San Pablo, Guadalajara, Similares, Ahorro o Benavides: ¿Qué farmacia domina el mercado en México?

Farmacias Guadalajara

Farmacias Guadalajara, operada por Corporativo Fragua, según su reporte anual , cerró el 2024 con 2,867 sucursales en 485 ciudades de los 32 estados, sumando 149 nuevos puntos de venta y ampliando su presencia a 17 urbes. Las ventas totales alcanzaron 120,238 millones de pesos (mdp), que significaron un aumento de 9.9% respecto a 2023.

El personal de Fragua llegó a 59,953 colaboradores, con 4,216 nuevos puestos en los últimos 12 meses, un alza de 7.6%. La empresa mantiene una estructura financiera sólida, con liquidez y reservas suficientes para continuar su plan de expansión.

Desde su fundación en 1942 , Farmacias Guadalajara ha impulsado su modelo de SuperFarmacia, que combina farmacia, tienda de conveniencia, supermercado y panadería, abierto las 24 horas los 365 días del año. Aunque su servicio de consultorio médico es más limitado que el de su competencia, su crecimiento se sostiene en tecnología y logística, con tres centros de distribución y una flota que recorre 50 millones de kilómetros al año.

El corporativo Fragua ocupa el puesto 47 en el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de Expansión , lo que refleja su crecimiento sostenido y relevancia en el mercado mexicano. Entre 2023 y 2024, la empresa creció 5.5% en número de sucursales, superando sus metas de expansión por 27° año consecutivo y consolidando su presencia nacional.

Farmacias Guadalajara domina ventas y cobertura con 2,867 sucursales, modelo 24/7 y logística robusta. (MJ_Prototype/Getty Images/iStockphoto)

Farmacias del Ahorro

De acuerdo con su perfil de LinkedIn , Farmacias del Ahorro, fundada en 1991 por Antonio Leonardo Castañón, opera más de 1,800 sucursales en todo México y cuenta con más de 22,000 colaboradores, consolidando su presencia en gran parte del territorio nacional. La compañía reportó ingresos netos por 61,538 mdp y ocupa el puesto 90 en el ranking de Las 500 empresas más importantes de Expansión , reflejando su relevancia en el mercado mexicano.

Ofrece consultorio bajo el concepto de Orientación Médica Gratuita, con el objetivo de proporcionar un diagnóstico y facilitar la compra del medicamento en la farmacia. También brinda este servicio en línea, permitiendo que los pacientes soliciten los medicamentos para recibirlos directamente en su domicilio.

El negocio tiene sus raíces en Farmacia Regia, un pequeño establecimiento fundado en 1976 por Maximiliano Leonardo Asturias en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En 1991, su hijo Antonio Leonardo modernizó el concepto, abrió el primer local de Farmacias del Ahorro y apostó por precios bajos, buena presentación y atención cercana al cliente. Con el tiempo, sumó a su hermano Maximiliano Leonardo Castañón para consolidar la expansión nacional.

La empresa cumple más de 30 años de existencia y se ha mantenido como una de las marcas más importantes del sector farmacéutico, solo detrás de Corporativo Fragua, operador de Farmacias Guadalajara. Su modelo de negocio combina accesibilidad, volumen de ventas y atención al cliente, y continúa siendo un actor relevante en la generación de empleo a nivel nacional.

Farmacias del Ahorro destaca por 1,800 sucursales, precios accesibles y atención cercana. (Farmacias del Ahorro)

Farmacias Benavides

De acuerdo con la información más reciente de la Bolsa Mexicana de Valores , Farmacias Benavides opera 1,045 sucursales en 190 ciudades y 22 estados, principalmente en el norte y occidente del país, y emplea a 8,706 personas. La empresa reportó ingresos netos mayores a 17,646 mdp y ocupa el puesto 233 en el ranking de Las 500 empresas más importantes de Expansión, consolidándose como uno de los actores clave del sector farmacéutico mexicano.

Algunas Farmacias Benavides cuentan con consultorios donde se ofrecen servicios de atención médica general, control de peso, aplicación de inyecciones, curación de heridas y vacunación.

La compañía tiene sus orígenes en 1917, cuando Don Felipe de Jesús Benavides Guerra adquirió la "Botica del Carmen" en Monterrey, Nuevo León, enfocándose en la elaboración y venta de medicamentos. Con el paso de los años, la empresa amplió su red con la apertura de nuevas farmacias, droguerías y la introducción de conceptos de tiendas de conveniencia, cafeterías y servicios complementarios.

Farmacias Benavides forma parte del Grupo Walgreens Boots Alliance, líder global en retail farmacéutico. Su crecimiento histórico ha estado marcado por adquisiciones estratégicas, expansión regional y modernización de su imagen corporativa, consolidando una red nacional que combina accesibilidad, diversidad de productos y servicios de valor agregado.

