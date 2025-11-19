Bimbo es líder en la industria de la panificación en México y extendió sus raíces a diferentes partes del mundo para conquistar los paladares extranjeros. En la mayoría de los casos, la empresa ha desarrollado diferentes marcas para adaptarse a los diferentes mercados. Este es el caso de QSR, la única marca de Bimbo que existe en Corea del Sur, y que está en varias naciones más, pero no se vende en México.
Esta marca de Bimbo no se vende en tiendas de México, pero es fundamental para otros países
Bimbo QSR, la marca que se extiende en el mundo a través de restaurantes
No todos los productos de Bimbo son empaquetados para venderse en las tiendas de la esquina. Bimbo Quick Service Restaurant (Restaurante de Servicio Rápido) o Bimbo QSR es una división de Grupo Bimbo que se dedica a proveer de productos de panadería a grandes cadenas de restaurantes de comida rápida.
La trayectoria de esta marca tiene casi 70 años y no es de origen mexicano. Comenzó en 1955, con un modesto camión que distribuía pan en el Medio Oeste de Estados Unidos, y era operado por una sola persona.
Entre 1991 y 2014, a través de mucha inversión y expansión mundial de panaderías en Europa, África y Asia, la marca ganó terreno para consolidarse en el mercado QSR. Al año siguiente, compraron The New Bakery Company.
En 2017, Grupo Bimbo adquirió la marca con la apuesta de ser un motor en crecimiento e innovación.
Actualmente cuenta con 63 panaderías en 23 países para los cuales producen y envían cerca de 15 millones de productos horneados diarios a miles de restaurantes QSR en el mundo.
Bimbo QSR en el mundo
La marca de pan para servicio rápido está presente en varios países con diferentes plantas de producción:
América del Norte - 21 panaderías
- British Columbia
- Alberta (2 panaderías)
- Manitoba
- Quebec (2 panaderías)
- Newfoundland
- Ontario (2 panaderías)
- New Brunswick
- Ohio (2 panaderías)
- Colorado
- Georgia
- Tijuana
- Chihuahua
- Monterrey
- Guadalajara
- Azcapotzalco (CDMX)
- Mérida
La producción se centra en panecillos personalizados, donas, bollería dulce y tortillas.
América Latina - 14 panaderías
- El Salvador
- Costa Rica
- Bogotá (2 panaderías)
- Guarenas
- Guayaquil
- Lima
- Santiago
- Buenos Aires
- Montevideo
- Pouso Alegre
- Juiz de Fora
- Jaguarina Osasco
La producción se centra en panecillos, pasteles, galletas, tartas y bollería dulce.
Asia - 11 panaderías en China y Corea del Sur
- Beijing (2 panaderías)
- Tianjin
- Shenyang
- Xiaogan
- Chengdu
- Hangzhou
- Shanghai (2 panaderías)
- Zhongshan
- Asan
Realizan la producción de bagels, panecillos, croissants, english muffins, macarrones y bollería dulce.
EMEA - 15 panaderías en Europa, África, Medio Oriente y Asia Oriental
- Las Mercedes
- Puente Genil
- Fleury-Mérogis
- Aix-en-Provence
- Suiza
- Bomporto
- Monterotondo
- Ucrania
- Rusia
- Kazajistán
- Turquía
- Marruecos
- Ciudad del Cabo
- Pretoria
Realizan la producción de bagels, panecillos,, english muffins, tartas y tortillas.
México produce, pero no consume
México cuenta con seis panaderías de alta velocidad para Bimbo QSR, pero no son productos para el consumo local. De acuerdo con el Grupo, esta marca no forma parte del catálogo nacional, sino que son destinados a otros sitios para abastecer los restaurantes de comida rápida.
En cambio, en otros países, como Corea del Sur y Kazajistán, es la única marca presente de la panificadora para sus mercados.