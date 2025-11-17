Publicidad

Mexicana y otras aerolíneas mexicanas cederán slots del AICM a compañías de EU para calmar la disputa por rutas

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que tanto la aerolínea estatal como operadores privados liberarán algunos horarios en el AICM para compañías de Estados Unidos, en medio de acusaciones de cancelaciones ilegales.
lun 17 noviembre 2025 09:14 AM
Mexicana de Aviación cederá slots en el AICM a aerolíneas de EU tras disputas por rutas
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la aerolínea estatal accedió a liberar horarios de despegue y aterrizaje en la saturada terminal capitalina. (Henry Romero/Reuters)

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció el lunes que la aerolínea estatal Mexicana de Aviación y otros operadores privados locales accedieron a ceder algunos slots en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a aerolíneas estadounidenses, en medio de disputas entre ambos países por la distribución de vuelos.

Un slot es la autorización que recibe una aerolínea para despegar o aterrizar en un aeropuerto en un horario específico; funciona como una “cita” formal que determina cuántas operaciones puede realizar cada compañía en terminales saturadas, donde la capacidad de pistas, plataformas y espacios aéreos es limitada y cada minuto disponible tiene valor comercial y operativo.

El anuncio llega después de semanas marcadas por fricciones regulatorias. En octubre, autoridades estadounidenses revocaron la autorización de más de una docena de rutas operadas por aerolíneas mexicanas, argumentando que México había cancelado de forma ilegal servicios de compañías de Estados Unidos.

Sheinbaum dijo que la cesión de slots es resultado de conversaciones sostenidas con autoridades de Estados Unidos para atender las preocupaciones de competencia y asegurar que ningún operador quede en desventaja.

El AICM, que opera al límite de su capacidad desde hace años, es especialmente sensible a cualquier ajuste en su asignación de slots. La entrada o salida de horarios puede alterar tanto la planeación operativa de las aerolíneas como la conectividad nacional e internacional. Para Mexicana de Aviación, que busca consolidarse como actor relevante tras su relanzamiento, la pérdida de espacios podría significar ajustes en su estrategia de rutas.

Las otras aerolíneas privadas que podrían ceder slots, según Sheinbaum, son Aeroméxico, Volaris y Viva.

La presidenta enmarcó la decisión dentro de un “marco de competitividad”, aludiendo a la necesidad de equilibrar el mercado aéreo en un entorno donde Estados Unidos mantiene una posición dominante en tráfico y flotas. Para el gobierno, el gesto busca evitar que la disputa escale, al tiempo que envía una señal de cooperación en un momento en que otros temas bilaterales —desde comercio hasta seguridad— atraviesan momentos de tensión.

Con información de Reuters

