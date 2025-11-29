Volaris y Viva concluyen actualización de aeronaves modelo A320 en México

En un comunicado, la AFAC detalló que la flota mexicana sujeta a actualización estuvo integrada por 93 aeronaves de Viva Aerobus y 90 aeronaves de Volaris, mismas que concluyeron satisfactoriamente la aplicación de la tarea técnica requerida por el fabricante.

"Las aerolíneas informaron que las actividades se desarrollaron conforme a lo programado, sin afectaciones mayores a la operación aérea nacional", detalla el documento.

A través de una tarjeta informativa que compartió en 𝕏, detalla que hasta las 13:30 horas de este 29 de noviembre, se realizaron las actualizaciones técnicas requeridas y recomendadas por el fabricante Airbus a un total de 176 aeronaves pertenecientes a ambas empresas.

Ambas empresas informaron a través de redes sociales sobre la actualización de las aeronaves que son parte de su flotilla y que sus usuarios no tuvieron mayores contratiempos que algunos retrasos en sus vuelos.

“La AFAC continuará dando seguimiento a este proceso para asegurar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y fortalecer la seguridad operacional”, detalla el texto.

Durante la tarde del 28 de noviembre, ambas aerolíneas informaron a través de redes sociales que durante los trabajos de actualización, se tendrían cancelaciones y retrasos en la red de rutas durante las 48 a 72 horas.

El fabricante Airbus informó que un gran número significativo de los aviones de la Familia A320 podrían tener fallos en los controles de vuelo, debido a que la radiación solar intensa puede corromper datos críticos para su correcto funcionamiento.

Para solucionarlo, la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, por sus iglas en inglés) emitió una Directiva de Aeronavegabilidad que obliga a las aerolíneas de todo el mundo a llevar a cabo una actualización de software en estos aviones.

La medida se tomó tras un incidente técnico a finales de octubre con un aparato en Estados Unidos que "reveló que radiaciones solares intensas podían corromper los datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo", explicó el gigante europeo a sus clientes en un comunicado.