Farmacias Benavides opera 1,045 sucursales, con enfoque regional y servicios complementarios. (Foto: Cortesía)

Farmacias Similares

Fundada el 8 de septiembre de 1997, Farmacias Similares revolucionó el acceso a la salud en México ofreciendo medicamentos genéricos accesibles y consultas médicas a bajo costo para millones de personas que no tenían cobertura médica. Su lema, “Lo mismo, pero más barato”, refleja su modelo de negocio, que combina venta de medicamentos, atención médica accesible y asesoría profesional, tanto presencial como remota.

La cadena tiene casi 10,000 unidades en México y Chile, lo que la convierte en la segunda mayor del mundo por número de puntos de venta. Forma parte del Grupo Por Un País Mejor (GPUPM), que integra empresas comerciales como Laboratorios Best y Sistemas de Salud del Dr. Simi, así como varias instituciones sociales, incluyendo la Fundación Best, la Fundación del Dr. Simi y SIMISAE. Estas organizaciones ofrecen desde consultas médicas hasta apoyo psicológico, educación, alimentación y programas comunitarios.

Farmacias Similares también ha diversificado su operación con atención veterinaria (SimiPet Care), elaboración y venta de productos de marca propia como los peluches del Dr. Simi y la organización de eventos culturales como el SimiFest. La cadena mantiene 268 centros de análisis clínicos y 12 centros de distribución para garantizar la logística y abasto de sus productos.

Farmacias Similares ha sabido capitalizar la imagen de su icónica botarga del Dr. Simi, un personaje que ha trascendido la publicidad para convertirse en un símbolo reconocible de la marca, presente en souvenirs, eventos y festivales musicales que refuerzan la conexión cultural con sus consumidores.

A pesar de su tamaño y relevancia en el mercado farmacéutico, Farmacias Similares no publica información sobre sus ventas anuales ni aparece en rankings como Las 500, por lo que sus ingresos y resultados financieros no son de acceso público.

Farmacias Similares: casi 10,000 sucursales y atención accesible con impacto cultural. (Rodolfo Angulo/Rodolfo Angulo)

Farmacia San Pablo

Farmacias San Pablo tampoco divulga información sobre sus ventas anuales ni forma parte de rankings como Las 500, pero cuenta con más de 150 sucursales distribuidas en Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Puebla, Jalisco, Morelos, Hidalgo y Michoacán, según su sitio web .

La cadena se ha consolidado como una opción confiable para acceder a medicamentos genéricos accesibles, suplementos alimenticios y productos de cuidado personal, higiene y belleza. Además, algunas sucursales ofrecen consultorios médicos, permitiendo a los clientes recibir atención directa en el mismo lugar donde adquieren sus medicamentos.

Farmacias San Pablo también ofrece dispositivos médicos básicos, como termómetros y tensiómetros, así como productos especializados para la salud infantil y femenina, ampliando su oferta para cubrir diversas necesidades de bienestar.

Si bien la cadena no cuenta con un personaje o figura cultural tan visible como el Dr. Simi, su presencia constante en múltiples estados y su enfoque en accesibilidad y atención cercana han hecho que sea reconocida entre los consumidores como una opción sólida en el sector farmacéutico.

A pesar de su tamaño y relevancia, Farmacias San Pablo mantiene la discreción sobre sus cifras de ventas y resultados financieros, por lo que esta información no es pública.

Farmacias San Pablo mantiene más de 150 sucursales en ocho estados. (San Pablo Farmacia/Facebook)

La guerra de las farmacias en México

El mercado farmacéutico mexicano combina volumen, presencia regional y estrategia de diferenciación. Farmacias Guadalajara lidera en ventas y cobertura nacional, con más de 2,800 sucursales y un modelo de SuperFarmacia que integra conveniencia y logística eficiente. Farmacias del Ahorro, con más de 1,800 sucursales, se mantiene como competidor fuerte gracias a precios accesibles y atención cercana al cliente.

Farmacias Benavides, aunque con menor cobertura, sobresale en el norte y occidente del país con un enfoque especializado y servicios complementarios. Por su parte, Farmacias Similares ha logrado penetrar en zonas con menor acceso a la salud, combinando medicamentos genéricos accesibles, consultas médicas económicas y un fenómeno cultural alrededor del Dr. Simi, que refuerza la lealtad de sus clientes. Farmacias San Pablo mantiene una presencia regional sólida con más de 150 sucursales, ofreciendo productos y servicios confiables, pero discreta en información financiera.

En términos objetivos, si el criterio es cobertura y ventas, Farmacias Guadalajara encabeza el sector, seguida de Farmacias del Ahorro. Si se mide por impacto social y cultural, Farmacias Similares se distingue por su modelo inclusivo y la construcción de marca a través del Dr. Simi. La competencia en México no solo es de precios o sucursales, sino también de estrategia, diversificación de servicios y capacidad de conectar con el consumidor.

El veredicto es claro: no hay un único ganador absoluto, pero Farmacias Guadalajara domina comercialmente, mientras que Farmacias Similares marca la pauta en innovación social y cultural. La guerra de las farmacias continuará definiéndose por quién logre equilibrar ventas, expansión y cercanía con los clientes.