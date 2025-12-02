BMW nombra nuevo CEO para su planta en SLP en pleno viraje eléctrico

La compañía detalló que Gottsche concluye su periodo tras más de dos décadas en la red global de producción de BMW Group. En su mensaje de despedida destacó el desempeño del equipo potosino. “Ha sido un privilegio liderar a un equipo excepcional en San Luis Potosí. Juntos hemos alcanzado hitos importantes que posicionan a México como un actor clave en la estrategia global de BMW Group”, comentó Harald Gottsche, presidente y CEO saliente.

El relevo coloca ahora a Klaus von Moltke como responsable de conducir la siguiente fase de la operación. Nacido en Sudamérica y con 25 años dentro del grupo, el directivo llega desde la Planta de Steyr, en Austria, una de las sedes clave para la producción de motores del portafolio global de BMW.

Su carrera incluye puestos de liderazgo en operaciones de Sudáfrica, Países Bajos y Alemania, con experiencia en planificación, industrialización y gestión de proyectos. El corporativo lo presenta como un perfil técnico con trayectoria en la implementación de procesos de manufactura y en la dirección de equipos multiculturales.

En su primera declaración sobre el cambio de rol, von Moltke anticipó su visión para el complejo potosino. “Ahora, me complace enormemente llevar los vehículos Neue Klasse a las calles junto con el extraordinario equipo de la Planta de San Luis Potosí. A pesar de las desafiantes condiciones actuales, continuaremos escribiendo la historia de éxito de nuestra compañía en América”, afirmó Klaus von Moltke, nuevo presidente y CEO.

La planta potosina entra en fase de reconversión industrial

Desde su apertura en 2019, el complejo de San Luis Potosí ha producido medio millón de unidades y la incorporación de modelos estratégicos para el mercado global, logros que el grupo alemán reconoce como parte del legado del directivo.

El contexto industrial acompaña al cambio de liderazgo. La planta opera con cerca de 3,700 asociados y ensambla los modelos BMW Serie 3 Sedán, BMW Serie 2 Coupé y BMW M2, estos últimos de manera exclusiva para el mercado global. El complejo ha sido reconocido por su adopción de manufactura aditiva, inteligencia artificial y sistemas de automatización colaborativa.

Las metas para los próximos años incluyen escalar la manufactura eléctrica y complementar las líneas actuales con la producción del nuevo iX3, una tarea que combinará nuevas tecnologías, ajustes logísticos y programas de capacitación intensiva. La inversión adicional anunciada en 2023 por 1,200 millones de dólares —más de 800 millones de euros— reforzará el ecosistema eléctrico con la edificación de capacidades para el ensamble de baterías y vehículos de próxima generación.

La transición se realizará en los últimos días de 2025, cuando ambos ejecutivos participarán en un proceso de entrega definido por BMW para garantizar continuidad en la gestión. Con ello, el Grupo concluye uno de sus cambios directivos más relevantes del año en México y abre una nueva etapa en el liderazgo de uno de sus complejos más recientes.