Tu próxima laptop será hasta 20% más cara, y Nvidia Rubin tiene la culpa

Si estabas pensando adquirir una laptop pronto es posible que sea levemente más costosa que el año pasado, pero si esperas más tiempo la encontrarás aún más cara. Y esto no tiene que ver con que los equipos sean radicalmente distintos en las versiones anteriores, ni porque las marcas estén añadiendo funciones extravagantes, sino que viene de la memoria que tienen este tipo de dispositivos.
Tu laptop será más costosa en 2026
Durante el CES 2026 se presentó la nueva plataforma Nvidia Rubin, que es el siguiente gran salto en infraestructura de inteligencia artificial (IA), misma que absorberá volúmenes históricos de memoria DRAM y HBM (High Bandwidth Memory). Este efecto dominó ya se siente en la cadena de suministro y terminará reflejándose en el precio final de las laptops de uso cotidiano.
“En lugar de expandir la DRAM y la NAND convencionales utilizadas en teléfonos inteligentes, PC y otros productos electrónicos de consumo, los principales fabricantes de memoria trasladaron la producción hacia la memoria utilizada en centros de datos de IA, como la DDR5 de alto ancho de banda (HBM) y de alta capacidad”, señaló en un blog, Tom Mainelli, vicepresidente de investigación en dispositivos de consumo en IDC.
Una de las estimaciones que da la consultora es que habrá un incremento de entre el 15% y 20% en el precio.
Nvidia Rubin será devorador de memoria y chips
Rubin no es un chip, es una plataforma completa de supercómputo para IA que combina GPU de nueva generación, interconexiones avanzadas y enormes cantidades de memoria de alto desempeño. Cada sistema Rubin consumirá decenas de más memoria que un servidor tradicional.
Los grandes productores de estos insumos, como Samsung, SK Hynix y Micron están reasignando líneas completas hacia memorias premium para IA, que tienen márgenes mucho más altos que la DRAM convencional usada en laptops. Esto significa que para el consumidor final será más limitada la disponibilidad que existía hace unos meses.
Además de computadoras, los teléfonos inteligentes también se verán impactados de acuerdo con Mainelli. “La estructura de costos de un smartphone depende en gran medida de la memoria utilizada. Para un dispositivo de gama media, la memoria puede representar entre el 15% y el 20% de la lista total de materiales, mientras que para un dispositivo insignia de gama alta, ronda entre el 10% y el 15%”, precisó.
¿Qué tanto van a subir los precios?
La cifra que circula entre fabricantes de PCs es entre 15% y 20% en el precio final de una laptop promedio durante 2026, pero en general varios productos de consumo se verán impactados.
Un ejemplo para dimensionar esta subida de precios es comparar una laptop de gama media con 16 GB de RAM y SSD de 512 GB que cuesta alrededor de 18,000 pesos.
En 2026, ese mismo modelo podría costar entre 20,500 y 21,600 pesos, pues la RAM representa entre el 10 y el 15% del costo total del equipo.
Además, la memoria de alto desempeño para IA requiere procesos de fabricación más complejos y empaquetados avanzados. Expandir la capacidad no podrá ser un cambio inmediato que los fabricantes y proveedores de este tipo de insumos podrán asumir en el corto tiempo, pues tomará alrededor de 18 meses, de acuerdo con Mainelli.
Aunque los fabricantes ya anunciaron inversiones, la mayor parte de esa capacidad adicional también está comprometida con centros de datos, no con laptops. SK Hynix destinará 14,600 millones de dólares a nuevas plantas y a multiplicar su producción de memoria HBM, mientras que Samsung Electronics acelera la expansión de sus líneas de DRAM y HBM avanzadas, de acuerdo con The Korean Joongong Daily.
Mientras plataformas como Rubin sigan creciendo el mercado de consumo quedará en segundo plano, como sucedió en la pandemia con las tarjetas gráficas.
Si planeas cambiar de laptop en 2026, adelantar la compra puede ahorrarte miles de pesos, pero sobre todo es importante priorizar equipos con 16 GB de RAM desde fábrica, ya que los upgrades posteriores serán más caros.