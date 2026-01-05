¿Quién era Adrián Corona?

José Adrián Corona Radillo fue un empresario tequilero originario de Jalisco y presidente de Grupo Corona, una empresa dedicada a la producción de bebidas alcohólicas. La compañía fue fundada por su padre, Armando Corona Robles, en 1954, y se consolidó como grupo empresarial en 1995, de acuerdo con información oficial .

Adrián Corona asumió la presidencia del grupo en 2021, tras la muerte de su hermano Armando Corona Radillo, quien encabezaba la empresa y también se desempeñó como alcalde del municipio de Tonaya, Jalisco.

La familia ya había sufrido otra pérdida clave cuatro años antes, cuando el fundador Armando Corona Robles falleció en marzo de 2017. Con ello, José Adrián Corona Radillo quedó al frente del negocio familiar, con la responsabilidad de preservar y fortalecer el legado construido durante décadas.

Sin embargo, el 3 de enero de 2025 se confirmó su asesinato. En menos de una década, tres de las principales figuras de Grupo Corona murieron, una cadena de tragedias que ha marcado profundamente a esta familia tequilera y a una de las empresas más representativas del sector en Jalisco.

Grupo Corona es una compañía jalisciense fundada en 1954, con presencia nacional en el mercado de bebidas alcohólicas. (Grupo Corona)

¿Qué se sabe del secuestro y asesinato del empresario?

José Adrián Corona Radillo fue secuestrado el 26 de diciembre de 2025 mientras se dirigía a Puerto Vallarta junto con su pareja e hijos. El ataque ocurrió en el crucero conocido como Volcanes, en el tramo carretero entre Talpa de Allende y Atenguillo, donde hombres armados detuvieron el vehículo, robaron pertenencias y teléfonos celulares, y se llevaron al empresario, dejando a su familia en el sitio.

Tras el hecho, no se tuvo comunicación alguna por parte de los responsables. Tres días después, el 29 de diciembre, el cuerpo de Corona Radillo fue localizado a un costado de la carretera en el municipio de Atenguillo, cerca del lugar donde había sido privado de la libertad. Días más tarde, la Fiscalía de Jalisco confirmó oficialmente su identidad.

Las autoridades informaron que el cuerpo presentaba signos de violencia, con golpes visibles y heridas provocadas por arma de fuego. El 1 de enero de 2025 los restos fueron entregados a sus familiares.

Hasta ahora, la Fiscalía estatal no ha determinado el motivo del crimen ni ha reportado detenciones relacionadas con el caso. La región donde ocurrieron los hechos ha sido señalada en ocasiones anteriores por incidentes delictivos, al tratarse de una ruta carretera sin peaje que conecta con Puerto Vallarta.

Grupo Corona, Rancho Escondido y sus otras marcas

Grupo Corona es una empresa jalisciense dedicada a la producción y comercialización de bebidas alcohólicas, con un portafolio amplio que incluye tequilas, licores, mezcales, whiskies, vodkas, ginebras y vinos. Su estrategia comercial ha estado enfocada en el mercado de gran acceso, con precios accesibles y distribución masiva, lo que le permitió consolidarse en distintos puntos del país.

La marca más conocida del grupo es Rancho Escondido, un producto ampliamente identificado como tequila, aunque en realidad se trata de un licor de agave. Está elaborado con espíritu neutro y aguardiente de agave de doble destilación, reposado por más de tres meses en barricas de roble blanco. Presenta un aroma sutil con notas de madera, un sabor suave con matices de agave y roble y un acabado ámbar.

Además de Rancho Escondido, el grupo comercializa otras marcas como Gran Relicario, Río Escondido y El Mecatito, así como El Mezcalito de Tonaya. En su línea de destilados y vinos también figuran Tequila Don Armando, Tequila Generación Rebelde, Vodka Kosovo, Ginebra Piedra de Fuego, Whisky Wallace Gold, Whisky D’UGLASS, y diversas etiquetas de vino como 3 Uvas, Adriano, Victorius, Intensit by Adrián Corona, Magnanime, Cava de Ana y Gran Cava de Ana.

En el segmento de vinos espumosos y bebidas dulces destacan Dolce Amore Blanco, Rosado y Lambrusco Tinto, así como Si Amore Lambrusco Tinto, productos diseñados para un público amplio y de consumo cotidiano.

La combinación de volumen, precios competitivos y presencia nacional convirtió a Grupo Corona en uno de los actores relevantes de la industria de bebidas alcohólicas en Jalisco y otras regiones del país.