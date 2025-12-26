México hace inversión millonaria: compra a Alstom 47 trenes de pasajeros para estas nuevas rutas

Además del suministro de estos 47 trenes, el contrato también incluye su mantenimiento integral por cinco años, el equipamiento de talleres de mantenimiento, estaciones de inspección y repostaje, así como la capacitación técnica y la misma puesta en servicio de los trenes.

“Con este nuevo proyecto, Alstom reafirma su compromiso de promover la movilidad y la innovación ferroviaria en México. Alstom prevé que este proyecto les permitirá crear y retener más de cientos de empleos, incluyendo tanto roles de ingeniería calificada como de gestión de proyectos, así como oportunidades de fabricación”, resaltó la compañía.

La empresa detalló que, conocidos localmente como Trenes del Norte, sus modelos Adessia Stream, están diseñados para operar sin catenaria, además de que cumplirán con los más altos estándares internacionales de la movilidad moderna y alcanzarán velocidades máximas cercanas a 165 km/h. Cada unidad tendrá una longitud cercana a los 100 metros.

La capacidad de los trenes será flexible: alrededor de 300 pasajeros en servicios de larga distancia y hasta 600 en servicios de corta distancia, lo que, de acuerdo con Alstom, garantiza su eficiencia y confort en cada viaje.

“Los trenes ofrecerán una experiencia cómoda, segura y contemporánea, con total accesibilidad para personas con movilidad reducida (PRM) y sistemas de información en tiempo real”, añadió.

Alstom ha vendido más de 40,000 unidades de este tipo de coches en 60 sistemas de desplazamientos diferentes en 15 países. Estos trenes están fabricados con materiales de alta calidad como aluminio y acero inoxidable, además de que alcanzan un valor de contenido regional de 76%.

La planta de Sahagún, en la que estos serán construidos, es el mayor centro de fabricación de Alstom en América y el tercero de la empresa a nivel mundial.