México tiene 22 multimillonarios hasta ahora y tiene potencial para que siga creciendo en ciertos sectores

El patrimonio total de los multimillonarios alcanzó un récord de 15.8 billones de dólares en 2025, impulsado por la innovación tecnológica y la transferencia generacional. Además, las personas más acaudaladas son altamente móviles, pues la calidad de vida, las preocupaciones geopolíticas y la optimización fiscal son las principales razones para reubicarse.

Patrick Raschle, Head Advisory Office Mexico, y Roxana Zuercher, Head GFIW LatAm International, ambos de UBS Wealth Management, aseguran que el país tiene un perfil estable cuando se habla de billonarios, al tener un total de 22, ya que se han vuelto cada vez más globales, profesionales y preparadas para las transiciones generacionales.

Estas variables posicionan a México como un centro de riqueza privado estratégico y dinámico en Latinoamérica.

“Estos elementos crean una sólida base para la futura creación de riqueza, incluso si las valoraciones se mueven con el mercado financiero. Desde nuestra perspectiva, México sigue siendo uno de los centros de patrimonio privado más relevantes y dinámicos de América Latina”, destacan ambos directivos en entrevista para Expansión vía correo electrónico.

La riqueza combinada de los hombres de negocio en el país se ubicaba en 167,100 millones de dólares (mdd) al cierre de abril de 2025.

A diferencia de otras naciones desarrolladas, donde los billonarios se enfocan en el sector de la tecnología, la riqueza de México está ligada a sectores como el industrial, comercial y de consumo, aunque con nuevos emprendimientos en logística, manufactura, fintech y servicios.

Los directivos de UBS aseguran que las familias mexicanas tienden a tener estructuras de gobierno establecidas, grupos empresariales más diversificados, y un compromiso temprano en mercados globales, y como sus pares de América Latina, continúan expandiéndose internacionalmente y preparando a las generaciones sucesoras.

“Los datos subrayan la resiliencia y adaptabilidad de las familias latinoamericanas, incluso en años volátiles. Muchas mantienen sólidos fundamentos y una mentalidad global. Esto destaca la importancia de la diversificación y la planificación patrimonial profesional”, afirman los directivos de UBS.

Agregan que los grandes grupos familiares actúan como importantes motores de inversión, creación de empleo y modernización económica, los cuales cuando se combina con instituciones sólidas puede generar mejoras significativas en la productividad y el desarrollo.

“El desafío es garantizar que las oportunidades se expandan a toda la sociedad. Esto requiere políticas públicas a largo plazo (educación, competitividad, estado de derecho) y también el compromiso del sector privado”, dicen Patrick Raschle y Roxana Zuercher.

De acuerdo con el ranking de los 100 Empresarios más importantes de México de la revista Expansión , estos líderes han dedicado años a construir sus compañías y fortunas. Su influencia abarca sectores clave como las telecomunicaciones, la minería, los bienes raíces, la energía, el comercio, las bebidas, los alimentos y la banca, entre muchos otros.

La familia Slim, Alejandro Bailléres Gual, José Antonio Fernández Carbajal, Daniel Servitje Montull y Germán Larrea son los hombres de negocios que lideran el listado de Expansión.

Más billonarios en el mundo

El informe de UBS destaca que 196 multimillonarios hechos a sí mismos impulsaron la riqueza global de los multimillonarios totales a un récord de 15.8 billones de dólares, lo que significa un aumento de 13% en un solo año.

“Estamos presenciando un momento histórico para la transferencia de riqueza: 91 individuos se hicieron multimillonarios a través de herencia, heredando colectivamente casi 298,000 mdd, un aumento del 36% con respecto al año anterior. En América Latina, esta dinámica también es marcada, ya que muchas familias empresarias que construyeron sus fortunas en las décadas de 1970, 80 y 90 están ahora en transición hacia su segunda o tercera generación”, refieren los directivos del gigante financiero suizo.

Agregan que la calidad de vida es ahora fundamental para la planificación a largo plazo, pues las familias valoran la estabilidad, la seguridad personal, el acceso a la atención médica y los entornos que apoyan la educación global y el bienestar de sus hijos. El informe encontró que el 36% de los multimillonarios se han reubicado al menos una vez, citando la calidad de vida y las preocupaciones geopolíticas como las principales razones para mudarse.

El informe de UBS no nombra a los multimillonarios ni da su patrimonio neto privado. Se centra en datos y tendencias de riqueza agregada.