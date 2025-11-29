Así son los modelos Airbus A320 que tiene paralizados vuelos internacionales por fallas

La agencia AFP detalló que ningún portavoz de la compañía logró ser contactado el sábado para obtener cifras, pero el ministro francés de Transporte, Philippe Tabarot, se mostró tranquilizador en el canal de noticias BFMTV.

¿Cómo es el Airbus A320?

El defecto en el programa, revelado el viernes, hizo temer graves perturbaciones en el tráfico aéreo mundial, ya que el A320 es el avión más vendido del mundo. El modelo entró en servicio en 1988 y, a finales de septiembre de 2025, se habían entregado 12,257 unidades.

El A320 es una gama que engloba también los modelos A318, A319 y A321. Según Cirium, una consultora del sector, actualmente hay en servicio en todo el mundo unos 9,400 aparatos de este tipo. Este modelo es común entre las aerolíneas que operan el tráfico punto a punto, muchas de ellas de bajo costo.

Entre las características del Airbus A320 se encuentra que las recientes versiones del A320neo incorporan una aerodinámica mejorada y motores a reacción de última generación, lo que se traduce en una reducción significativa del consumo de combustible y de las emisiones. Destaca la ampliación en sus pasillos y una reducción del 20% en el consumo de combustible en comparación con la generación anterior; una mayor autonomía de vuelo y una mayor carga útil.

El fabricante instó a "detener inmediatamente los vuelos" de 6,000 de sus aviones A320 para reemplazar el programa. Pero el ministro Tabarot indicó el sábado que Airbus había podido corregir el fallo "en más de 5,000 aviones" en estas últimas horas.

A través de su cuenta en 𝕏, lamentó las afectaciones a los usuarios de las distintas aerolíneas, pero precisó que la seguridad de las personas es lo primordial.

La medida se tomó tras un incidente técnico a finales de octubre con un aparato en Estados Unidos que "reveló que radiaciones solares intensas podían corromper los datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo", explicó el gigante europeo a sus clientes en un comunicado.

El 30 de octubre, concretamente, un Airbus A320 de la compañía JetBlue sufrió un problema de control en vuelo debido a un fallo informático durante la fase de crucero entre Cancún (México) y Newark (Estados Unidos).

El avión descendió repentinamente sin intervención de los pilotos y tuvo que aterrizar en Tampa, Florida. El incidente dejó varios pasajeros heridos, según los bomberos locales.

No toda la flota podrá volver a despegar de inmediato. "Según la última información de la que dispongo, pero Airbus podrá y deberá comunicar al respecto, parece que habrá muchos menos A320 que se vean afectados de forma más duradera por el cambio de software", declaró el ministro francés.

El modelo cuenta con el sistema ELAC (Elevator and Aileron Computer), un computador de control de los elevadores y alerones del avión.

Se había mencionado la posibilidad de que afectara a un millar de aviones. Ahora parece que solo se trata de un centenar Philippe Tabarot, ministro francés de Transporte

Retrasos aislados

El anuncio de Airbus provocó retrasos y cancelaciones de vuelos en todo el mundo, desde Filipinas hasta Colombia. En México, las aerolíneas Volaris y Viva informaron la actualización en unidades de su tipo en su flotilla.

La colombiana Avianca informó de afectaciones "significativas" en sus vuelos debido a que la actualización del programa afecta a más del 70% de su flota, y suspendió la venta de boletos hasta el 8 de diciembre.

American Airlines dijo prever "algunos retrasos" relacionados con estos ajustes, pero estima que la actualización del programa en sus aproximadamente 340 aviones debía estar lista el sábado.

Air France indicó a AFP que durante la jornada del sábado sería capaz de "transportar a la totalidad de sus clientes, salvo los vuelos de la red regional Caribe". La víspera anunció haber cancelado 35 vuelos.

"La mayoría de actualizaciones de programa pudo efectuarse por la noche y el sábado de mañana. Las compañías aéreas del grupo Lufthansa no prevén cancelar ningún vuelo debido a esta situación, aunque no pueden descartarse retrasos aislados durante el fin de semana", explicó Lufthansa.

La aerolínea easyJet indicó que no canceló ningún vuelo, al haber concluido la intervención en todos sus A320.

Consultada por la AFP, JetBlue explicó a su vez que ya había comenzado las modificaciones necesarias en "algunos A320" y también en A321.

En cuanto a Delta Air Lines, la compañía esperaba realizar las actualizaciones necesarias para la mañana del sábado en parte de sus A320 y A321neo.

En México, las aerolíneas de bajo costo Volaris y Viva Aerobús informaron el viernes que sus operaciones sufrirán retrasos, por lo que tomarán medidas para mitigar las afectaciones a los viajeros. Sin embargo, no ofrecieron detalles de cuántos vuelos se verán afectados o del número de aviones que deberán realizar estas actualizaciones.

