La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció el lunes que la aerolínea estatal Mexicana de Aviación y otros operadores privados locales accedieron a ceder algunos slots en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a aerolíneas estadounidenses, en medio de disputas entre ambos países por la distribución de vuelos.

Un slot es la autorización que recibe una aerolínea para despegar o aterrizar en un aeropuerto en un horario específico; funciona como una “cita” formal que determina cuántas operaciones puede realizar cada compañía en terminales saturadas, donde la capacidad de pistas, plataformas y espacios aéreos es limitada y cada minuto disponible tiene valor comercial y operativo.

El anuncio llega después de semanas marcadas por fricciones regulatorias. En octubre, autoridades estadounidenses revocaron la autorización de más de una docena de rutas operadas por aerolíneas mexicanas, argumentando que México había cancelado de forma ilegal servicios de compañías de Estados Unidos.