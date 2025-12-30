Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

Peso mexicano opera firme bajo las 18 unidades antes de las minutas de la Fed

La moneda cotizaba en 17.9640 unidades, con un marginal retroceso de un 0.02% frente a los 17.9600 del precio de referencia de Reuters del lunes.
mar 30 diciembre 2025 08:35 AM
Afores, bancos y gobierno tienen un plan para que más mujeres y trabajadores informales ahorren para el retiro
El peso mexicano ha mostrado una apreciación significativa frente al dólar durante 2025. (Jimena Zavala/Jimena Zavala)

El peso mexicano operaba estable el martes, consolidando por debajo de la barrera de 18 por dólar, antes de la publicación de las minutas del más reciente encuentro de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) estadounidense.

Publicidad

La moneda MXN= cotizaba en 17.9640 unidades, con un marginal retroceso de un 0.02% frente a los 17.9600 del precio de referencia de Reuters del lunes, en una jornada de reducida liquidez debido al periodo vacacional de fin de año.

Se espera que las actas de la reunión del 9-10 de diciembre de la Fed arrojen nueva luz sobre los desacuerdos entre los dirigentes monetarios en torno a la decisión de reducir los tipos a corto plazo por tercera vez consecutiva y señalar un mantenimiento a corto plazo de los tipos en 2026.

Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados asignan una probabilidad cercana al 85% de que el banco central estadounidense conserve las tasas en su actual nivel de un 3.50-3.75% en su próxima reunión de finales de enero.

Por lo pronto para el resto de la sesión analistas anticipan un rango de negociación de la moneda mexicana entre 17.88 y 18.02 por dólar.

Publicidad

Tags

Tipo de cambio Peso

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad