Te suben el precio, te meten anuncios: el hartazgo por el streaming caro desata ola de demandas colectivas

La unión entre Netflix y Warner superará el umbral del 30% de cuota de mercado, un límite que para los reguladores es una señal de alerta para frenar concentraciones excesivas. Además Netflix tomaría control de contenidos considerados esenciales que terminarán influyendo significativamente en la contratación, precios y retención de suscriptores, alertó Carolina Cabello, consultora senior en competencia económica en Regulatory Experts.

“Netflix ha demostrado repetidamente su disposición a subir los precios de las suscripciones incluso enfrentándose a la competencia de rivales de gran escala como Warner Bros Discovery”, señala la demanda que fue reportada por la agencia Reuters.

El año pasado, también varios usuarios de Estados Unidos presentaron una queja colectiva contra Amazon Prime Video por insertar publicidad e incumplir el contrato de adhesión debido al cargo extra para evitar anuncios en sus contenidos.

“(Las plataformas) están cambiando los términos del acuerdo original sin autorización del usuario y esto hace procedente a una demanda colectiva”, dijo anteriormente a Expansión una fuente especializada en competencia económica que pidió no ser citada.

Las acciones colectivas contra las plataformas de streaming serán más recurrentes ante el hartazgo de los consumidores por los constantes cambios en sus modelos de negocio, un escenario que se profundiza con la consolidación de la industria, la cual suele traducirse en alzas de precios, ajustes de catálogo y mayor incertidumbre para los usuarios.

Este año se estimó que los mexicanos destinaron para plataformas de streaming un gasto promedio mensual de 1,600 pesos, una cifra que incluso ya compite directamente con los servicios del hogar como la luz, el internet o la telefonía, según reveló el estudio El gasto en plataformas audiovisuales en hogares: Hábitos y nuevas tendencias de consumo, realizado por la EAE Business School.

“Es completamente legítimo que los consumidores llamen a las autoridades a frenar este tipo de operaciones de consolidación que implican riesgos para el mercado y para los bolsillo de los usuarios”, aseguró Radamés Camargo, gerente de análisis de la consultora The Ciu.

En México falta robustecer a Profeco

En México, aunque aún no se han impulsado querellas colectivas, los usuarios ya han comenzado a manifestar su malestar ante la Profeco. Datos de la autoridad obtenidos vía transparencia revelaron que a agosto de 2024, Amazon Prime Video recibió siete quejas, colocándose como la plataforma con más reportes. Las inconformidades fueron impulsadas por aumentos de precios y cambios en las políticas de publicidad para mostrar contenidos.

En tanto, Netflix acumuló en ese periodo cinco reportes motivados por cobros extras en suscripciones y cambios constantes en tarifas. Por ejemplo, una de las quejas detalla que el costo de la suscripción fue “alterada” teniendo como resultado una “tarifa máxima” de 2,691 pesos.

Camargo señaló que el bajo número de quejas e incluso el limitado impulso de acciones colectivas en el país contra la industria del streaming responden a la falta de empoderamiento del consumidor, ya que aún no existe claridad sobre las vías legales disponibles para defender sus derechos.

Esto se explica, en parte, porque las plataformas digitales carecen de puntos físicos para la conciliación de fallas en el servicio o disputas por precios, ya que la atención se canaliza casi exclusivamente a través de medios digitales, donde los usuarios suelen ser atendidos por chatbots.

La falta de regulación en la industria del streaming deja a los consumidores expuestos a aumentos de precios y cambios en los modelos de suscripción sin límites claros, lo que ha generado frustración y el surgimiento de demandas colectivas.

A diferencia de otros países como Estados Unidos o la Unión Europea, donde existen mecanismos legales más definidos para proteger al usuario de empresas digitales, en México la Profeco solo puede intervenir ante abusos o publicidad engañosa, pero no fijar tarifas máximas.

“En México es necesario que una autoridad como Profeco fortalezca sus atribuciones para impulsar estos recursos, y que se mantenga actualizado de cómo las empresas digitales cambian las reglas de protección de los usuarios”, aseguró el especialista.