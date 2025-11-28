De Topo Chico a Santa Clara: las marcas que pertenecen a Coca-Cola en México y que no te imaginas

Coca-Cola es una de las empresas más grandes y antiguas del mundo, con una fuerte presencia en México. La marca no solo vende refrescos, también comercializa productos lácteos, jugos, cafés, tés y bebidas de hidratación.
Según la página oficial de The Coca-Cola Company, la empresa opera al menos 17 marcas en el país , con sus respectivas variantes. Algunas son ampliamente reconocidas, especialmente en el segmento de refrescos, mientras que otras pasan más desapercibidas para el público.
Publicidad
Las marcas de Coca-Cola en México
Además de los populares refrescos de Coca-Cola y sus distintas versiones, la empresa también produce en México productos de Santa Clara y el agua mineral Topo Chico.
Sin embargo, a través de Coca-Cola FEMSA —el embotellador más grande del sistema Coca-Cola por volumen de ventas— también se comercializan otros productos, como agua embotellada Ciel y bebidas energéticas como Monster, entre otras marcas.
Las embotelladoras de Coca-Cola en México
Aunque Coca-Cola FEMSA es el principal embotellador del sistema Coca-Cola en México, no es el único. En el país operan también otras embotelladoras regionales que atienden mercados específicos y mantienen la distribución en zonas más focalizadas.
Arca Continental
Es la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina y una de las más importantes del sistema a nivel mundial.
Bebidas Refrescantes de Nogales
Embotella y distribuye productos Coca-Cola en el norte del país, con atención a más de 6,000 clientes.
Corporación del Fuerte
Grupo embotellador con tres franquicias ubicadas en Ciudad Cuauhtémoc (Chihuahua), Los Mochis (Sinaloa) y Tijuana (Baja California).
Grupo Embotellador Nayar
Opera en el estado de Nayarit a través de 12 centros de distribución.
Embotelladora de Colima
Con origen en 1955, fue la primera planta en Latinoamérica en embotellar Fanta Naranja y la segunda en comercializarla en todo México.
Coca-Cola FEMSA
Principal embotellador del sistema Coca-Cola, responsable de la mayor parte de la producción y comercialización en el país.
Corporación RICA
Distribuye bebidas carbonatadas, agua, jugos, néctares y bebidas no carbonatadas dentro del sistema Coca-Cola.
Bepensa
Produce y comercializa las marcas Coca-Cola en 22 estados de México, además de República Dominicana y EU.
Jugos Del Valle – Santa Clara
Empresa del sistema enfocada en jugos, lácteos y bebidas especializadas, con un perfil innovador y presencia nacional.
El peso de Coca-Cola en México
La estructura que Coca-Cola ha construido en México revela un modelo de negocio que va mucho más allá de la venta de refrescos. Su red de embotelladoras, encabezada por Coca-Cola FEMSA y complementada por operadores regionales, permite que la empresa mantenga una cobertura prácticamente total del territorio nacional.
Esta capilaridad, que combina producción local, distribución de última milla y una logística altamente integrada, ha convertido a México en uno de los mercados más importantes del sistema Coca-Cola en el mundo.
México no solo es uno de los mayores consumidores de refrescos a escala global, sino también un laboratorio para la diversificación de bebidas: desde lácteos y jugos hasta café, tés, bebidas deportivas y opciones de hidratación.
La presencia de marcas como Santa Clara, Del Valle, Powerade o Costa Coffee muestra cómo la compañía ha ampliado su portafolio para mantener su relevancia ante consumidores con hábitos cambiantes y un mercado cada vez más competitivo.
Además, la multiplicidad de embotelladoras refleja un modelo híbrido que combina operación corporativa con empresas regionales que conocen a detalle los hábitos de consumo locales. Esa combinación ha permitido a Coca-Cola posicionarse no solo como líder en refrescos, sino como un actor central en el sector de bebidas en general.