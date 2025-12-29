Publicidad

"Regresar al AICM ni locos”: DHL le tomó la palabra a AMLO e hizo del AIFA su casa en México

El CEO de DHL Express recuerda que en 2020 López Obrador le compartió su visión del AIFA, una conversación que antecedió la mudanza temprana de la firma y hoy explica su crecimiento operativo.
lun 29 diciembre 2025 07:58 AM
La firma realiza tres vuelos diarios desde la terminal aérea de Santa Lucía. (Bjoern Wylezich/Getty Images)

El CEO de DHL Express México, Antonio Arranz, asegura que "recuerda muy bien” la junta que tuvo en 2020 con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la firma de logística atravesaba un contexto complejo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM): quería crecer, pero la terminal aérea ya no tenía capacidad.

“Tuvimos una junta con el señor presidente López Obrador y nos comentó su visión del AIFA. Nosotros le dijimos: ‘Oiga, llevamos 10 años tratando de crecer operativamente y no podemos. Si en el AIFA se da la oportunidad, vamos a ser los primeros’. Y por eso le entramos, porque queríamos seguir creciendo en México”, rememora el directivo en entrevista con Expansión.

El 28 de febrero de 2023, DHL realizó su primer vuelo de carga en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), marcando un hito al inaugurar este tipo de operaciones en la base aérea operada por la Secretaría de la Defensa Nacional y puesta en marcha por decreto federal.

Más espacio y capacidad operativa

Desde entonces, la estrategia de haberse mudado de forma temprana al AIFA ha resultado favorable. Hoy, DHL cuenta con un almacén de 10,000 metros cuadrados en el aeropuerto de Santa Lucía, ubicado inmediatamente después del acceso de Aduanas. En contraste, en el AICM su operación no superaba los 1,500 metros cuadrados.

“Regresar al AICM ni de locos, porque ¿cómo metes 10,000 metros cuadrados en 1,500? Que alguien me explique cómo se puede hacer. Podrías automatizarlo, pero tendrías que tumbar el sitio y hacer una obra de ingeniería increíble, que costaría muchas, muchas decenas de millones de dólares. ¿Y para qué, si ya estamos muy bien?”, sostiene Arranz.

La mudanza de DHL al AIFA fue una decisión voluntaria, a diferencia de lo ocurrido con otras aerolíneas de carga, que el 2 de febrero de 2023 se enteraron de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto que estableció que las operaciones aéreas de carga serían exclusivas del AIFA en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Arranz reconoce que esta medida no fue mencionada durante su conversación con el entonces presidente, aunque aclara que tampoco alteró los planes de la compañía.

“En ese momento el presidente tampoco nos dijo que iba a emitir un decreto para sacar a todas las cargueras. Simplemente nos dijo: ‘Oigan, hay un aeropuerto, el AIFA. Lo vamos a abrir, vamos a hacer bodegas y, si ustedes quieren más espacio, múdense al AIFA’. Luego hicieron el decreto y nosotros dijimos: ‘Bueno, ya estamos aquí, ya agarramos el lugar’”, comenta.

México, pieza clave en la red global de DHL

La relevancia de la infraestructura en México es estratégica para DHL. La firma identifica a 20 países con potencial de crecimiento económico hacia 2030 y México forma parte de ese grupo, lo que refuerza las perspectivas positivas para su negocio en el país.

Actualmente, DHL opera tres vuelos diarios desde el AIFA con aeronaves Boeing 757, lo que le permite integrar mejor a México en su red logística global. Antes, en el AICM, solo era posible recibir un avión.

“La verdad es que estamos muy contentos porque esto nos permite recibir tres aviones: uno lechero, como se les conoce, que viene de Panamá, Guatemala y México, y otros dos de Cincinnati, uno en la mañana y otro al mediodía. Eso nos ha permitido fortalecer la conectividad con nuestro hub doméstico, que está en el norte de la Ciudad de México. Estar muy cerca del AIFA nos da una conectividad bastante interesante”, explica.

La compañía cuenta con una concesión de 10 años en el AIFA, con la posibilidad de iniciar su renovación tres años antes de que concluya. No obstante, Arranz ya ha planteado a la presidenta Claudia Sheinbaum su interés por extenderla a 20 años.

“¿Por qué queremos 20 años? Porque ahorita operamos con tres aviones, pero muy probablemente el siguiente paso será otro. Vas creciendo hasta tener el tamaño suficiente para traer un 747, que son 100 toneladas; ese ya es muy, muy grande”, señala.

Para DHL, México no solo es un mercado relevante, sino una pieza clave para atender operaciones internacionales.

“Hacemos mucho trabajo con todo lo que se vende en el mundo y tiene que llegar a México, facturado en otras partes de DHL. Una responsabilidad importante de México es dar servicio a otros países. Si no tienes instalaciones correctas, te dicen: ‘¿Cómo puedo vender a México desde Inglaterra si las instalaciones allá no funcionan?’. Entonces tengo una responsabilidad doble: vender en el país y dar servicio a las demás entidades del mundo para que funcione en México”, concluye Arranz.

DHL logística Aeropuerto Internacional de Santa Lucía

