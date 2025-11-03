Publicidad

Walmart apunta al 'supermercado inteligente' de la mano de ChatGPT

Con ChatGPT integrado a su plataforma, Walmart acelera su estrategia omnicanal y se coloca a la vanguardia del comercio conversacional frente a Amazon y otros gigantes del retail.
lun 03 noviembre 2025 04:46 PM
Adiós a las listas del súper: Walmart y ChatGPT revolucionan cómo comprarás tu despensa
Walmart se adelanta con el uso de la IA al servicio de los consumidores. (Foto: Corporate.Walmart.com)

Walmart Inc. ha dado un paso decisivo hacia el futuro del comercio minorista. La compañía estadounidense anunció una alianza con OpenAI para integrar la inteligencia artificial conversacional de ChatGPT en su ecosistema digital, marcando el inicio de lo que denomina agentic commerce: una nueva fase en su estrategia omnicanal, donde el supermercado se vuelve inteligente, proactivo y personalizado.

La iniciativa permitirá que los clientes realicen sus compras mediante interacción directa con la inteligencia artificial, sin necesidad de buscar manualmente productos ni pasar por los procesos tradicionales de pago. Desde un chat con la IA será posible planificar la despensa, recibir sugerencias, comparar precios y concretar pedidos en Walmart o Sam’s Club.

Con ello, la empresa que dirige Doug McMillon busca llevar las compras digitales al siguiente nivel. El sistema aprende los hábitos de consumo, anticipa necesidades y ofrece recomendaciones ajustadas al perfil de cada cliente, una experiencia que podría redefinir la relación entre los consumidores y las plataformas de retail.

“La integración con ChatGPT le ayudará a personalizar y optimizar la oferta de valor hacia sus clientes, a la vez intentando maximizar su rentabilidad. Es un paso obligado para enfrentar a la competencia en ecommerce”, declara Carlos Hermosillo, analista bursátil independiente.

El salto del clic al diálogo inteligente

El anuncio impulsó las acciones de Walmart, reflejo de la confianza del mercado en el nuevo modelo de supermercado inteligente y en la capacidad de la empresa para capitalizar la revolución de la inteligencia artificial. La minorista señaló que esta colaboración acelerará su digitalización y reforzará su competitividad frente a gigantes como Amazon.

De acuerdo con la plataforma Trader xStation 5, la alianza con OpenAI no solo impulsa el valor bursátil de Walmart, sino que también simboliza un cambio estructural en el comercio electrónico: el paso del simple clic al diálogo inteligente. "Si la adopción prospera, Walmart podría transformarse de referente del retail tradicional a actor tecnológico clave en la próxima generación de comercio conversacional", añade el análisis.

“El proyecto se integrará a la plataforma Instant Checkout, el sistema que permitirá a los usuarios concretar compras directamente desde los chats con ChatGPT. En paralelo, Walmart continuará fortaleciendo sus soluciones internas de inteligencia artificial, como Sparky, su asistente virtual que ya optimiza inventarios, acelera el desarrollo de productos y mejora la atención al cliente.

“Este es un paso muy interesante dentro de la experiencia conversacional para el ecommerce. Hoy en día muchas empresas ya estaban en este barco de la IA, pero nadie había puesto el foco en la experiencia para el consumidor, para que sea diferente y esto se convierta en una ventaja competitiva”, afirma Julián Fernández, analista bursátil independiente.

El contexto de esta apuesta no es menor. Tras un ciclo de expansión acelerada, el comercio electrónico global ha comenzado a estabilizarse. Según Statista, la industria alcanzará ingresos por 1.17 billones de dólares este año y crecerá a una tasa anual de 5.6%, hasta los 1.54 billones en 2030. Para Estados Unidos, se estima que la penetración de usuarios será del 91.7% en 2025 y subirá a 93.3% en 2030.

Frente a ese escenario maduro, Walmart pretende dinamizar un mercado que ha perdido velocidad. La IA aparece como el motor de esa reactivación, al ofrecer una experiencia de compra más fluida, predictiva y personalizada. En términos financieros, el modelo también busca aumentar la rentabilidad a partir de una gestión más eficiente de datos, surtido y logística.

En su último reporte financiero, correspondiente al segundo trimestre fiscal, Walmart informó que sus ventas de comercio electrónico crecieron 26%, impulsadas por la entrega a domicilio, la publicidad digital y el marketplace. La nueva alianza apunta a profundizar esa tendencia.

Hoy en día, Walmart y Sam’s Club emplean inteligencia artificial en prácticamente todas las áreas del negocio. La empresa ha logrado reducir los plazos de producción de moda hasta en 18 semanas y los tiempos de resolución de consultas de clientes en un 40%. La meta no es solo ser más rápidos, sino más inteligentes en cada eslabón de la cadena.

La compañía también ha apostado por capacitar a sus empleados en alfabetización digital. Fue una de las primeras en adoptar certificaciones de OpenAI y en implementar ChatGPT Enterprise para sus equipos internos, una señal de que la IA forma parte estructural de su estrategia corporativa.

¿La alianza de Walmart y OpenAL alcanzará a México?

Aunque la alianza con OpenAI se desplegará primero en Estados Unidos, su alcance podría extenderse a otros mercados. México figura entre los destinos naturales de esta innovación, aunque el avance podría ser más gradual debido al ritmo distinto de adopción tecnológica.

En el país, Walmart ya experimenta con soluciones de IA para mejorar la productividad de sus gerentes de tienda, priorizar tareas, crear páginas de producto y automatizar respuestas a clientes sin intervención humana. También realiza pruebas en etiquetado y reconocimiento de imágenes para reorganizar módulos y anaqueles con mayor eficiencia.

Cristian Barrientos, director general y presidente de Walmart de México y Centroamérica, ha subrayado que el mercado mexicano muestra apertura al uso de tecnologías avanzadas. “He notado que mis clientes de los primeros 90 días, más maduros, están abiertos a recibir este tipo de tecnologías, dispuestos a compartir, por ejemplo, sus teléfonos celulares. Esto nos permite desarrollar programas beneficiosos, usar los datos y ser más precisos al seleccionar el surtido, en términos de elasticidad de precios”, declaró.

