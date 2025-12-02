El dueño de Nutrileche y Los Volcanes controla una empresa de 100 mil millones de pesos y acciones en Televisa

Estas marcas, percibidas como accesibles en calidad y precio, forman parte de la empresa número 57 en el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión.

Si eres consumidor de estos productos o te interesa la historia de las marcas, quédate: aquí te contamos quiénes son los dueños de Nutrileche y Los Volcanes, para que la próxima vez que los veas en tu tienda o supermercado los observes con nuevos ojos.

¿Quiénes son los dueños de Nutrileche y Los Volcanes?

Detrás de los populares productos lácteos Nutrileche y Los Volcanes se encuentra Grupo Lala, la reconocida empresa lechera que produce leche y queso bajo su propia marca y compite directamente con Alpura en el sector.

Aunque Lala tiene marcas propias muy conocidas, también ha incorporado otras dentro de su portafolio para diversificar y llegar a distintos segmentos del mercado. Así, incluso gestiona marcas que podrían considerarse su propia competencia, ampliando su alcance y presencia.

En el corazón de la empresa está Eduardo Tricio Haro, presidente y principal accionista de control, junto con su familia inmediata. Según el reporte anual 2024 de Grupo Lala , Tricio y su familia forman parte de fideicomisos que agrupan sus acciones, representando más del 75% del capital de la compañía.

Estos fideicomisos permiten votar las acciones como un bloque y otorgarse preferencia para adquirirlas. Además, Eduardo Tricio y algunos miembros del Consejo son beneficiarios de estos fideicomisos, manteniendo directa o indirectamente participaciones que superan el 10% del capital, consolidando así su control sobre la empresa.

Según el ranking 2025 de Expansión, Grupo Lala registró en 2024 ingresos netos por 100,676.8 millones de pesos, apenas un crecimiento del 1.7% respecto a 2023, lo que provocó que descendiera del puesto 54 al 57. Aun así, Lala mantiene una posición muy superior a la de Alpura, que ocupa el puesto 158, con ingresos netos de 32,000 millones de pesos en 2024.

El papel de Eduardo Tricio en Televisa

Eduardo Tricio Haro, conocido por su perfil bajo pero con gran influencia en los negocios, ha dado un paso que amplía su alcance más allá del sector agroalimentario. Desde finales de octubre, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala dejó de ser sólo consejero de Grupo Televisa —cargo que ocupaba desde 2012— para convertirse en uno de sus principales accionistas, con una participación del 7.2% del capital social.

El empresario lagunero, que transformó una cooperativa lechera familiar en una multinacional de alimentos, apuesta ahora por un sector en reconversión. Su inversión en Televisa implica involucrarse en un negocio donde los canales tradicionales buscan adaptarse a la era digital, compitiendo con plataformas de streaming y nuevos servicios mediáticos.

Lala, la empresa de Durango que conquista a México

De acuerdo con información de la Bolsa Mexicana de Valores , desde el año 2000, Grupo Lala inició un periodo de crecimiento acelerado, tanto de manera orgánica como mediante adquisiciones, incorporando marcas como Nutrileche (ahora Nutri), Mileche, Los Volcanes y Gelatinas Art.

Lo que comenzó como una pequeña empresa en el norte de México, dedicada únicamente a la producción de leche pasteurizada, se transformó en una compañía con un portafolio amplio de productos de marca y valor agregado, con presencia en México, Estados Unidos y Latinoamérica.

En México, Lala cuenta con la segunda y sexta marcas de alimentos más preferidas a nivel nacional, según Kantar WorldPanel (Brand Footprint 2024), con Lala y Nutrileche/Nutri. En Brasil, consolida su negocio a través de Vigor Alimentos, con marcas líderes en productos de valor agregado e innovación, y en Estados Unidos busca operaciones eficientes que le permitan innovar y generar rentabilidad en nichos de valor agregado.

Todas las marcas de Lala en México

Grupo Lala ofrece en México un portafolio amplio de productos lácteos, bebidas y otros alimentos, atendiendo distintos segmentos del mercado con marcas reconocidas y presencia nacional. A continuación, un resumen por categorías:

Leches y derivados lácteos

Lala

Lala 100

Nutri

Los Volcanes

Borden

Boreal

Siluette

Monarca

Queen

Yogures y postres lácteos

Lala

Nutriyoghurt

Nestlé

Lala Griego

Lala Delicias

Lala Go!

Chiquitín

Petit Suisse

ProbioC

Bio4

Chamyto

Gastroprotect

Cremas

Lala

Nutri

Los Volcanes

Quesos

Lala

Nutri

Los Volcanes

Fiorelo

Natural’es

Mantequilla y margarinas

Lala

Leches saborizadas y con café

Lala

Yomi

Café con Lala

Break

Nutri

Chocolala

Lala 100

Bebidas no lácteas y jugos

Aquafrut

Vita por Lala

Natural’es

Carnes frías y embutidos

Lala (jamones y cárnicos)

Envases y otros productos

Envases de cartón y plástico para uso interno y clientes terceros

Postres

Lala

Lala Yomi

Art

Gelatinas

Flan

Natillas

Arroz con leche

Con esta amplia oferta, Lala cubre prácticamente todos los segmentos de consumo en México, desde productos básicos y accesibles hasta opciones premium y especializadas, adaptándose a las necesidades y gustos de los consumidores en distintos momentos del día y estilos de vida.

Estas son todas las marcas de Grupo Lala en México. (Reporte 2024 de Grupo Lala)

Lecciones empresariales que deja Lala

El recorrido de Grupo Lala ofrece aprendizajes claros para el mundo empresarial. Primero, demuestra el poder de la diversificación inteligente: crecer orgánicamente y a través de adquisiciones le permitió expandir su portafolio y atender distintos segmentos del mercado, desde productos básicos hasta opciones premium.

Segundo, evidencia la importancia de la consolidación del control accionarial, como lo refleja la participación de Eduardo Tricio y su familia mediante fideicomisos, asegurando estabilidad y visión estratégica a largo plazo.

Tercero, subraya la necesidad de adaptación y expansión internacional: Lala no solo domina el mercado mexicano, sino que incursiona en Brasil y Estados Unidos, aprendiendo a competir y generar valor en distintos contextos económicos y culturales.

Finalmente, su incursión en sectores fuera de su núcleo original, como la inversión en Televisa, muestra cómo diversificar en industrias complementarias puede fortalecer el portafolio y mitigar riesgos frente a cambios tecnológicos y de consumo.

En conjunto, Lala enseña que visión a largo plazo, control estratégico, diversificación y adaptación son claves para transformar una empresa familiar en un actor multinacional consolidado.