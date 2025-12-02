El dueño de Nutrileche y Los Volcanes controla una empresa de 100 mil millones de pesos y acciones en Televisa

México es un país de grandes marcas, muchas de las cuales consumimos sin conocer quién está detrás de ellas. Es el caso de Nutrileche (ahora conocida simplemente como Nutri) y los quesos Los Volcanes, cuyos dueños están al frente de una empresa mucho más grande, con ventas que superan los 100,000 millones de pesos.
Estas marcas, percibidas como accesibles en calidad y precio, forman parte de la empresa número 57 en el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión.
Si eres consumidor de estos productos o te interesa la historia de las marcas, quédate: aquí te contamos quiénes son los dueños de Nutrileche y Los Volcanes, para que la próxima vez que los veas en tu tienda o supermercado los observes con nuevos ojos.
¿Quiénes son los dueños de Nutrileche y Los Volcanes?
Detrás de los populares productos lácteos Nutrileche y Los Volcanes se encuentra Grupo Lala, la reconocida empresa lechera que produce leche y queso bajo su propia marca y compite directamente con Alpura en el sector.
Aunque Lala tiene marcas propias muy conocidas, también ha incorporado otras dentro de su portafolio para diversificar y llegar a distintos segmentos del mercado. Así, incluso gestiona marcas que podrían considerarse su propia competencia, ampliando su alcance y presencia.
En el corazón de la empresa está Eduardo Tricio Haro, presidente y principal accionista de control, junto con su familia inmediata. Según el reporte anual 2024 de Grupo Lala , Tricio y su familia forman parte de fideicomisos que agrupan sus acciones, representando más del 75% del capital de la compañía.
Estos fideicomisos permiten votar las acciones como un bloque y otorgarse preferencia para adquirirlas. Además, Eduardo Tricio y algunos miembros del Consejo son beneficiarios de estos fideicomisos, manteniendo directa o indirectamente participaciones que superan el 10% del capital, consolidando así su control sobre la empresa.
Según el ranking 2025 de Expansión, Grupo Lala registró en 2024 ingresos netos por 100,676.8 millones de pesos, apenas un crecimiento del 1.7% respecto a 2023, lo que provocó que descendiera del puesto 54 al 57. Aun así, Lala mantiene una posición muy superior a la de Alpura, que ocupa el puesto 158, con ingresos netos de 32,000 millones de pesos en 2024.
El papel de Eduardo Tricio en Televisa
Eduardo Tricio Haro, conocido por su perfil bajo pero con gran influencia en los negocios, ha dado un paso que amplía su alcance más allá del sector agroalimentario. Desde finales de octubre, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala dejó de ser sólo consejero de Grupo Televisa —cargo que ocupaba desde 2012— para convertirse en uno de sus principales accionistas, con una participación del 7.2% del capital social.
El empresario lagunero, que transformó una cooperativa lechera familiar en una multinacional de alimentos, apuesta ahora por un sector en reconversión. Su inversión en Televisa implica involucrarse en un negocio donde los canales tradicionales buscan adaptarse a la era digital, compitiendo con plataformas de streaming y nuevos servicios mediáticos.
Lala, la empresa de Durango que conquista a México
De acuerdo con información de la Bolsa Mexicana de Valores , desde el año 2000, Grupo Lala inició un periodo de crecimiento acelerado, tanto de manera orgánica como mediante adquisiciones, incorporando marcas como Nutrileche (ahora Nutri), Mileche, Los Volcanes y Gelatinas Art.
Lo que comenzó como una pequeña empresa en el norte de México, dedicada únicamente a la producción de leche pasteurizada, se transformó en una compañía con un portafolio amplio de productos de marca y valor agregado, con presencia en México, Estados Unidos y Latinoamérica.
En México, Lala cuenta con la segunda y sexta marcas de alimentos más preferidas a nivel nacional, según Kantar WorldPanel (Brand Footprint 2024), con Lala y Nutrileche/Nutri. En Brasil, consolida su negocio a través de Vigor Alimentos, con marcas líderes en productos de valor agregado e innovación, y en Estados Unidos busca operaciones eficientes que le permitan innovar y generar rentabilidad en nichos de valor agregado.
Todas las marcas de Lala en México
Grupo Lala ofrece en México un portafolio amplio de productos lácteos, bebidas y otros alimentos, atendiendo distintos segmentos del mercado con marcas reconocidas y presencia nacional. A continuación, un resumen por categorías:
Leches y derivados lácteos
Lala
Lala 100
Nutri
Los Volcanes
Borden
Boreal
Siluette
Monarca
Queen
Yogures y postres lácteos
Lala
Nutriyoghurt
Nestlé
Lala Griego
Lala Delicias
Lala Go!
Chiquitín
Petit Suisse
ProbioC
Bio4
Chamyto
Gastroprotect
Cremas
Lala
Nutri
Los Volcanes
Quesos
Lala
Nutri
Los Volcanes
Fiorelo
Natural’es
Mantequilla y margarinas
Lala
Leches saborizadas y con café
Lala
Yomi
Café con Lala
Break
Nutri
Chocolala
Lala 100
Bebidas no lácteas y jugos
Aquafrut
Vita por Lala
Natural’es
Carnes frías y embutidos
Lala (jamones y cárnicos)
Envases y otros productos
Envases de cartón y plástico para uso interno y clientes terceros
Postres
Lala
Lala Yomi
Art
Gelatinas
Flan
Natillas
Arroz con leche
Con esta amplia oferta, Lala cubre prácticamente todos los segmentos de consumo en México, desde productos básicos y accesibles hasta opciones premium y especializadas, adaptándose a las necesidades y gustos de los consumidores en distintos momentos del día y estilos de vida.
Lecciones empresariales que deja Lala
El recorrido de Grupo Lala ofrece aprendizajes claros para el mundo empresarial. Primero, demuestra el poder de la diversificación inteligente: crecer orgánicamente y a través de adquisiciones le permitió expandir su portafolio y atender distintos segmentos del mercado, desde productos básicos hasta opciones premium.
Segundo, evidencia la importancia de la consolidación del control accionarial, como lo refleja la participación de Eduardo Tricio y su familia mediante fideicomisos, asegurando estabilidad y visión estratégica a largo plazo.
Tercero, subraya la necesidad de adaptación y expansión internacional: Lala no solo domina el mercado mexicano, sino que incursiona en Brasil y Estados Unidos, aprendiendo a competir y generar valor en distintos contextos económicos y culturales.
Finalmente, su incursión en sectores fuera de su núcleo original, como la inversión en Televisa, muestra cómo diversificar en industrias complementarias puede fortalecer el portafolio y mitigar riesgos frente a cambios tecnológicos y de consumo.
En conjunto, Lala enseña que visión a largo plazo, control estratégico, diversificación y adaptación son claves para transformar una empresa familiar en un actor multinacional consolidado.