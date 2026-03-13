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La historia detrás de Bimbo: migración, tragedia familiar y el origen del mayor panadero del mundo

El imperio panadero que hoy domina decenas de mercados comenzó con un inmigrante catalán que aprendió el oficio del pan en el Centro de la Ciudad de México.
vie 13 marzo 2026 01:32 PM
Fundadores Bimbo
Grupo Bimbo es hoy la panificadora más grande del mundo y en México supera los 400 mil millones de pesos en ventas anuales. (Expansión)

Hoy en día, Grupo Bimbo es la panificadora más grande del mundo y en México reporta ventas anuales superiores a los 400,000 millones de pesos. Sin embargo, los orígenes de este imperio empresarial se remontan a una historia de migración y de empezar desde abajo en el país.

Aunque Bimbo fue fundada hasta 1945, lo cierto es que las raíces de este negocio multimillonario se remontan a 1904, cuando Juan Servitje Torrallardona emigró desde Cataluña, en España, hacia México.

Como muchos inmigrantes de la época, buscaba una mejor vida en el continente americano. Tras pasar por distintos oficios y enfrentar varias dificultades, Servitje Torrallardona comenzó a trabajar en la panadería La Flor de México , ubicada en el Centro Histórico de la capital.

Fue ahí donde conoció a Josefina Sendra Grimau, también originaria de Cataluña, con quien contrajo matrimonio en 1918. De esa unión nacería Lorenzo Servitje ese mismo año, quien décadas más tarde fundaría Bimbo y llevaría la tradición panadera familiar a otro nivel. Pero vayamos por partes.

Después, Juan Servitje pasó a trabajar en la panadería Ideal, también ubicada en el Centro de la Ciudad de México, donde continuó adquiriendo conocimientos no solo sobre la elaboración del pan, sino también sobre la operación de panaderías de gran escala, como las que dominaban el mercado en aquella época.

Fue así que en 1928, junto con su esposa Josefina, decidió fundar su propia panadería/pastelería, llamada El Molino. El negocio pronto se volvió muy popular y sigue operando hasta la actualidad. El matrimonio llegó a tener cinco hijos, siendo Lorenzo el primogénito.

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La tragedia que golpeó a los Servitje

Todo marchaba bien en la familia. Lorenzo Servitje solía trabajar en la panadería El Molino desde los 16 años durante sus ratos libres, después de la escuela y los fines de semana. Esa experiencia temprana le permitió irse familiarizando con el funcionamiento del negocio que algún día le tocaría dirigir, en parte por ser el hijo varón primogénito, como solía ocurrir en muchas familias de la época.

De acuerdo con la historia oficial de Grupo Bimbo , Lorenzo cursaba la carrera de contador público en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuando la tragedia tocó a la puerta de la familia Servitje y cambió el rumbo de la panadería y de su propia vida.

En 1936, a los 49 años, Juan Servitje Torrallardona falleció en la Ciudad de México. Tras la muerte repentina de su padre, Lorenzo asumió la responsabilidad del negocio familiar y quedó al frente de la pastelería El Molino, que dirigió entre 1937 y 1945.

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El nacimiento de Bimbo: la historia detrás de sus fundadores

A principios de la década de 1940, en la pastelería El Molino comenzó a gestarse una idea que cambiaría para siempre la industria panadera en México. Fue Jaime Sendra, tío materno de Lorenzo Servitje y entonces jefe de producción del negocio familiar, quien identificó una oportunidad en la elaboración industrial del pan de caja o de molde, un producto que comenzaba a ganar popularidad.

Sendra compartió su visión con Lorenzo, quien en ese momento se desempeñaba como gerente de la pastelería. La propuesta fue tan simple como ambiciosa: “¿Por qué no ponemos una fábrica de pan?”. Aquella pregunta marcaría el inicio de una nueva etapa para la familia y para la industria alimentaria del país, indica Bimbo en su historia oficial .

