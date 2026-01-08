Tu próxima laptop será hasta 20% más cara, y Nvidia Rubin tiene la culpa

Durante el CES 2026 se presentó la nueva plataforma Nvidia Rubin, que es el siguiente gran salto en infraestructura de inteligencia artificial (IA), misma que absorberá volúmenes históricos de memoria DRAM y HBM (High Bandwidth Memory). Este efecto dominó ya se siente en la cadena de suministro y terminará reflejándose en el precio final de las laptops de uso cotidiano.

“En lugar de expandir la DRAM y la NAND convencionales utilizadas en teléfonos inteligentes, PC y otros productos electrónicos de consumo, los principales fabricantes de memoria trasladaron la producción hacia la memoria utilizada en centros de datos de IA, como la DDR5 de alto ancho de banda (HBM) y de alta capacidad”, señaló en un blog, Tom Mainelli, vicepresidente de investigación en dispositivos de consumo en IDC.

Una de las estimaciones que da la consultora es que habrá un incremento de entre el 15% y 20% en el precio.

Nvidia Rubin será devorador de memoria y chips

Rubin no es un chip, es una plataforma completa de supercómputo para IA que combina GPU de nueva generación, interconexiones avanzadas y enormes cantidades de memoria de alto desempeño. Cada sistema Rubin consumirá decenas de más memoria que un servidor tradicional.

Los grandes productores de estos insumos, como Samsung, SK Hynix y Micron están reasignando líneas completas hacia memorias premium para IA, que tienen márgenes mucho más altos que la DRAM convencional usada en laptops. Esto significa que para el consumidor final será más limitada la disponibilidad que existía hace unos meses.

Además de computadoras, los teléfonos inteligentes también se verán impactados de acuerdo con Mainelli. “La estructura de costos de un smartphone depende en gran medida de la memoria utilizada. Para un dispositivo de gama media, la memoria puede representar entre el 15% y el 20% de la lista total de materiales, mientras que para un dispositivo insignia de gama alta, ronda entre el 10% y el 15%”, precisó.