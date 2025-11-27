Una pandemia de gripe aviar sería mucho peor que la de covid-19: Instituto Pasteur

"Lo que tememos es que el virus se adapte a los mamíferos, y en particular a los humanos, y se convierta en capaz de transmitirse de persona a persona, y ese virus sería un virus pandémico", dijo a Reuters Marie-Anne Rameix-Welti, directora médica del centro de infecciones respiratorias del Instituto Pasteur.

El Instituto Pasteur fue uno de los primeros laboratorios europeos en desarrollar y compartir las pruebas de detección del covid-19, poniendo los protocolos a disposición de la Organización Mundial de la Salud y de laboratorios de todo el mundo.

No hay anticuperpos contra la gripe aviar H5

Las personas tienen anticuerpos contra la gripe estacional común H1 y H3, pero ninguno contra la gripe aviar H5 que afecta a aves y mamíferos, como tampoco los tenían contra el COVID-19, señaló.

Y a diferencia del covid-19, que afecta sobre todo a personas vulnerables, los virus de la gripe también pueden matar a individuos sanos, incluidos niños, señaló Rameix-Welti.

"Una pandemia de gripe aviar sería probablemente bastante grave, posiblemente incluso más grave que la pandemia que hemos vivido", dijo en su laboratorio de París.

Ha habido muchos casos de personas infectadas por el virus H5 de la gripe aviar en el pasado, incluido el H5N1 que circula actualmente entre las aves de corral y las vacas lecheras en Estados Unidos, pero estos se produjeron a menudo en estrecho contacto con animales infectados.