Las acciones de Ollamani suben tras alianza con General Atlantic por el Club América

La firma inversora estadounidense General Atlantic adquirió el 49% de las acciones del América del futbol mexicano y del Estadio Banorte.
mié 24 diciembre 2025 08:52 AM
Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Club America v Monterrey
Ollamani conservará una participación de control del 51% y continuará supervisando la dirección y visión estratégica de largo plazo del grupo, mientras que General Atlantic tendrá una participación del 49% en Grupo Águilas. (Raquel Cunha/REUTERS)

Las acciones de la firma mexicana Ollamani subían el miércoles después de que anunció en la víspera que formó una alianza con el fondo de inversión estadounidense General Atlantic para crear una entidad que será propietaria del popular Club América del futbol y su emblemático estadio.

Los títulos de Ollamani, que conservará una participación de control en la nueva entidad llamada Grupo Águilas, ascendían un 2.45% a 83.13 pesos poco después de la apertura de los negocios, aunque momentos antes llegaron a ganar momentáneamente cerca de un 6%.

La firma inversora estadounidense General Atlantic adquirió el 49% de las acciones del América del futbol mexicano y del Estadio Banorte (ex Azteca), informó Grupo Ollamani, que será el socio mayoritario en esta sociedad en la que también participará el dueño de un equipo de la NFL.

Ollamani anunció el martes en un comunicado "la formación de una alianza estratégica con General Atlantic (denominada "Grupo Águilas") que será propietaria del Club América, del Estadio Banorte y de los terrenos adyacentes al estadio".

"Ollamani conservará una participación de control del 51% y continuará supervisando la dirección y visión estratégica de largo plazo del grupo, mientras que General Atlantic tendrá una participación del 49 por ciento en Grupo Águilas", precisa el comunicado.

Desde la apertura de su oficina en Ciudad de México en 2015, General Atlantic ha invertido alrededor de 3,000 millones de dólares en 14 empresas mexicanas. Para fortalecer esta alianza, General Electric y Ollamani se asociaron también con Kraft Analytics Group (KAGR), empresa estadounidense dedicada a servicios y tecnología especializados en análisis de datos y consultorías en las industrias del deporte y el entretenimiento.

Con sede en Foxborough, Massachusets, KAGR es una filial del grupo empresarial Kraft, propietario de dos equipos deportivos de Nueva Inglaterra: los Patriots del football americano (NFL) y el Revolution de la MLS, así como del estadio Gillette.

Fundado el 12 de octubre de 1916 por un grupo de jóvenes estudiantes, el América fue adquirido en 1959 por el empresario Emilio Azcárraga Milmo, propietario de Telesistema Mexicano, empresa predecesora de Televisa. Emilio Azcárrraga Jean, actual presidente de Grupo Ollamani (subsidiaria de Televisa), se desempeñará como presidente ejecutivo de Grupo Águilas.

"Esta nueva alianza estratégica nos posiciona para la siguiente fase de crecimiento mientras expandimos nuestro alcance y proporcionamos experiencias aún más inolvidables para los fans en México y el extranjero", dijo Azacárraga Jean. El América es el equipo más exitoso de la liga mexicana con 20 títulos (16 de éstos en la era profesional). En México cuenta con más de 30 millones de aficionados y en Estados Unidos tiene más de 15 millones de seguidores.

Con información de Reuters y AFP

