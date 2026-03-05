Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Consumo repunta en México, pero el impulso proviene del gasto en importaciones

La inversión fija bruta creció 0.5% mensual en diciembre, mientras la confianza del consumidor subió ligeramente en febrero a 44.4 puntos, reflejando señales mixtas en la demanda interna.
jue 05 marzo 2026 09:31 AM
confianza del consumidor inegi 2026
La confianza del consumidor se ubicó en 44.4 puntos en febrero de 2026, un alza mensual de 0.3 puntos, aunque 2 puntos por debajo del nivel de hace un año; entre los indicadores complementarios, las posibilidades de ahorrar alcanzaron 40.3 puntos y la intención de comprar vivienda 20.3 puntos, según Inegi. (FG Trade Latin/Getty Images)

El gasto de los hogares y la inversión productiva mostraron señales mixtas al cierre de 2025, dos variables clave para el dinamismo del mercado interno en México. Mientras el consumo privado repuntó en diciembre y la inversión registró un avance mensual, la confianza del consumidor apenas mostró una mejora moderada y se mantiene por debajo de los niveles de 2025.

De acuerdo con el Inegi, el consumo privado aumentó 1.2% mensual en diciembre de 2025, con lo que alcanzó un índice de 114.4 puntos. En su comparación anual, el gasto de los hogares creció 5.6%.

Publicidad

El repunte del consumo estuvo impulsado por el gasto en bienes importados, que avanzó 4.9% mensual y 25% anual, mientras que el consumo de bienes y servicios nacionales creció de manera más moderada, con un alza de 0.1% mensual y 1.9% anual.

El consumo privado mostró una recuperación hacia el cierre del año tras la caída registrada en noviembre, acumulando avances en seis de los últimos siete meses.

Inversión avanza, pero mantiene debilidad anual

Por su parte, la inversión fija bruta, indicador que refleja el gasto en maquinaria, equipo y construcción, aumentó 0.5% mensual en diciembre, con lo que hiló tres meses consecutivos de crecimiento, aunque en su comparación anual registró una caída de 1.6%.

Al interior del indicador, la inversión en construcción creció 0.9% mensual, impulsada principalmente por el segmento no residencial, mientras que el gasto en maquinaria y equipo disminuyó 0.3%, afectado por la debilidad del componente nacional.

Según Monex, la construcción se consolidó como el principal motor de la inversión al cierre del año, mientras que la maquinaria y equipo continúa reflejando un entorno de menor dinamismo para el gasto empresarial.

Demanda interna, clave para el crecimiento

En un análisis sobre estos indicadores, Banorte señaló que los datos reflejan que la demanda doméstica —compuesta principalmente por consumo e inversión— seguirá siendo uno de los principales soportes de la actividad económica durante 2026. Y destacó que el mayor impulso al consumo provino del componente importado, mientras que el gasto doméstico avanzó de manera marginal. Además, señaló que el dinamismo del mercado laboral, los aumentos salariales y las remesas (aunque decrecientes) han contribuido a sostener el gasto de los hogares.

Banorte también consideró que el desempeño de la inversión podría mejorar si se materializan proyectos de infraestructura y planes de inversión pública y privada anunciados recientemente.

Publicidad

Confianza del consumidor mejora ligeramente

En paralelo, la percepción de los hogares sobre la economía mostró una leve mejora. El Indicador de Confianza del Consumidor se ubicó en 44.4 puntos en febrero de 2026, lo que implicó un aumento mensual de 0.3 puntos, aunque se mantiene 2 puntos por debajo del nivel observado un año antes.

El incremento mensual reflejó mejores percepciones sobre la situación económica actual del hogar y del país; sin embargo, las expectativas a futuro de las familias mostraron un ligero retroceso, lo que sugiere cautela entre los consumidores respecto al entorno económico de los próximos meses.

Publicidad

Tags

Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad