La historia de Julián Slim Helú, el hermano de Carlos Slim que fue policía y comandante en México

Mientras Carlos construía los cimientos de Grupo Carso y América Móvil, Julián desarrollaba una carrera dentro de las corporaciones de seguridad del Estado: fue policía, agente del Ministerio Público y comandante.

Según registros biográficos, Julián desempeñó gran parte de esas funciones durante la Guerra Sucia, uno de los periodos más complejos para México en materia de derechos humanos.

La historia de Julián, el hermano de Carlos Slim

De acuerdo con el libro "Slim: biografía política del mexicano más rico del mundo", de Diego Osorno —que incorpora varias entrevistas con el propio Carlos Slim—, Julián estudió Derecho en la UNAM y desde ahí inició su ascenso en el ámbito de la seguridad pública.

Nacido en 1938, Julián Slim Helú construyó una carrera extensa dentro de las corporaciones federales: fue agente de tránsito, agente del Ministerio Público en la Ciudad de México, subdirector de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y primer comandante de la Procuraduría General de la República.

Gran parte de su trayectoria ocurrió durante la llamada Guerra Sucia (1952–1989), un periodo marcado por persecuciones, desapariciones y violaciones graves a derechos humanos. La DFS, donde Julián ocupó cargos directivos, es señalada por especialistas y documentos oficiales como una de las principales responsables de estos abusos.

Las víctimas eran, en su mayoría, personas incómodas para el régimen: opositores políticos, activistas, estudiantes, militantes de izquierda o ciudadanos sospechosos de simpatizar con movimientos comunistas.

Aunque buena parte de los archivos de la Guerra Sucia se perdió o permanece reservada, se sabe que agentes como Miguel Nazar Haro y Julián Slim Helú fueron mencionados en denuncias por crímenes cometidos en ese periodo, sin que alguno fuera procesado formalmente. Osorno documenta, por ejemplo, que en 1975 un profesor de matemáticas, Manuel López Mateos, acusó a ambos de secuestro y lesiones, pero el caso nunca fue investigado a fondo.

La carrera de Julián Slim, que había alcanzado cargos relevantes, comenzó a apagarse mientras la de su hermano Carlos crecía con fuerza en el sector privado. A inicios de los años 90, Julián dejó el servicio público. Falleció el jueves 17 de febrero de 2011.

“Este jueves falleció Julián Slim Helú, hermano mayor del empresario Carlos Slim Helú y padre del director de Teléfonos de México (Telmex), Héctor Slim Seade. Fuentes cercanas a la familia Slim Helú señalaron que aún no se define el lugar y la hora en la que se realizará el sepelio del empresario en retiro, quien tenía 74 años al momento de su muerte y al que le sobreviven sus hijos Julián, Héctor, Claudio, Roberto y Karla”, se lee en un pequeño párrafo de la extinta Notimex, rescatado por Expansión el día del fallecimiento.

¿Qué opinaba Carlos Slim de su hermano Julián?

Aunque de niños y adolescentes no eran muy cercanos —principalmente por la diferencia de seis o siete años entre ambos—, tras la muerte de su padre comenzaron a tener una relación más estrecha.

Sin embargo, según relata Carlos Slim en el libro, a la familia Slim Helú no le entusiasmaba que Julián trabajara en el Gobierno por las complicaciones y riesgos que implicaba.

Aun así, el empresario describe a su hermano como un hombre honesto y trabajador, que no obtuvo beneficios personales o económicos de los cargos que ocupó durante décadas.

“Fue una gente muy honesta, porque él tuvo que vender propiedades de las que le tocaron de la familia para mantenerse. Cuando nos casábamos, mi mamá nos regalaba una casa, tú sabes. Yo hice un edificio. Y después no repartimos propiedades y él tuvo que vender propiedades para tener un ritmo de vida razonable”, declaró el empresario al periodista.

Hijo de Julián Slim, hoy al frente de Telmex

De acuerdo con información de la Bolsa Mexicana de Valores, el actual presidente de Telmex —la empresa de telefonía e internet del grupo de Carlos Slim— es Héctor Slim Seade, hijo de Julián Slim.

De esta manera, Carlos Slim mantiene un vínculo permanente con la familia de su hermano a través del rol que hoy desempeña su sobrino, lo que refleja la importancia que el ingeniero siempre ha dado a los lazos familiares y a la continuidad dentro de sus empresas.

En conjunto, la vida de Julián Slim Helú muestra una faceta poco conocida de la familia Slim: mientras uno construyó uno de los imperios empresariales más influyentes de México, el otro dedicó su trayectoria al servicio público en un periodo complejo de la historia nacional.

Sus caminos fueron distintos, pero la cercanía fraterna y el peso de los vínculos familiares permanecieron. Hoy, con su hijo al frente de Telmex, la presencia de Julián sigue siendo parte del legado que rodea al hombre más influyente del país.