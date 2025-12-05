La desconocida alianza que trajo a Costco a México y que involucró a la hoy desaparecida Comercial Mexicana

Así es: la icónica cadena del pelícano fue la responsable de traer a México el modelo de club de membresía y ventas al mayoreo, sin imaginar que con el tiempo Costco se consolidaría como una de las tiendas más importantes del país.

Mientras tanto, Comercial Mexicana —que en su momento fue una de las grandes cadenas de supermercados del país— dejó de existir como tal y fue absorbida por Soriana a mediados de la década de 2010.

Si eres cliente frecuente de Costco o simplemente te interesa la historia de las marcas y la evolución de las empresas en México, quédate: aquí te contamos cómo fue su llegada y dónde abrió su primera sucursal.

La llegada de Costco a México y su primera sucursal

La llegada de Costco a México fue posible gracias a un acuerdo poco recordado pero clave. En 1991, Comercial Mexicana —que en ese momento era una de las cadenas de supermercados más grandes del país— firmó una asociación con Costco Wholesale bajo un esquema 50-50.

Esto significa que ambas empresas tenían la misma participación y el mismo poder de decisión: cada una aportó capital, recursos y operación para crear una compañía conjunta llamada Costco de México.

Para Comercial Mexicana, el acuerdo era una forma de introducir en México un modelo novedoso: bodegas de venta al mayoreo mediante suscripción. Para Costco, era la oportunidad de entrar al mercado mexicano apoyándose en la infraestructura, la experiencia y el conocimiento del consumidor que ya tenía “La Comer”.

Ese reparto equitativo permitió abrir la primera tienda en 1992 en Ciudad Satélite, Estado de México. A partir de ahí comenzó una expansión que, años después, consolidaría a Costco bajo su propio nombre en el país.

La Comercial tuvo que vender los derechos de Costco

La alianza entre Comercial Mexicana y Costco se mantuvo por más de veinte años, hasta que en 2012 llegó a su fin. De acuerdo con información de la Bolsa Mexicana de Valores , el 14 de junio de ese año Comercial Mexicana vendió el 100% de su participación —equivalente al 50% que poseía en la sociedad con Costco Wholesale—. En ese momento, la cadena conjunta operaba 32 bodegas de membresía en México.

La transacción, valuada en 13,050 millones de pesos, otorgó a Costco Wholesale el control total de las operaciones en el país. En su momento, José Calvillo, director de Administración y Finanzas de Comercial Mexicana, señaló que la venta fortalecería la situación financiera de la empresa y le permitiría impulsar su crecimiento.

Pero ese impulso nunca llegó. Para 2015, Comercial Mexicana enfrentaba serias presiones financieras y terminó vendiendo 143 de sus tiendas —principalmente hipermercados y formatos orientados al consumo popular— a Organización Soriana. Con esa operación se marcó el final de Comercial Mexicana tal como había sido conocida durante décadas.

Años más tarde surgiría una nueva cadena bajo el nombre La Comer, pero como una empresa distinta y de menor tamaño, que retomó algunos elementos de la antigua marca sin tener relación directa con la operación que Comercial Mexicana mantuvo con Costco durante los años noventa y dos mil.

Costco se consolidó como una de las compañías más fuertes del comercio en México y ocupa el lugar 61 del ranking 2025 de Las 500.

La actualidad de Costco en México

Hoy, más de tres décadas después de su llegada al país, Costco es una de las compañías más sólidas del sector en México. De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, la cadena se ubicó en el lugar 61, con ingresos netos por 94,500 millones de pesos en 2024.

Actualmente, Costco opera 43 tiendas en territorio nacional, según los datos publicados en su sitio web , y mantiene un ritmo de crecimiento constante. Sin embargo, no todo el mapa está en sus planes: la empresa no contempla abrir una sucursal en Oaxaca debido a los constantes bloqueos y protestas que se registran en la entidad, explicó Mauricio Talayero, CFO de Costco México, en entrevista con Expansión.

De acuerdo con información de la reportera Mara Echevarría, Costco inaugurará una nueva tienda en la zona de División del Norte, en la Ciudad de México, en enero de 2026, y otra más en Monterrey en mayo del mismo año. Además, evalúa abrir una cuarta unidad en Guadalajara.

A mediano plazo, la empresa ve oportunidades particularmente atractivas en el sureste mexicano. Zonas como Playa del Carmen y otras ciudades de la península de Yucatán están en análisis, así como urbes medianas entre las que destacan Pachuca e Irapuato.

El desempeño financiero respalda este optimismo. Entre 2010 y 2020, Costco duplicó sus ventas en México, y volvió a duplicarlas entre 2020 y 2024. “Es la unidad más rentable de toda la empresa”, afirmó Talayero. “Vemos muchas fortalezas para seguir creciendo. Es un negocio sumamente exitoso”, concluyó.