De Cancún a Santa Lucía: los 10 aeropuertos que lideran en pasajeros y carga en México

Pasajeros

La expansión del tráfico no es un fenómeno aislado. El turismo, íntimamente ligado al transporte aéreo, se ha convertido en uno de los motores más visibles: aporta hasta 19,500 millones de dólares al PIB y sostiene alrededor de 547,800 empleos, de acuerdo con cálculos de la IATA. A ello se suman los 32,000 millones de dólares que dejan cada año los turistas internacionales en consumo directo dentro del país, una captación que continúa impulsando rutas y frecuencias.

Dentro del sistema aeroportuario, la distribución del tráfico revela patrones ya consolidados. Los aeropuertos con más pasajeros siguen concentrándose en los grandes polos turísticos y de negocios: Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana. Cada uno mantiene roles distintos —conexión, turismo internacional, negocio regional— pero todos sostienen el impulso que mantiene a la industria en expansión.

Con el último reporte de la AFAC como referencia, los 10 aeropuertos con mayor volumen de pasajeros muestran una red que se adapta, invierte y sigue generando actividad económica. La fotografía del año deja ver que, aun con vaivenes, la aviación mexicana transita por una ruta de crecimiento sostenido, en la que las terminales más grandes se mantienen como piezas clave para el desarrollo regional y nacional.

1. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

De enero a octubre de este año, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ha trasladado a 36.9 millones de pasajeros, lo que significó un retroceso de 2.2%.

2. Aeropuerto Internacional de Cancún

Con 24.3 millones de pasajeros transportados en lo que va del año, el Aeropuerto Internacional de Cancún se colocó como la segunda terminal con mayor afluencia de pasajeros, aunque esta cifra también implicó un descenso interanual de 3.8%.

3. Aeropuerto Internacional de Guadalajara

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara acumula 15.3 millones de pasajeros transportados, cifra que representó un avance de 4.3%, de acuerdo con los datos de la AFAC.

4. Aeropuerto Internacional de Monterrey

Con 12.9 millones de pasajeros transportados hasta ahora, el Aeropuerto Internacional de Monterrey registró un aumento de 17.6%, el mayor avance entre los 10 aeropuertos del listado.

5. Aeropuerto Internacional de Tijuana

El Aeropuerto Internacional de Tijuana ha trasladado 10.5 millones de pasajeros, cifra que representó un incremento de 2.1% y lo coloca como la quinta terminal con mayores volúmenes.

6. Aeropuerto Internacional de Los Cabos

Con 6.2 millones de pasajeros trasladados en lo que va del año, el Aeropuerto Internacional de Los Cabos se coloca como la sexta terminal con mayor tráfico. La cifra representó un avance de 0.8%.

7. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

La terminal de Santa Lucía, uno de los proyectos insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha transportado 5.7 millones de pasajeros, cifra que representó un aumento de 13.7%, el segundo mayor avance en este listado.

8. Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta

El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta ocupa la octava posición al haber trasladado 5.6 millones de pasajeros, lo que significó un avance de 5.4%, de acuerdo con datos de la AFAC.

9. Aeropuerto Internacional de Mérida

El Aeropuerto Internacional de Mérida acumula 3.2 millones de pasajeros trasladados, lo que representó un avance de 5.4%.

10. Aeropuerto Internacional de Guanajuato

Con 2.7 millones de pasajeros transportados en lo que va del año, el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, también conocido como Del Bajío, avanzó 5.3%.

Carga

Mientras el movimiento de personas recupera fuerza, la carga aérea enfrenta un periodo menos favorable. Entre enero y el último corte, las terminales han manejado 1,011,017 toneladas, una caída de 3.9% anual. Para especialistas del sector, el tropiezo responde a la desaceleración comercial derivada de las políticas proteccionistas de Estados Unidos, un ajuste que consideran temporal dentro de un ciclo de normalización global.

Pese a la contracción en volumen, la infraestructura para carga se expande. En Guadalajara, por ejemplo, GAP prepara una inversión de alrededor de 22,000 millones de pesos dentro de su Plan Maestro 2025-2029. El proyecto incluye reforzar la conectividad multimodal y consolidar a esta terminal como uno de los hubs logísticos más importantes del país, una apuesta que tiene detrás la expectativa de que la demanda repuntará en el mediano plazo.

Las terminales con mayor movimiento siguen siendo Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, los puntos donde confluyen operadores logísticos, centros de distribución, industria manufacturera y servicios de mensajería. Incluso en un año de retrocesos, su liderazgo se mantiene gracias a la infraestructura acumulada y a su cercanía con corredores productivos.

1. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

La terminal aérea de Santa Lucía alcanza la primera posición al haber trasladado 329,970.4 toneladas en lo que va del año, lo que significó un retroceso de 12.2%. En 2023, el entonces presidente López Obrador emitió un decreto que mudó las operaciones del AICM a esta terminal.

2. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Con 206,862.5 toneladas transportadas en lo que va del año, este aeropuerto capitalino llega a la segunda posición. La cifra total representó un incremento de 4.8%.

3. Aeropuerto Internacional de Guadalajara

Así como sucede en pasajeros, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara se coloca en la tercera posición. En lo que va del año ha transportado 151,303.2 toneladas, lo que significó un avance de 3.9%.

4. Aeropuerto Internacional de Querétaro

Con 63,993.7 toneladas transportadas de enero a octubre, el Aeropuerto Internacional de Querétaro se colocó en la cuarta posición, aunque esta cifra solo representó un ligero avance interanual de 0.4%.

5. Aeropuerto Internacional de Monterrey

El Aeropuerto Internacional de Monterrey alcanza la quinta posición al haber trasladado 63,184.3 toneladas en lo que va del año, lo que significó un aumento de 4.8%.

6. Aeropuerto Internacional de Tijuana

Este aeropuerto fronterizo se coloca en la sexta posición al haber movilizado 31,239.1 toneladas, lo que representó un descenso de 1.3%.

7. Aeropuerto Internacional de Cancún

A diferencia del listado de pasajeros, el Aeropuerto Internacional de Cancún llega a esta posición en carga. En lo que va del año ha trasladado (falta la cifra en tu texto; puedo integrarla si me la das).

8. Aeropuerto Internacional de Toluca

Con 26,076.3 toneladas transportadas de enero a octubre, el Aeropuerto Internacional de Toluca se coloca en la octava posición. Sin embargo, la cifra representó un descenso de 21.0%, la caída más pronunciada en este listado.

9. Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí

En lo que va del año, el Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí ha movilizado 22,562 toneladas, lo que significó un retroceso de 0.9%, de acuerdo con los datos de la AFAC.

10. Aeropuerto Internacional de Mérida

El último aeropuerto del listado es Mérida, que de enero a octubre ha movilizado 20,912.3 toneladas, lo que representó un retroceso de 2.7%.