Reconfiguración en el AICM: México cede y alista devolución de seis slots a aerolíneas de Estados Unidos

En ese contexto político y técnico, la nueva administración mexicana comenzó a trabajar en una vía de distensión. A mediados de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las aerolíneas estadounidenses recuperarán horarios de despegue y aterrizaje en el AICM. Aunque evitó dar cifras concretas, fuentes consultadas por Expansión señalaron que se trata de seis slots.

Las mismas fuentes explicaron que la devolución correspondería exactamente a los espacios retirados durante el segundo recorte de operaciones implementado en 2023, luego de uno previo realizado un año antes. “Aquellos slots que ellos tuvieron que entregar cuando hubo la reducción, la segunda, son los que les van a otorgar de regreso, serán esos mismos, a cada una de las que entregó, que fueron las tres grandes norteamericanas, que son United, American y Delta”, comentó una fuente con conocimiento en el tema que pidió no ser citada.

La devolución de seis slots y el nuevo equilibrio operacional

El gesto tiene un valor simbólico y operativo. Para Estados Unidos, implicaría el primer ajuste concreto desde el anuncio de las sanciones de octubre. Para México, representaría un intento de recuperar terreno en una relación marcada por reclamos bilaterales en materia de aviación comercial.

Desde el Colegio de Pilotos Aviadores de México se observa el proceso con cautela. El organismo, que ha seguido de cerca los recortes y la redistribución de espacios en el aeropuerto capitalino, advierte que cualquier devolución debe ser proporcional.

“Esperamos que ahora no se nos vaya a pasar la mano, ¿a qué voy con esto? Pues que ahora no queden las aerolíneas norteamericanas con más slots de los que deberían. Es decir, en 2023 lo que tenemos entendido y lo que sabemos, es que se retiraron más o menos como seis slots a las líneas aéreas norteamericanas, que son los que les estarían regresando”, comenta Ángel Domínguez Catzín, presidente del CPAM.

El debate ocurre mientras el AICM intenta estabilizar una operación que, hace apenas unos años, estaba al borde del colapso. El congestionamiento llegó a niveles en los que Profeco debió intervenir, y aerolíneas como Aeroméxico, Volaris y Viva tuvieron que ajustar operaciones para atender retrasos recurrentes derivados de una saturación que había rebasado la capacidad del aeropuerto.

La entrada en funcionamiento del AIFA modificó parcialmente el escenario. Al prohibir los vuelos de carga en el AICM y trasladarlos a la nueva terminal, las autoridades federales buscaron redistribuir la demanda y disminuir la presión sobre la infraestructura capitalina. Sin embargo, la medida generó tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre si el traslado obedecía más a razones operativas que políticas.

Hoy, la posible devolución de seis slots abre de nuevo la discusión sobre el equilibrio interno del sistema aeroportuario. Y aunque podría interpretarse como un paso hacia la saturación, especialistas del sector sostienen que el AICM todavía tiene margen para operar por encima de los niveles actuales sin regresar al escenario crítico de años previos.

La capacidad real del AICM y el papel de la tecnología

Eliseo Llamazares, socio líder de aviación y turismo de KPMG México, afirma que la historia reciente del aeropuerto lo demuestra. Antes de los recortes ordenados en agosto de 2022, el AICM operaba con más de 60 slots por hora. “Aunque ahora se cedan una serie de slots para buscar un poco el consenso en la industria, el aeropuerto tiene capacidad para crecer mucho más y para volver otra vez a restablecer todos los slots a todas las compañías que están operando en el mismo”, comenta en entrevista.

Para el especialista, la infraestructura no es el problema central. La clave, explica, estará en introducir mejoras operacionales y tecnológicas que permitan incrementar la capacidad real del aeropuerto. “La cuestión es, sobre todo, el cómo se introduzcan esos temas de mejoras operacionales para poder crecer en número de slots, porque por ejemplo, están operando en torno a unas 40 operaciones por hora y hay aeropuertos en el mundo con una única pista que están operando con 60 operaciones por hora, entonces eso es solo un indicador que el aeropuerto tiene capacidad de crecimiento”, sostiene.

A pesar de que la presidenta Sheinbaum ya confirmó la restitución de horarios, no existe aún un calendario público para este reacomodo. Expertos consultados anticipan que el ajuste no ocurrirá durante la temporada alta de fin de año, cuando cualquier cambio aumenta la posibilidad de disrupciones operativas.

El proceso también se produce en un ambiente donde las decisiones aeroportuarias han estado alineadas más con consideraciones políticas que técnicas. Esta percepción se repite entre actores del sector. “Todo esto debería ser muy transparente y muy claro, pero yo creo que es el resultado de llevar decisiones técnicas en decisiones políticas, lo que afecta significativamente, porque no hay certidumbre”, comentó la persona con conocimiento en el asunto.

Para las aerolíneas estadounidenses, la recuperación de estos seis espacios en el AICM permitiría reactivar horarios, fortalecer conexiones y recuperar parte de su huella operativa previa a 2023. Para las mexicanas, el movimiento podría reconfigurar la competencia en rutas internacionales clave.

El anuncio también pone a prueba la coordinación entre las autoridades aeroportuarias, los operadores y los reguladores, quienes tendrán que evitar que la decisión reavive los problemas de saturación que derivaron en los recortes de 2022 y 2023.