La historia detrás de Bimbo: migración, tragedia familiar y el origen del mayor panadero del mundo

Roberto Servitje, el relevo en Bimbo

Mientras Lorenzo Servitje encabezaba el desarrollo inicial de la empresa, su hermano menor, Roberto Servitje, comenzó a asumir responsabilidades que con el tiempo lo convertirían en una de las figuras centrales de Grupo Bimbo.

Roberto nació en 1928 en la Ciudad de México. Estudió humanidades en un colegio de Montreal, Canadá, y posteriormente se graduó como contador en la Escuela Bancaria y Comercial. Su ingreso a la empresa ocurrió en 1945, cuando tenía 17 años, como supervisor de ventas. En esos primeros años también impulsó la creación del Departamento de Vehículos, encargado de organizar la distribución de los productos.

Según se lee en su perfil , en 1954 fue enviado a Guadalajara para abrir el mercado del occidente del país. Desde ahí encabezó la operación de Bimbo Occidente como gerente general, impulsando la expansión hacia ciudades como León y San Luis Potosí, además de supervisar la instalación de una nueva planta que comenzó a operar en 1956.

A finales de los años sesenta viajó a Boston para cursar el programa Program Management Development en la Universidad de Harvard. Tras regresar a México fue nombrado subdirector de la organización, cargo que ocupó durante nueve años. Para 1978, la empresa ya contaba con 13 fábricas.

En 1979 fue designado director general de Grupo Bimbo. Posteriormente, en 1990, asumió como presidente ejecutivo y en 1994 fue nombrado presidente del Consejo de Administración, cargo que desempeñó hasta 2013. Durante esas décadas, participó en la expansión y consolidación de la compañía fundada por su familia.

¿Quién es el dueño de Bimbo en la actualidad?

Hoy en día, Grupo Bimbo es un corporativo global con operaciones en distintos países y presencia en los mercados bursátiles, por lo que no es correcto hablar de un único dueño.

Al cotizar en la BMV, la propiedad de la empresa se encuentra distribuida entre numerosos inversionistas y accionistas. Sin embargo, la familia Servitje sigue siendo la principal referencia dentro de la compañía y mantiene la administración del grupo.

Actualmente, la empresa es presidida por Daniel Servitje Montull, hijo de Lorenzo Servitje, fundador de la panificadora. Nació el 1 de abril de 1959 y estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana; posteriormente cursó un Master of Business Administration en la Universidad de Stanford.

De acuerdo con el ranking “Los 100 empresarios más importantes de México 2025”, elaborado por la revista Expansión, Daniel Servitje ocupa el quinto lugar en esa lista, solo por detrás de Carlos Slim Helú, Carlos Slim Domit, Alejandro Bailléres Gual y José Antonio Fernández Carbajal.

En la estructura operativa del grupo, el cargo de director general lo ocupa actualmente Alejandro Rodríguez Bas, según la información reportada por la Bolsa Mexicana de Valores.

En términos financieros, Grupo Bimbo —considerada la panificadora más grande del mundo— cerró 2025 con ventas históricas por 426 mil 952 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 4.6% frente a los 408 mil 335 millones de pesos reportados en 2024.

La empresa también ha crecido de forma notable en su estructura. Actualmente cuenta con 152,366 empleados, muy lejos de los 34 trabajadores con los que inició operaciones en 1945. Ese tamaño corporativo la ubica en la novena posición del ranking “ Las 500 empresas más importantes de México ”, también elaborado por la revista Expansión.