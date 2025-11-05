Asur lidera la puja por los aeropuertos latinoamericanos de Motiva

Asur ha superado hasta ahora a la española Aena y a la argentina Corporación América Aeropuertos (CAAP) en la puja por los 17 aeropuertos brasileños de Motiva y por los centros internacionales de Quito (Ecuador), San José (Costa Rica) y Curaçao, según las fuentes.

La oferta de Asur valoraba los activos en unos 5,000 millones de reales (925 millones de dólares), excluyendo la deuda, dijo una de las fuentes. Según el informe anual del grupo, sus aeropuertos dieron servicio a unos 45 millones de pasajeros en 2024. Aena y Motiva declinaron hacer comentarios sobre la venta.

Asur y CAAP no respondieron a solicitudes de comentarios. El director general de Motiva, Miguel Setas, dijo la semana pasada durante una llamada de resultados del tercer trimestre que el grupo esperaba anunciar una venta de los activos antes de finales de 2025.

Motiva gestiona y mantiene una red de autopistas, aeropuertos y servicios de transporte de pasajeros, incluidos metros, ferrocarriles, trenes ligeros y transbordadores.

Los beneficios ajustados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) del negocio de aeropuertos de Motiva aumentaron un 15%, hasta 912 millones de reales, en los nueve primeros meses de 2025.