Esta marca de Bimbo no se vende en tiendas de México, pero es fundamental para otros países

Bimbo QSR, la marca que se extiende en el mundo a través de restaurantes

No todos los productos de Bimbo son empaquetados para venderse en las tiendas de la esquina. Bimbo Quick Service Restaurant (Restaurante de Servicio Rápido) o Bimbo QSR es una división de Grupo Bimbo que se dedica a proveer de productos de panadería a grandes cadenas de restaurantes de comida rápida.

La trayectoria de esta marca tiene casi 70 años y no es de origen mexicano. Comenzó en 1955, con un modesto camión que distribuía pan en el Medio Oeste de Estados Unidos, y era operado por una sola persona.

Entre 1991 y 2014, a través de mucha inversión y expansión mundial de panaderías en Europa, África y Asia, la marca ganó terreno para consolidarse en el mercado QSR. Al año siguiente, compraron The New Bakery Company.

En 2017, Grupo Bimbo adquirió la marca con la apuesta de ser un motor en crecimiento e innovación.

Actualmente cuenta con 63 panaderías en 23 países para los cuales producen y envían cerca de 15 millones de productos horneados diarios a miles de restaurantes QSR en el mundo.

Bimbo QSR en el mundo

La marca de pan para servicio rápido está presente en varios países con diferentes plantas de producción:

América del Norte - 21 panaderías

British Columbia

Alberta (2 panaderías)

Manitoba

Quebec (2 panaderías)

Newfoundland

Ontario (2 panaderías)

New Brunswick

Ohio (2 panaderías)

Colorado

Georgia

Tijuana

Chihuahua

Monterrey

Guadalajara

Azcapotzalco (CDMX)

Mérida

La producción se centra en panecillos personalizados, donas, bollería dulce y tortillas.

(Bimbo QSR)

América Latina - 14 panaderías

El Salvador

Costa Rica

Bogotá (2 panaderías)

Guarenas

Guayaquil

Lima

Santiago

Buenos Aires

Montevideo

Pouso Alegre

Juiz de Fora

Jaguarina Osasco

La producción se centra en panecillos, pasteles, galletas, tartas y bollería dulce.

Asia - 11 panaderías en China y Corea del Sur

Beijing (2 panaderías)

Tianjin

Shenyang

Xiaogan

Chengdu

Hangzhou

Shanghai (2 panaderías)

Zhongshan

Asan

Realizan la producción de bagels, panecillos, croissants, english muffins, macarrones y bollería dulce.

EMEA - 15 panaderías en Europa, África, Medio Oriente y Asia Oriental

Las Mercedes

Puente Genil

Fleury-Mérogis

Aix-en-Provence

Suiza

Bomporto

Monterotondo

Ucrania

Rusia

Kazajistán

Turquía

Marruecos

Ciudad del Cabo

Pretoria

Realizan la producción de bagels, panecillos,, english muffins, tartas y tortillas.

México produce, pero no consume

México cuenta con seis panaderías de alta velocidad para Bimbo QSR, pero no son productos para el consumo local. De acuerdo con el Grupo, esta marca no forma parte del catálogo nacional, sino que son destinados a otros sitios para abastecer los restaurantes de comida rápida.

(Bimbo QSR)

En cambio, en otros países, como Corea del Sur y Kazajistán, es la única marca presente de la panificadora para sus mercados.