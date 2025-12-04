Cómo Wonder pasó de ser el gran rival de Bimbo en México a convertirse en marca 'hermana'

La vieja alianza Bimbo-Wonder

Wonder Bread es una marca estadounidense, fundada en Indianápolis, Indiana, en 1921, por Taggart Baking Company, considerada como una de las primeras empresas en vender pan de caja en su país. Incluso, Wonder es más antiguo que Bimbo, cuya producción inició en 1945 en México.

(www.wonderbread.com/)

No obstante, Continental Baking Company adquirió Taggart en 1925, y la llevó a un crecimiento importante en Estados Unidos.

En la década de los 60, esta empresa ingresó al mercado mexicano, para atender la demanda extranjera en el país, lo que dificultó a Bimbo la competencia en las ventas.

El socio fundador de Bimbo, Jaime Jorba, mencionó: “Wonder nos despertó (...) algo había que hacer para que el competidor no nos comiera, se establecieron reuniones semanales de todos los directivos para tomar las decisiones. El crecimiento gordo vino a partir de entonces”.

(grupobimbo.com)

Por años, la empresa del oso blanco estuvo en batallas para adquirir los derechos para México. Entre sus logros, se sumó la marca Sunbeam, de Quality Bakers of America, pero Wonder tardaría varios años después.

En 1989, Bimbo adquirió la subsidiaria mexicana de Continental Baking Compan y, con ello, la marca de Wonder formó parte del portafolio oficial.

Esto no significa que Bimbo sea totalmente dueño de Wonder, sino que está limitada al territorio nacional.

La venta que Bimbo perdió

En 2007, Bimbo se unió con dos socios para adquirir Interstate Bakeries Corporation (IBC), la empresa que era propiedaria de Wonder en ese entonces, y que se encontraba bajo la protección de la ley de quiebras estadounidense desde 2004 y tenía problemas financieros.

En el último trimestre fiscal, la panificadora estadounidense reportó ganancias netas por 689 millones de dólares (mdd).

Grupo Bimbo se asoció con el fondo de inversión Yucaipa Companies para unir fuerzas y rescatar a la máquina de Wonder y Twinkies. La propuesta de compra fue anunciada a inicios de noviembre por el sindicato International Brotherhood of Teamsters, que también se alió al proyecto.

Las tres figuras acudieron a una corte estadounidense para que aprobara una auditoría que permitiera la reorganización. Casi un mes después, el 12 de diciembre de ese año, los ejecutivos de Bimbo estaban reunidos para delinear los detalles para rescatar a IBC, pero un día después la empresa mexicano desistió a participar en la propuesta de compra.

“Bajo la oferta, Yucaipa y el sindicato Teamsters patrocinan exclusivamente un plan de reorganización que prevé el pago por completo de las demandas llevadas a cabo por los acreedores de IBC y valora al negocio en 580 millones de dólares”, dijo un comunicado del fondo y el sindicato.

Si Bimbo hubiera comprado IBC, habría triplicado sus ventas en Estados Unidos, y sumar más de 40 fábricas, 650 centros de distribución, 6,400 rutas y 25,000 empleos.

Años después, Bimbo perdió en otro intento de adquisición durante la liquidación de Hostess Brands (antes IBC), y con ella la marca Wonder.

¿Quién es el dueño oficial de Wonder?

Wonder forma parte del portafolio de Flowers Food, el segundo mayor productor y comercializador de alimentos de panadería envasados ​​en Estados Unidos. En 2024, sus ventas superaron los 5,100 millones de dólares.

(flowersfoods.com)

También es dueño de Sunbeam Bread, una de las marcas que Bimbo adquirió en licencia en los 60.