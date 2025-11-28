Volaris y Viva tendrán cancelaciones y afectaciones de viajes por actualizaciones de aviones Airbus A320

Volaris y Viva son afectadas por aviones A320 de Airbus

Este viernes, la fabricante Airbus informó que un gran número significativo de los aviones de la Familia A320 podrían tener fallos en los controles de vuelo, debido a que la radiación solar intensa puede corromper datos críticos para su correcto funcionamiento.

Para solucionarlo, la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, por sus iglas en inglés) emitió una Directiva de Aeronavegabilidad que obliga a las aerolíneas de todo el mundo a llevar a cabo una actualización de software en estos aviones.

Volaris y Viva son algunas de estas líneas que realizarán las indicaciones para preservar la seguridad de los usuarios.

Volaris detalló que realizará el procedimiento en toda su flota, y las actualizaciones se completarán entre el sábado y domingo. En consecuencia, ocasionará cancelaciones y retrasos en toda su red de rutas durante las siguientes 48 a 72 horas. Posteriormente regresará a la normalidad operativa.

#VolarisInforma Sobre la orden precautoria emitida por Airbus pic.twitter.com/RkFJJaHR39 — Volaris (@viajaVolaris) November 28, 2025

Viva, por su parte, no detalló más sobre las afectaciones de los itinerarios de viaje, pero afirmó que está trabajando de la mano con las autoridades y con Airbus para mitigar los efectos de la medida en el menor tiempo posible.

Postura oficial Sobre la orden precautoria emitida por AIRBUS (https://t.co/evsuOlkuty) pic.twitter.com/F61H6yaBdU — Viva (@VivaAerobus) November 28, 2025

Ambas empresas ofrecerán información, alternativas y soluciones de los planes de viaje, así como reprogramación de los vuelos sin costo. Solicitaron a sus clientes estar pendiente de sus vuelos para revisar el estatus.

Mientras tanto, Aeroméxico no ha emitido información al respecto.