Con esa idea sobre la mesa, ambos comenzaron a reunir a otros socios y a dar forma al proyecto. Tras varios meses de planeación, en 1945 nació Panificación Bimbo en la Ciudad de México, con la misión de llevar alimentos “deliciosos y nutritivos” a las mesas de los consumidores, elaborados con altos estándares de calidad, según información de la Bolsa Mexicana de Valores .

"Al iniciar hoy nuestras operaciones, queremos comunicar al público de México que nos hemos señalado como norma fabricar nuestros productos siempre de excelente calidad y, además, proporcionar a nuestros distribuidores y clientes el servicio oportuno y eficiente que la Ciudad de México -ya una gran metrópoli- reclama cumplidamente”, fue el mensaje que la naciente empresa publicó en algunos diarios de la época.

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La panificadora comenzó con recursos modestos pero con grandes aspiraciones. En septiembre de ese mismo año contrataron a su primer colaborador: un joven de 17 años, Roberto Servitje, hermano de Lorenzo, quien con el tiempo también se convertiría en una figura clave dentro de la compañía.

Con apenas 34 trabajadores, la nueva panificadora inició operaciones en una pequeña fábrica ubicada en el número 117 de la calle 58 Norte, en la colonia Santa María Insurgentes, en la Ciudad de México.

Ese mismo año surgió también el personaje que se convertiría en el símbolo de la empresa: el Osito Bimbo, que desde entonces funciona como su logotipo. Al inicio, la compañía lanzó al mercado cuatro productos envueltos en celofán: Pan Blanco Grande, Pan Blanco Chico, Pan Negro y Pan Tostado.

Fundadores Familia Bimbo
Estos tres empresarios conformaban en núcleo familiar que dio origen a Bimbo. (Grupo Bimbo)

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Los otros tres fundadores de Bimbo y amigos de Lorenzo

Otros tres socios fueron clave en la fundación de Panificación Bimbo en 1945:

Alfonso Velasco. Provenía de una familia ligada a la industria panadera. Su padre, Martín Velasco, había fundado Pan Ideal, considerada la primera panificadora mexicana dedicada a producir pan de caja.

José T. Mata. Amigo de la infancia de Lorenzo Servitje, con quien fundó la empresa de importaciones y exportaciones Servitje y Mata. En 1945 se sumó como uno de los socios fundadores de Panificación Bimbo.

Jaime Jorba. Inició su trayectoria en ventas trabajando en la pastelería El Molino. Más tarde se integró a la compañía de importaciones y exportaciones Servitje y Mata, donde estuvo a cargo del área comercial, experiencia que posteriormente aportaría al desarrollo del nuevo proyecto panadero.

Lo que comenzó como una pequeña fábrica con unas cuantas decenas de trabajadores terminaría, con el paso de las décadas, por convertirse en una de las empresas de panificación más grandes del mundo.

Fundadores Bimbo
Los otros tres fundadores y amigos de Lorenzo Servitje. (Grupo Bimbo)

Roberto Servitje, el relevo en Bimbo

Mientras Lorenzo Servitje encabezaba el desarrollo inicial de la empresa, su hermano menor, Roberto Servitje, comenzó a asumir responsabilidades que con el tiempo lo convertirían en una de las figuras centrales de Grupo Bimbo.

Roberto nació en 1928 en la Ciudad de México. Estudió humanidades en un colegio de Montreal, Canadá, y posteriormente se graduó como contador en la Escuela Bancaria y Comercial. Su ingreso a la empresa ocurrió en 1945, cuando tenía 17 años, como supervisor de ventas. En esos primeros años también impulsó la creación del Departamento de Vehículos, encargado de organizar la distribución de los productos.

Según se lee en su perfil , en 1954 fue enviado a Guadalajara para abrir el mercado del occidente del país. Desde ahí encabezó la operación de Bimbo Occidente como gerente general, impulsando la expansión hacia ciudades como León y San Luis Potosí, además de supervisar la instalación de una nueva planta que comenzó a operar en 1956.

