una de las ofensivas más intensas desde el inicio del conflicto, atacando una academia militar, un centro de mando subterráneo, un depósito de misiles y el aeropuerto internacional de Mehrabad en Teherán, donde se observó humo y fuego.

En Líbano, los bombardeos israelíes alcanzaron posiciones de Hezbolá en el sur y este del país, dejando un saldo de 41 muertos y 40 heridos, además de seis víctimas más, incluidos cuatro niños, en otros ataques. Hasta el momento, cerca de 300 personas han muerto esta semana en bombardeos israelíes, según autoridades locales.

Aeropuerto de Dubái, en alerta

En el Golfo Pérsico, Irán respondió con ataques a intereses estadounidenses y aliados regionales. Sirenas y explosiones se registraron en Jerusalén, Dubái, Manama y Riad, donde las defensas interceptaron misiles dirigidos a bases con personal militar de EU. El aeropuerto de Dubái suspendió temporalmente sus operaciones tras la alerta de ataque y luego reanudó parcialmente la actividad.

Los Guardianes de la Revolución iraníes informaron sobre ataques a dos petroleros, uno con bandera de Islas Marshall, utilizando drones, mientras que el Ministerio de Defensa saudí reportó que Irán lanzó 15 misiles y 119 drones en la jornada. Jordania también acusó a Irán de disparar 119 proyectiles contra su territorio desde el inicio del conflicto, afectando instalaciones estratégicas.

En Irán, el conflicto ha provocado daños crecientes en edificios residenciales y en infraestructura, con ciudadanos viviendo bajo fuerte presencia de seguridad en Teherán. El Ministerio de Salud iraní reportó 926 civiles muertos y 6.000 heridos por los bombardeos israeloestadounidenses.

guerra iran precios del petróleo
Mercados

El petróleo se dispara 35% en la semana, su mayor salto desde 1983; bolsas caen

Trump intensifica sus amenazas

Mientras la violencia se extiende, el presidente Donald Trump volvió a amenazar con intensificar los ataques contra Irán. “¡Hoy Irán será golpeado muy fuertemente!”, publicó en su plataforma Truth Social, agregando que ciertas zonas y grupos podrían ser objetivos por primera vez debido al “mal comportamiento” de Irán.

Trump también aseguró que EU podría ayudar a reconstruir la economía iraní si se designa a un sucesor de Alí Jamenei “aceptable” para Washington. Por su parte, el presidente iraní Masud Pezeshkian respondió con firmeza: “Los enemigos se llevarán a la tumba su deseo de que el pueblo iraní se rinda”.

Donald Trump
Trump intensifica amenazas contra Irán y nuevos objetivos (MANDEL NGAN/AFP)

Impacto regional y humanitario

El conflicto ya afecta a Israel, los países del Golfo, Líbano y Jordania, y repercute en el tráfico marítimo debido al cierre parcial del estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de crudo y gas. En Líbano, unas 300.000 personas han tenido que abandonar sus hogares, mientras Hezbolá y fuerzas israelíes continúan sus enfrentamientos.

La foto de archivo del 31 de mayo de 2019 muestra al Hijo del líder Supremo de Irán, el Ayatolá Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, asiste a una manifestación para conmemorar el día de Jerusalén en Teherán.
Internacional

El heredero en la sombra: el ascenso silencioso de Mojtaba Jamenei hacia el poder supremo en Irán

Según reportes, Rusia proporcionaría información a Irán sobre posibles objetivos estadounidenses, aunque EU minimiza su influencia en el conflicto.

Con los ataques y contraataques extendiéndose, la guerra mantiene a la región en máxima tensión y con un alto costo humanitario, mientras Trump mantiene su presión sobre Irán desde el plano político y militar.

Con información de AFP

