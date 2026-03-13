¿Por qué el SAT podría retrasar las devoluciones y qué deben revisar los contribuyentes en su declaración anual?

Cada año, las personas físicas deben presentar su declaración anual al SAT durante el mes de abril. En este proceso se reportan los ingresos obtenidos durante el año anterior, el Impuesto sobre la Renta (ISR) retenido, y las deducciones personales aplicables.

“La declaración anual es un evento importante porque el contribuyente debe informar debidamente todos sus movimientos: ingresos, deducciones y operaciones como donativos, herencias o préstamos”, explicó el especialista.

Tras esto, se determinará si se obtiene un saldo a cargo o a favor al contribuyente. Es decir, si se tiene que pagar más impuestos al fisco por sus ingresos, o si se le retuvo más ISR del que le corresponde durante el ejercicio fiscal.

Esto se determina una vez se hayan contemplado todos los ingresos y las deducciones, siguiendo las reglas y tablas para el cálculo de impuestos, según la Ley de ISR, el Código Fiscal y la Miscelánea Fiscal.

Para explicar esto de manera práctica, si un contribuyente es asalariado y gana 250,000 pesos brutos en todo el año vía nómina, pero aplicó 13,200 pesos en deducciones personales, el SAT tendría que considerar una base gravable de 236,800 para calcular la tarifa final de ISR.

Sin embargo, durante el año anterior, su empresa ya hizo retenciones provisionales de los impuestos en el pago de sus quincenas, por lo que es posible que así pueda generar un saldo a favor, y el contribuyente tiene derecho a solicitar su devolución.

Gracias a que el SAT cuenta con esta información precargada, se puede procesar la devolución de forma automática al presentar la declaración.

“Si el saldo a favor califica para devolución automática, el SAT puede devolverlo en aproximadamente 10 días, aunque legalmente tiene hasta 40”, explicó Javier de los Santos.

Según el experto, se recomienda presentar la declaración lo antes posible y revisar cuidadosamente la información precargada. Lo ideal, es contar con asesoría contable cuando el contribuyente tenga múltiples fuentes de ingreso o deducciones relevantes.

“La recomendación es presentar la declaración lo más pronto posible y con una asesoría adecuada, para detectar inconsistencias antes de enviarla”.

¿Por qué el SAT no devuelve el dinero automáticamente?

Hay errores muy sencillos al momento de realizar la declaración que impiden que ocurra la devolución automática. Como no seleccionar la opción señalada para su solicitud, o no apuntar la cuenta bancaria para recibir la transferencia.