A finales de los años sesenta viajó a Boston para cursar el programa Program Management Development en la Universidad de Harvard. Tras regresar a México fue nombrado subdirector de la organización, cargo que ocupó durante nueve años. Para 1978, la empresa ya contaba con 13 fábricas.

En 1979 fue designado director general de Grupo Bimbo. Posteriormente, en 1990, asumió como presidente ejecutivo y en 1994 fue nombrado presidente del Consejo de Administración, cargo que desempeñó hasta 2013. Durante esas décadas, participó en la expansión y consolidación de la compañía fundada por su familia.

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¿Quién es el dueño de Bimbo en la actualidad?

Hoy en día, Grupo Bimbo es un corporativo global con operaciones en distintos países y presencia en los mercados bursátiles, por lo que no es correcto hablar de un único dueño.

Al cotizar en la BMV, la propiedad de la empresa se encuentra distribuida entre numerosos inversionistas y accionistas. Sin embargo, la familia Servitje sigue siendo la principal referencia dentro de la compañía y mantiene la administración del grupo.

Actualmente, la empresa es presidida por Daniel Servitje Montull, hijo de Lorenzo Servitje, fundador de la panificadora. Nació el 1 de abril de 1959 y estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana; posteriormente cursó un Master of Business Administration en la Universidad de Stanford.

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De acuerdo con el ranking “Los 100 empresarios más importantes de México 2025”, elaborado por la revista Expansión, Daniel Servitje ocupa el quinto lugar en esa lista, solo por detrás de Carlos Slim Helú, Carlos Slim Domit, Alejandro Bailléres Gual y José Antonio Fernández Carbajal.

En la estructura operativa del grupo, el cargo de director general lo ocupa actualmente Alejandro Rodríguez Bas, según la información reportada por la Bolsa Mexicana de Valores.

En términos financieros, Grupo Bimbo —considerada la panificadora más grande del mundo— cerró 2025 con ventas históricas por 426 mil 952 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 4.6% frente a los 408 mil 335 millones de pesos reportados en 2024.

La empresa también ha crecido de forma notable en su estructura. Actualmente cuenta con 152,366 empleados, muy lejos de los 34 trabajadores con los que inició operaciones en 1945. Ese tamaño corporativo la ubica en la novena posición del ranking “ Las 500 empresas más importantes de México ”, también elaborado por la revista Expansión.

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¿Por qué se llama Bimbo?

El origen del nombre de Grupo Bimbo no tiene una explicación única. Incluso en la historia oficial de la empresa se reconoce que no existe un origen completamente definido sobre cómo surgió la marca.

Lo que sí se sabe es que en 1943, antes de fundar la compañía, los socios elaboraron una lista de posibles nombres para la nueva panificadora. Entre las opciones figuraban Pan Rex, Pan NSE (Nutritivo, Sabroso y Económico), Sabrosoy, Pan Lirio, Pan Nieve y Pan Azteca, pero “Bimbo” fue la palabra que finalmente quedó marcada como la elegida.

Una de las hipótesis más repetidas —y que también coincide con la versión mencionada por la propia empresa— señala que el nombre podría haber surgido de la combinación de “Bingo”, el popular juego de azar, y “Bambi”, la conocida película animada de The Walt Disney Company.

Con el paso del tiempo, los fundadores también identificaron algunas coincidencias curiosas: en italiano coloquial “bimbo” se utiliza para referirse a un niño, mientras que en otros idiomas el sonido resulta similar a palabras relacionadas con pan. Estas coincidencias ayudaron a reforzar una marca corta, fácil de pronunciar y con buena sonoridad.

Nombre Bimbo
Los papeles de la lluvia de ideas para elegir el nombre de la nueva empresa. (Grupo Bimbo)

Las marcas de Grupo Bimbo en México

Con el paso de las décadas, Grupo Bimbo no solo expandió su capacidad de producción, sino también su portafolio de marcas. Algunas nacieron dentro de la propia empresa, mientras que otras fueron incorporadas mediante adquisiciones estratégicas. Esa combinación permitió al grupo consolidarse como uno de los actores dominantes de la industria panificadora en México y, posteriormente, en el mundo.

