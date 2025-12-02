Publicidad

Tecnología

“Queremos ser los cables del comercio moderno”: Elías Slim lanza su plataforma

T1 es una evolución de Claro Shop pero con una diferencia muy grande, pues será una empresa agentic first, enfocada en crear nuevos comercios electrónicos.
mar 02 diciembre 2025 06:10 PM
Elías Slim lanza T1
Esta plataforma acopla un ecosistema que agrupa pagos, envíos y la creación de tiendas en línea, todo impulsado por inteligencia artificial y con planes gratuitos en el primer mes. (Foto: T1.)

Las Vegas, Nevada. Si eres un pequeño empresario, uno de los problemas a la hora de migrar a la digitalización es la creación de una tienda en línea, pues se presentan problemas como el desarrollo de la página, los detalles de cómo crear un stock, qué tipo de pasarela de pagos necesitas y las garantías para hacer envíos.

Ante esto, Arturo Elías Slim, quien manejó durante más de 10 años el e-commerce de Grupo Carso, con marcas como Sears, Sanborns o Claro Shop, lanza T1, todo en uno.

“Queremos ser los cables del comercio electrónico y no tener comisiones del 14%, sino un habilitador que les permita a los comercios pequeños y medianos tener sus tiendas en minutos”, señaló Arturo Elías Slim, durante el lanzamiento de la plataforma en el AWS re:Invet.

Esta plataforma acopla un ecosistema que agrupa pagos, envíos y la creación de tiendas en línea, todo impulsado por inteligencia artificial y con planes gratuitos en el primer mes pero que después cobrarán por hacer el soporte y la atención de las páginas web desde 399 pesos.

“Se trata de la primera plataforma en el mundo que te crea una tienda con solo escribir un texto”, señaló Elías Slim.

En una de las demostraciones que hizo, el también nieto de Carlos Slim, escribió la descripción de una tienda enfocada en vender productos para mujeres, como bolsos, sandalias y accesorios y en solo unos minutos se desplegó una tienda en línea, con logos, fotos, categorías y tipografía personalizada que se puede modificar de acuerdo a lo que los usuarios decidan.

Más allá de competir con marketplaces como Mercadolibre o Amazon, la empresa de Elías Slim es como un Shopify potenciado con IA que permite a las compañías tener un comercio electrónico completo, pues no sólo se trata de la página web, sino que tiene también la integración de los pagos y de las paqueteras con las que los comercios podrán hacer entregas.

“Todo esto nació por necesidad interna en las plataformas del grupo con las que he trabajado, como Sears o Claro Shop, pero terminó convirtiéndose en un producto para el mercado”, precisó Slim, quien adelantó que la página de Claro Shop en México dejará de existir y se traducirá en este nuevo emprendimiento.

La plataforma está disponible desde hoy en México pero se expandirá el próximo año a Colombia y Brasil, de la mano de Claro. Una de las maneras en las que los usuarios podrán acceder a este servicio será a través de Telmex, donde podrán tener el servicio gratuito durante un mes y después elegir alguno de los dos programas disponibles en la plataforma.

En plan básico se cobrarán 399 pesos, mientras que el avanzado tendrá un costo de 1,499 pesos al mes. La compañía no dará por terminado Claro Shop de un día para otro, pero sí iniciará una transición que, aseguran, será “suave y positiva” para usuarios y vendedores.

