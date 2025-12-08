La historia familiar sigue: quiénes son los nietos de Carlos Slim y cómo uno de ellos llegó a ser cantante

Vanessa Hajj Slim, la nieta más destacada de la familia Slim

Vanessa Hajj Slim se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la nueva generación del imperio Slim. Nacida en 1997, es integrante del Consejo de Administración de América Móvil desde 2018, y durante varios años fue la única mujer en esa mesa de decisiones. También forma parte del consejo de Grupo Carso, lo que la coloca en una posición clave dentro de las empresas más relevantes del conglomerado.

Ingeniera industrial por la Universidad Anáhuac, complementó su formación con cursos en materialidad y criterios ESG en la Universidad de Wharton, en Pensilvania. Además de su rol en los consejos, participa en el equipo de nuevos proyectos de Inmuebles Carso, donde realiza labores de análisis y evaluación de oportunidades.

Hija de Daniel Hajj Aboumrad —CEO de América Móvil— y de Vanessa Slim Domit, quien encabeza una de las principales fundaciones familiares, Vanessa es considerada una de las figuras más sólidas en el relevo generacional del grupo. Su ascenso dentro de la estructura empresarial la perfila como una pieza clave para la continuidad de uno de los imperios corporativos más grandes de México.

Vanessa Hajj Slim destaca como figura central en la nueva generación, con asientos en los consejos de América Móvil y Grupo Carso. (América Móvil)

Diego Slim Aramburú, el nieto que incursionó en la minería

Diego Slim Aramburú, hijo de Patrick Slim Domit —el tercer hijo de Carlos Slim—, también ha participado en los negocios del conglomerado familiar. Su incursión más visible fue en el sector minero de Grupo Carso.

De acuerdo con documentos de la Bolsa Mexicana de Valores , Diego formó parte del consejo de administración de Minera Frisco hasta 2022, año en el que presentó su renuncia al cargo.

Por ahora no existe información pública que confirme si ocupa otra posición dentro del grupo empresarial o si ha decidido seguir un camino profesional fuera del emporio familiar.

Diego Slim Aramburú es hijo de Patrick Slim Domit, el tercer hijo varón de Carlos Slim. (Redes Sociales)

Arturo Elías Slim, la apuesta digital de la nueva generación

Arturo Elías Slim —hijo de Arturo Elías Ayub y Johanna Slim Domit— es uno de los nietos que más activamente ha ingresado a la estructura empresarial del imperio Slim. Ingeniero industrial por la Universidad Anáhuac, forma parte del consejo patrimonial de Grupo Sanborns y ha tenido un rol clave en el desarrollo del comercio electrónico dentro de Grupo Carso.

Durante más de una década impulsó las plataformas digitales de marcas como Sears, Sanborns y Claro Shop. Con esa experiencia, lanzó T1, una herramienta presentada en el AWS re:Invent que permite a pequeñas y medianas empresas crear tiendas en línea en cuestión de minutos. La plataforma integra pagos, envíos y diseño web automatizado mediante inteligencia artificial, con el objetivo de facilitar la digitalización del comercio.

Con este proyecto, Arturo se perfila como uno de los referentes tecnológicos de la nueva generación Slim y una pieza estratégica en la evolución digital del conglomerado familiar.

Arturo Elías Slim lidera la apuesta digital del conglomerado con proyectos como T1 y su impulso al comercio electrónico. (Especial)

Rodrigo Hajj Slim, el operador clave en el brazo comercial de Grupo Sanborns

Rodrigo Hajj Slim es uno de los nietos de Carlos Slim que ha asumido responsabilidades de alto nivel dentro del conglomerado familiar. Licenciado y con trayectoria en el sector retail, forma parte del consejo patrimonial de Grupo Sanborns, de acuerdo con documentos de la Bolsa Mexicana de Valores . Es egresado de la Universidad Anáhuac en Negocios Internacionales.

Su crecimiento dentro del grupo ha sido constante. En 2016 se incorporó al consejo de la inmobiliaria española Soinmob Inmobiliaria Española SA, ampliando su experiencia en negocios internacionales. Más tarde, con la reestructuración de Grupo Sanborns en 2020 —cuando se integraron las operaciones de Sanborns Hermanos y Sears Operadora México— Rodrigo tomó un rol aún más relevante: asumió la dirección de Sears Operadora México, además de dirigir Sanborns Hermanos, bajo la supervisión de su tío Patrick Slim Domit.

Durante ese periodo, el grupo ejecutó varias fusiones internas para compactar operaciones comerciales, mientras enfrentaba un entorno complejo marcado por un EBITDA negativo en el segundo trimestre de 2020. Aun así, Rodrigo se consolidó como una de las figuras jóvenes con mayor responsabilidad dentro del brazo comercial del imperio Slim, con un papel directo en la operación y modernización de sus principales cadenas.

Daniel Hajj Slim, el nieto que gana terreno en las telecom del imperio Slim

Daniel Hajj Slim es uno de los nietos con mayor presencia en las empresas de la familia. Su trayectoria se ha enfocado en el sector de telecomunicaciones, un área estratégica para el grupo.

Actualmente es miembro del consejo de Sitios Latinoamérica, operadora de infraestructura utilizada por América Móvil, y también forma parte del consejo de Eurotelesites, dedicada a telecomunicaciones en Austria y Europa del Este.

En 2015 se aprobó su incorporación al consejo de Minera Frisco, compañía donde la familia Slim mantiene una participación mayoritaria, reforzando así su papel dentro del conglomerado.

Daniel estudió Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac y, con los cargos que ya ha asumido, se perfila como uno de los nietos más activos en la estructura empresarial del magnate.

Tony Mils, el nieto cantante de Carlos Slim

Tony Mils —nombre artístico de Antonio Slim Serrano— es el único integrante de la dinastía Slim que eligió el camino de la música. Hijo de Marco Antonio Slim Domit y Ximena Serrano, el joven decidió alejarse del mundo empresarial para construir una carrera artística propia.

Su gusto por la música nació temprano, influenciado por su madre y por figuras como Michael Jackson. A los 19 años se mudó a Colombia para comenzar a producir sus canciones, una apuesta arriesgada en una industria donde no tenía contactos.

El 15 de noviembre de 2025 dio uno de sus pasos más visibles: interpretó el Himno Nacional Mexicano en el partido México vs. Uruguay en el estadio Corona TSM de Torreón, presentación que lo colocó en el radar mediático.

Su propuesta musical combina baladas, R&B y toques de reguetón, con letras centradas en el amor. Entre sus sencillos destacan Prohibido Enamorarse y Hoy Que Te Amo, piezas de atmósfera ligera y veraniega.

¿Quiénes son los hijos de Carlos Slim?

Carlos Slim Helú tuvo seis hijos, tres hombres y tres mujeres. Los varones suelen ser los más visibles por su participación en los negocios familiares, mientras que sus hermanas han mantenido perfiles más ligados a la arte y la filantropía.

Hombres:

-Carlos Slim Domit

-Marco Antonio Slim Domit

-Patrick Slim Domit

Mujeres:

-Soumaya Slim Domit

-Vanessa Slim Domit

-Johanna Slim Domit