Peso mexicano opera firme bajo las 18 unidades antes de las minutas de la Fed

La moneda MXN= cotizaba en 17.9640 unidades, con un marginal retroceso de un 0.02% frente a los 17.9600 del precio de referencia de Reuters del lunes, en una jornada de reducida liquidez debido al periodo vacacional de fin de año.

Se espera que las actas de la reunión del 9-10 de diciembre de la Fed arrojen nueva luz sobre los desacuerdos entre los dirigentes monetarios en torno a la decisión de reducir los tipos a corto plazo por tercera vez consecutiva y señalar un mantenimiento a corto plazo de los tipos en 2026.

Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados asignan una probabilidad cercana al 85% de que el banco central estadounidense conserve las tasas en su actual nivel de un 3.50-3.75% en su próxima reunión de finales de enero.

Por lo pronto para el resto de la sesión analistas anticipan un rango de negociación de la moneda mexicana entre 17.88 y 18.02 por dólar.