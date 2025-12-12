¿Quién fue Linda Helú, la madre de Carlos Slim?

Linda Helú nació en 1902 en Parral, Chihuahua, dentro de una familia de inmigrantes libaneses que llegó a México a finales del siglo XIX. Sus padres, José Helú y Wadiha Atta, se establecieron en la Ciudad de México, donde introdujeron la primera imprenta en árabe del país y fundaron una de las primeras revistas dirigidas a esa comunidad migrante.

Creció en un entorno de disciplina, trabajo y fuerte arraigo familiar. En 1926 se casó con Julián Slim Haddad, con quien formó una familia de seis hijos: Alma, Linda, Julián, José, Marco Antonio y Carlos, según la biografía oficial del empresario .

La vida de Linda dio un giro en 1953, cuando su esposo murió de manera repentina. Ella tenía entonces 50 años. A partir de ese momento asumió la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos y de participar en la administración de parte de los negocios familiares, manteniendo a flote el patrimonio construido por Julián Slim.

En su hogar, Linda inculcó valores que marcaron profundamente a sus hijos: el ahorro, la administración personal y el sentido de responsabilidad. También fue conocida por su generosidad: acostumbraba regalar una casa a cada hijo al casarse.

Linda Helú murió en 1984, a los 82 años, dejando una influencia fundamental en la estructura familiar, emocional y formativa detrás del empresario más influyente del país.

Linda Helú nació en 1902 en Parral, en una familia libanesa que impulsó la primera imprenta en árabe y una revista para esa comunidad migrante. (Carlos Slim.com)

¿Por qué Carlos Slim rechazó la casa que le regalaba su madre?

Aunque Linda Helú acostumbraba obsequiar una casa a cada uno de sus hijos cuando se casaban, Carlos Slim tomó una decisión distinta que marcaría el inicio de su trayectoria como desarrollador inmobiliario. En lugar de aceptar la propiedad, pidió el equivalente en dinero para invertirlo en su propio proyecto.

En una entrevista con Real Estate Market & Lifestyle , el empresario explicó: “Mi primer proyecto inmobiliario fue formar una constructora con un compañero de generación. Habíamos hecho alguna construcción a un tercero, luego creo que hicimos un condominio para venderlo. Mi mamá nos regalaba una casa cuando nos casábamos. Yo preferí dinero. Era un millón de pesos, lo que valían más o menos las casas. Y me compré un terreno en Polanco e hice un edificio de 14 pisos, en condominio.”

Slim detalló también que ese edificio se ubicaba en Bernard Shaw 38, frente al Conservatorio de Música y una escuela. Allí no solo vendió los departamentos: también vivió en uno de ellos.

En la misma conversación señaló: “El edificio lo empecé en 1965. Me casé en 1966, me cambié en 1967 y hasta 1972 vivimos ahí en el noveno piso. Ya cuando tuve a mi quinta hija me cambié a mi casa.”

Ese primer desarrollo en Polanco no solo representó una apuesta personal, sino el nacimiento de su camino en el sector inmobiliario. Convertir el regalo familiar en capital para construir marcó una pauta que acompañaría toda su carrera: invertir, multiplicar y crear patrimonio.

Linda solía regalar una casa a cada hijo al casarse, pero Carlos Slim pidió el dinero equivalente para invertir en su primer proyecto inmobiliario. (Carlos Slim.com)

¿Cómo fue la relación de Carlos Slim con sus padres?

Para Carlos Slim, la relación con sus padres marcó profundamente su infancia y su formación. En la entrevista con Real Estate Market & Lifestyle, recuerda que la convivencia en su hogar fue “muy positiva” y que con ambos mantuvo “una relación excelente toda la vida”. Esa cercanía, afirma, se basó más en valores que en castigos, una educación que considera la mejor que puede recibir un niño.

La presencia de sus padres también fue determinante en su carácter y en su sentido de responsabilidad. Slim asegura que se sintió “totalmente” respaldado por ellos, un apoyo que describe como “muy importante” en su vida y que lo acompañó incluso después de la muerte de su padre, ocurrida cuando él tenía 13 años.

Antes de esa pérdida, Julián Slim lo había introducido en el mundo de las finanzas. El empresario cuenta que desde los 11 o 12 años comenzó a invertir y a llevar sus primeros registros en una libreta. Abrió una cuenta de cheques a los 12 y adquirió Bonos del Ahorro Nacional, aunque pronto descubrió que prefería instrumentos con mejores rendimientos. “Entonces compré acciones”, recuerda.

Esos primeros pasos, guiados por las enseñanzas de sus padres, marcaron su ruta. La disciplina, la administración personal y la confianza para tomar decisiones financieras tempranas —como pasar de los bonos a las acciones— se convirtieron en pilares de la filosofía empresarial que desarrollaría en su vida adulta.

De acuerdo con el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, Carlos Slim Helú encabeza la lista. Sus hijos Carlos, Patrick y Marco Antonio Slim Domit también figuran entre los seleccionados, lo que refleja la continuidad del liderazgo y la solidez del legado empresarial de la familia.