Entre las marcas que actualmente forman parte de su portafolio en el país se encuentran:

-Bimbo
-Wonder
-Marinela
-Tía Rosa
-Barcel
-Takis
-Sanissimo
-Milpa Real
-Oroweat
-Artesano
-Del Hogar
-LonchiBon
-Suandy
-Lara
-Sara Lee
-Thomas
-Little Bites
-Stonemill
-El Globo
-El Molino
-Gabi

Este amplio catálogo de marcas —que abarca desde pan de caja y pan dulce hasta botanas, galletas y pastelería— refleja la estrategia que ha seguido la compañía durante décadas: crear productos propios, adquirir marcas consolidadas y ampliar su presencia en distintos segmentos del mercado.

Marcas Bimbo
Todas las marcas de Grupo Bimbo en México. (Grupo Bimbo)

Los países donde opera Grupo Bimbo

Con el paso de las décadas, Grupo Bimbo dejó de ser simplemente una empresa mexicana para convertirse en un corporativo global. Actualmente tiene presencia en 93 países, aunque opera directamente en 39 y llega a otros mercados a través de socios estratégicos, con una red de plantas, centros de distribución y rutas de venta en varios continentes.

Su presencia internacional se distribuye por regiones:

Norteamérica

-Estados Unidos
-Canadá

En esta región produce y distribuye alrededor de 50 marcas.

Centroamérica y norte de Sudamérica

-Guatemala
-El Salvador
-Honduras
-Nicaragua
-Costa Rica
-Panamá
-Colombia
-Ecuador
-Venezuela

En estos mercados el grupo produce y distribuye más de 15 marcas.

Sudamérica

-Argentina
-Chile
-Paraguay
-Uruguay
-Perú
-Brasil

En esta región se elaboran y comercializan casi 30 marcas.

Europa y África

-España
-Francia
-Italia
-Portugal
-Suiza
-Reino Unido
-Rusia
-Ucrania
-Marruecos
-Rumanía
-Croacia
-Eslovenia
-Serbia
-Montenegro
-Sudáfrica

En varios de estos mercados opera a través de Bimbo QSR, la división que abastece pan y bollería a cadenas internacionales de restaurantes.

Asia

-India
-Turquía
-China
-Corea del Sur
-Kazajistán

Gracias a esta expansión internacional, Grupo Bimbo se ha consolidado como la empresa de panificación más grande del mundo, con operaciones en América, Europa, Asia y África y una de las redes de distribución más amplias del sector alimentario mundial.

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Las lecciones de Grupo Bimbo

La historia de Grupo Bimbo muestra cómo un negocio nacido de la experiencia artesanal de una familia migrante logró transformarse en una corporación global a partir de tres factores clave: visión empresarial, disciplina operativa y expansión constante.

A diferencia de muchas empresas familiares que se quedan en el mercado local, los fundadores de Bimbo apostaron desde temprano por industrializar la producción, construir una red de distribución propia y desarrollar marcas reconocibles para el consumidor. Esa combinación permitió que la empresa creciera primero en México, después en América y finalmente en otros continentes.

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Con el paso del tiempo, la compañía también supo adaptarse al tamaño de su propia expansión: pasó de ser una empresa familiar a un corporativo que cotiza en bolsa, incorporó directivos profesionales, compró marcas consolidadas y se internacionalizó mediante adquisiciones y alianzas.

El resultado es una empresa que conserva su origen familiar en la conducción estratégica, pero que opera con la escala y la estructura de una multinacional alimentaria. Así, lo que comenzó como el aprendizaje del oficio del pan en una pequeña panadería del Centro de la Ciudad de México terminó convirtiéndose en uno de los grupos de panificación más influyentes del planeta.

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