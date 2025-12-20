Cómo ‘La Tía Rosa’ salvó a 100 rutas de Bimbo, y varios trabajadores, con su “sabor casero”

Tía Rosa ‘salvó’ a varios trabajadores de ser despedidos

Roberto Servitje, uno de los fundadores de Bimbo, explicó que el origen de la marca de “pan casero” fue principalmente para evitar el cierre de rutas que tenía la empresa “de más”, debido a que no tenía las suficientes ganancias.

En una entrevista para el podcast “Cracks”, presentado por Oso Trava, emprendedor, inversionista y operador del fondo de Venture Capital, Cracks Fund, relató que en los años setenta, Bimbo tenía una situación financiera complicada. Las ventas habían bajado, y también las utilidades. Entonces, por recomendación, Bimbo contrató a una empresa que les diera una asesoría.

“No me acuerdo qué compañía fue. Nos hizo un estudio y nos dijo que nos sobraban 100 rutas. «Tienen ustedes 100 rutas de más, que les están perdiendo dinero». Había que quitar 100 vendedores, 10 supervisores, 100 camiones, mecánicos. Todo. Yo dije «No podemos hacer eso» Es criminal”, relató.

Servitje recordó que el tiempo en que fue gerente en Guadalajara, acudía a una pequeña panadería donde vendían panqués y mantecadas. El empresario se preguntó entonces “¿Por qué nosotros no podemos hacer una cosa de esa calidad?”. Entonces, le encargó al equipo de producción realizar diferentes tipos de pan de dulce de primera calidad.

Pese a realizar diversas pruebas, “no pasaba nada”. Esto cambió cuando se dieron cuenta de la situación con las rutas y decidieron apostar por el nuevo producto.

“Lo que hicimos fue cambiarles el uniforme a los vendedores. Pintar los camiones con la marca de Tía Rosa. Meter otro producto más, doraditas, y lanzamos eso con esos vendedores. Se salvaron los muchachos y nos fue rete bien”, recordó el empresario.

De acuerdo con el sitio de la marca, Tía Rosa nació en 1974 y los primeros lanzamientos fueron el panqué casero y las mantecadas sabor vainilla. Con el tiempo, comenzaron a producir más variedades de productos como las banderitas, las doraditas y las orejas. Posteriormente, llegaron las conchas.

“Tía Rosa fue un verdadero ejemplo. Comenzó produciéndole Bimbo y Marinela, y en muy poco tiempo pudimos hacer una fábrica y nos fue muy bien. Es ahorita una de las líneas importantes” explicó en el podcast, publicado en enero de 2024.

Bimbo abrió su planta en Toluca el 23 de abril de 1988 para la elaboración y distribución de panqués, galletas y pan hojaldrado. Para 2013, cuando cumplió 25 años, contaba con más de 180 productos bajo 10 líneas de producción.

En 2020, estuvo en la posición 27 del ranking de marcas “Más valiosas de México” de Kantar. Bimbo se ubicó en el sexto sitio, y Marinela en la posición 17.

Tortillinas: ampliar el mercado

La Tía Rosa se había distinguido por ofrecer bollería de estilo “casero”, pero tres años después de su nacimiento, Bimbo lanzó un nuevo producto para la cocina: tortillinas. Las tortillas de harina de trigo amplió la presencia en la mesa mexicana, para ser un ingrediente para quesadillas y sincronizadas.

El producto fue un éxito por su practicidad, y más tarde permitió a la empresa seguir ampliando la cartera de productos.

Presencia internacional

Actualmente Tía Rosa comercializa en varios países de América: