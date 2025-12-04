¿Crisis? Los multimillonarios heredan niveles récord de riqueza en 2025

En los 12 meses hasta abril, 91 personas se convirtieron en multimillonarios a través de la herencia, recibiendo colectivamente 298,000 millones de dólares, un aumento de más de un tercio desde 2024, dijo el banco suizo.

"Estos herederos son la prueba de una transferencia de riqueza de varios años que se está intensificando", dijo el ejecutivo de UBS Benjamin Cavalli.

El informe se basa en una encuesta realizada a algunos de los clientes superricos de UBS y en una base de datos que rastrea la riqueza de los multimillonarios en 47 mercados de todas las regiones del mundo.

El banco calcula que los hijos de los multimillonarios heredarán al menos 5.9 billones de dólares en los próximos 15 años.

La mayor parte de este crecimiento de las herencias se producirá en Estados Unidos, seguido de India, Francia, Alemania y Suiza, según las estimaciones de UBS.

Sin embargo, los multimillonarios son muy móviles, especialmente los más jóvenes, lo que podría cambiar este panorama, añadió.

La búsqueda de una mejor calidad de vida, las preocupaciones geopolíticas y las consideraciones fiscales están impulsando las decisiones de deslocalización, según el informe.

En Suiza, donde según el banco se heredarán 206,000 millones de dólares en los próximos 15 años, la ciudadanía rechazó el domingo por abrumadora mayoría una propuesta de impuesto del 50% sobre las fortunas heredadas de 62 millones de dólares o más, después de que los críticos de la sugerencia dijeran que podría provocar un éxodo de personas adineradas.

Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Singapur se encuentran entre los destinos preferidos de los multimillonarios, según Cavalli, de UBS.

"En Suiza, la votación del domingo puede haber contribuido a aumentar de nuevo el atractivo del país", dijo.

Con información de Reuters