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¿Por qué el SAT podría retrasar las devoluciones y qué deben revisar los contribuyentes en su declaración anual?

La devolución de impuestos puede ser un incentivo para presentar la declaración anual en los primeros días, pero el SAT puede poner varios filtros antes de dar luz verde a la transferencia.
vie 13 marzo 2026 01:30 PM
¿Por qué el SAT podría retrasar las devoluciones y qué deben revisar los contribuyentes en su declaración anual
Cuando exista saldo a favor en la declaración anual, los contribuyentes tienen derecho a solicitar su devolución al SAT. (Mario Jasso)

Con la llegada de la temporada para presentar la declaración anual de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), miles de contribuyentes comienzan a revisar si podrían obtener saldo a favor y, con ello, solicitar una devolución.

De acuerdo con Javier de los Santos Valero, presidente de la Comisión Fiscal Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), este es un derecho que pueden ejercer las personas, pero el fisco puede poner sus barreras que dificultan que sea un trámite rápido e inmediato.

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Cada año, las personas físicas deben presentar su declaración anual al SAT durante el mes de abril. En este proceso se reportan los ingresos obtenidos durante el año anterior, el Impuesto sobre la Renta (ISR) retenido, y las deducciones personales aplicables.

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“La declaración anual es un evento importante porque el contribuyente debe informar debidamente todos sus movimientos: ingresos, deducciones y operaciones como donativos, herencias o préstamos”, explicó el especialista.

Tras esto, se determinará si se obtiene un saldo a cargo o a favor al contribuyente. Es decir, si se tiene que pagar más impuestos al fisco por sus ingresos, o si se le retuvo más ISR del que le corresponde durante el ejercicio fiscal.

Esto se determina una vez se hayan contemplado todos los ingresos y las deducciones, siguiendo las reglas y tablas para el cálculo de impuestos, según la Ley de ISR, el Código Fiscal y la Miscelánea Fiscal.

Para explicar esto de manera práctica, si un contribuyente es asalariado y gana 250,000 pesos brutos en todo el año vía nómina, pero aplicó 13,200 pesos en deducciones personales, el SAT tendría que considerar una base gravable de 236,800 para calcular la tarifa final de ISR.

Sin embargo, durante el año anterior, su empresa ya hizo retenciones provisionales de los impuestos en el pago de sus quincenas, por lo que es posible que así pueda generar un saldo a favor, y el contribuyente tiene derecho a solicitar su devolución.

Gracias a que el SAT cuenta con esta información precargada, se puede procesar la devolución de forma automática al presentar la declaración.

“Si el saldo a favor califica para devolución automática, el SAT puede devolverlo en aproximadamente 10 días, aunque legalmente tiene hasta 40”, explicó Javier de los Santos.

Según el experto, se recomienda presentar la declaración lo antes posible y revisar cuidadosamente la información precargada. Lo ideal, es contar con asesoría contable cuando el contribuyente tenga múltiples fuentes de ingreso o deducciones relevantes.

“La recomendación es presentar la declaración lo más pronto posible y con una asesoría adecuada, para detectar inconsistencias antes de enviarla”.

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¿Por qué el SAT no devuelve el dinero automáticamente?

Hay errores muy sencillos al momento de realizar la declaración que impiden que ocurra la devolución automática. Como no seleccionar la opción señalada para su solicitud, o no apuntar la cuenta bancaria para recibir la transferencia.

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Además, aunque muchas declaraciones ya aparecen precargadas en el sistema, esto no garantiza que la devolución se realice sin revisión.

“Aun cuando la declaración viene precargada y el contribuyente solicita la devolución, el SAT puede pedir explicaciones sobre el saldo a favor.”

En ese sentido, conviene que los contribuyentes cuenten con sus comprobantes de ingresos y deducciones personales con los CFDI correspondientes, así como las pruebas de que los pagos fueron realizados con los medios autorizados por la autoridad fiscal.

“Hay que amarrar los ingresos contra los CFDI. Es decir, verificar que lo que aparece en las facturas coincida exactamente con lo que se declara”, señaló.

Actualmente, el Servicio de Administración Tributaria cuenta con un sistema muy eficiente basado en los comprobantes fiscales digitales, lo que le permite detectar anomalías o inconsistencias. Y de ser el caso, la autoridad fiscal podrá detener la devolución automática y solicitar información adicional.

“Normalmente el SAT pide los comprobantes con los que ampares esos gastos y la manera en que los pagaste”, explicó.

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Qué hacer si ya pasaron los 40 días, y el SAT no devuelve el dinero

Si pasan los 40 días legales y el depósito no se realiza, el contribuyente puede iniciar un trámite adicional mediante el Formato Electrónico de Devoluciones, en el que se deben adjuntar comprobantes fiscales, estados de cuenta y otros documentos que respalden la información declarada.

Sin embargo, en ocasiones la autoridad suele solicitar varios documentos y alargar el proceso, lo que termina agotando a los contribuyentes.

“A veces el SAT pide demasiada información y es cuando muchos contribuyentes terminan abandonando el trámite.”

La legislación fiscal establece que los contribuyentes pueden solicitar devoluciones de saldos a favor hasta por cinco años posteriores al ejercicio fiscal correspondiente. Por ejemplo, en 2026, se podría pedir aún la devolución de 2021.

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“Si el derecho se tiene, entonces hay que ejercerlo. Hay que insistir y seguir el procedimiento hasta que la autoridad explique por qué no devuelve el saldo a favor”, afirmó el especialista.

Este procedimiento abre una revisión más detallada por parte del SAT, que puede solicitar información adicional antes de autorizar o rechazar la devolución.

Tags

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Saldos a favor Impuestos Tarifas ISR Declaración anual

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