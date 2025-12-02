Gruma, el principal competidor de Bimbo en México

De acuerdo con un análisis realizado por la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Gruma S.A.B. de C.V., o Grupo Gruma, es el principal competidor de Bimbo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por su semejanza en los procesos productivos.

Gruma es una compañía mexicana de alimentos, principalmente de productos realizados con harina de maíz, tortillas, wraps, panes y snacks. Es dueño de las marcas Maseca y Mission, las cuales tiene presencia mundial.

De acuerdo con su sitio oficial, Gruma tiene una expansión internacional que incluye operaciones en América, Europa, Asia y Oceanía con 72 plantas y presencia en 112 países, como Guerrero en Estados Unidos, y Tortiricas y Tosty en Costa Rica.

Al tercer trimestre de 2025, la empresa reportó ventas netas de 1,635.6 millones de dólares por un volumen de 1,096 miles de toneladas.

(Walmart)

El mercado que encontró Gruma con sus marcas

Gruma encontró su negocio algo diferente que Bimbo apostando por los productos de maíz, con un portafolio amplio de productos adaptados en varias regiones a través de sus diferentes marcas:

Maseca: Marca líder global de harina de maíz. Participa en el mercado de Grits de maiz en Europa, África y el Medio Oriente. Es realizada por siete empresas.

Mission: Marca global para productos que van desde tortillas, panes planos o flatbreads como wraps, naan, pita, productos tex mex como dinner tiks y taco shells. Está presente en América del Norte, Europa, Medio Oriente, África, Asia y Oceanía a través de dos empresas.

La Cima: Marca líder mundial de palmito (corazón de palma) para consumidores tipo gourmet presente en varios países de América del Norte y Centro, África, Europa y Asia.

Guerrero: Es una marca local de Estados Unidos para el mercado hisopado con tortillas y frituras como Chicharrones prensados y Chicharrones botaneros. La gestiona Mussion.

Tosty: Marca centrada en el mercado de frituras de Costa Rica, con productos fritos y extruidos de harina y papa. Su línea Tosty Activa-T es la primera marca de snacks que ofrece botanas saludables en los planteles escolares de acuerdo con Gruma.

TostiRicas: Marca de tortilla de maíz para Nicaragua, con producción en Costa Rica.

Rumba: Marca líder en Costa Rica de tortilla Chips, cuyo portafolio de productos incluye salsas y semillas. Son elaborados con harina de maíz Maseca.

Masa Rica: Marca de harina de maíz para Centroamérica, producida en Costa Rica.

Del Fogón: Marca local de Costa Rica de tortillas típicas de la región.

Arroz Luisiana: Marca de arroz premium de grano entero, integral y precocido en Costa Rica.

Delicados: Marca local de Rusia de Gruma, con productos de tortilla y tortilla chips, dips y salsas.

Adicionalmente, Gruma cuenta con dos marcas de equipos industriales para la manufactura de la tortilla, Rodotec y Tortec.

¿Por qué Wonder no es la competencia de Bimbo?

La respuesta es muy simple. Wonder es una de las marcas de Grupo Bimbo. Originalmente sí era un competidor, pero en 2007 la empresa del oso panadero compró Interstate Bakeries Corporation (IBC), empresa estadounidense dueña de Wonder.

Este pan es otra de las opciones que brinda Bimbo a los consumidores del mercado mexicano, ya que la marca no se comercializa en otros territorios, ni en Estados Unidos.