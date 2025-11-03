¿Quién es el dueño de Waldo’s y qué se sabe de la explosión en Hermosillo que dejó 23 muertos?

¿Quién es el dueño de Waldo’s?

La historia de Waldo’s en México comenzó en 1999, cuando la cadena abrió su primera tienda en Tijuana, Baja California, ofreciendo productos de todo tipo a precios bajos.

La empresa había nacido apenas un año antes en Illinois, Estados Unidos, fundada por los empresarios Scott Beck y Robert Rowling, quienes buscaban introducir un modelo de compra con precios fijos y artículos accesibles.

El concepto tuvo una gran aceptación en México, donde la demanda de productos económicos impulsó su rápida expansión. Para 2004, Waldo’s había cerrado sus operaciones en EU para concentrar toda su estrategia en el mercado mexicano. Bajo el nombre Waldo’s Dollar Mart de México, ya superaba las cien tiendas y se consolidaba como una de las principales cadenas minoristas del país.

Con el paso del tiempo, la compañía mantuvo un crecimiento sostenido. En 2012, recibió una fuerte inyección de capital con la llegada de Grupo Vizion, que dos años después tomó el control total de la marca. En 2014, el grupo incorporó también a Eleczion, una cadena con casi 300 tiendas, fortaleciendo su presencia nacional.

¿Qué es Grupo Vizion?

Hoy, Grupo Vizion es el dueño de Waldo’s. Bajo su administración, la empresa ha diversificado sus operaciones más allá del comercio minorista: ofrece servicios como pago de remesas y facturación, lanzó un programa de lealtad y creó la Fundación Corazones con Vizion, dedicada a apoyar causas sociales en distintas regiones del país.

En julio de 2025, la compañía alcanzó un nuevo logro al inaugurar su tienda número 900 en la Ciudad de México, reflejo de su expansión constante y de su consolidación como una de las cadenas más grandes del sector minorista en el país.

Grupo Vizion es un conglomerado mexicano de inversión privada con presencia en varios sectores, como comercio, manufactura, consumo e inmobiliaria. Su rostro más visible es precisamente Waldo’s, parte de su portafolio desde 2012. Por lo tanto, la cadena no pertenece a una sola persona, sino a un grupo de inversionistas que ha consolidado su crecimiento en México.

¿Qué se sabe del incendio en Waldo’s?

Un incendio y posterior explosión en una tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo, Sonora, dejó 23 personas muertas y 12 lesionadas, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado.

El siniestro ocurrió la tarde del sábado 1 de noviembre en el establecimiento ubicado sobre la calle Dr. Noriega, entre Juárez y Matamoros. El inmueble sufrió daños estructurales severos y permanece asegurado como zona de investigación.

La empresa Waldo’s anunció el cierre temporal de 68 sucursales en Sonora, mientras las autoridades revisan posibles omisiones en materia de seguridad.

El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, informó que la tienda no contaba con un programa vigente de Protección Civil desde 2021, ya que ese año la autoridad negó su renovación por irregularidades.

El fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez aclaró que no hay indicios de incendio intencional. Detalló que la mayoría de las víctimas murió por inhalación de gases tóxicos y que 21 cuerpos ya fueron identificados.

Seis personas continúan hospitalizadas, dos de ellas en estado grave. Las investigaciones siguen para determinar el origen del fuego y las condiciones de seguridad del inmueble.