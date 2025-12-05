La Comer irrumpe en "territorio Chedraui" y abre su primera tienda en Quintana Roo

Grupo La Comer desembarcó en el sureste mexicano, una región donde Grupo Chedraui ya tiene una fuerte presencia. La cadena de tiendas de autoservicio, cuya mayor cobertura se concentra en el centro del país, cortó el listón de su primera tienda La Comer en Quintana Roo, con una inversión de 1,120 millones de pesos.
La compañía detalló en un comunicado que con esta unidad se generan 531 empleos formales, de los cuales 381 son directos y 150 indirectos. Con esta apertura, la empresa suma 91 unidades comerciales de sus formatos Fresko y La Comer, Sumesa, City Market y City Market Café.
“Esta apertura representa un hito estratégico para la compañía, ya que marca la llegada del Grupo por primera vez al sureste mexicano. Confiamos en que la oferta diferenciada que ofrecemos en La Comer Tulum será del gusto de los tulumnenses y de sus visitantes, contribuyendo a elevar la competitividad de precios de alimentos, abarrotes y líneas generales en la zona”, dijo Santiago García, director general de Grupo La Comer, citado en un comunicado.