De Bimbo a Coca-Cola, estas 39 empresas deciden qué comen y beben los mexicanos

Las 39 marcas de alimentos y bebidas en México

*Las empresas fueron ordenadas de mayor a menor según su número de aparición en el ranking de Las 500 empresas más importantes de México:

Grupo Bimbo: líder mundial en panificación y snacks, con marcas como Bimbo, Marinela, Tía Rosa y Barcel, presente en 91 países.

Coca-Cola FEMSA: el mayor embotellador del mundo de bebidas Coca-Cola, con 154 marcas y presencia en México y varios países de América Latina.

Arca Continental: segunda embotelladora más grande de Coca-Cola en América Latina, también produce botanas como Bokados, Inalecsa y Wise.

Heineken México: cervecera con más tradición en el país, produce y comercializa más de 20 marcas, incluyendo Heineken, Tecate, Indio y Sol.

Sigma Alimentos: empresa multinacional mexicana de alimentos, produce carnes, quesos y yogures con marcas como Fud, San Rafael, La Villita, Chimex y Yoplait.

Grupo Modelo: líder mexicano en cerveza, produce marcas como Corona Extra, Modelo Especial, Victoria, Pacífico y Negra Modelo, con exportación a más de 180 países.

PepsiCo Alimentos México: productora de botanas como Sabritas, Doritos, Cheetos, Gamesa y Quaker, y, junto con GEPP, distribuye bebidas como Pepsi, 7UP, Gatorade y E-Pura.

Gruma: multinacional mexicana, uno de los mayores productores de harina de maíz y tortillas del mundo, con marcas como Maseca y Mission.

Grupo Lala: empresa mexicana de alimentos, líder en lácteos y derivados, con marcas como Lala, Nutri, Chamyto y Los Volcanes, además de yogures, quesos, bebidas y postres.

Nestlé México: multinacional de alimentos y bebidas, con marcas como Nescafé, Nido, Gerber, La Lechera, Maggi, Carlos V, Kit Kat, Nesquik y cereales Nestlé.

Marcas icónicas como Bimbo, Coca-Cola, Tecate, Corona, Lala y Nestlé consolidan la familiaridad y liderazgo de sus empresas. (José Luis González/Reuters)

Mondelēz International: multinacional de snacks y confitería, produce galletas, chocolates, dulces y bebidas en polvo con marcas como Oreo, Ritz, Philadelphia, Trident, Halls y Ricolino.

José Cuervo: empresa mexicana líder en bebidas alcohólicas destiladas y el mayor productor de tequila del mundo, con marcas como José Cuervo, 1800, Maestro Dobel, Gran Centenario, Kraken, Bushmills y Three Olives.

Pilgrim’s México: productora de pollo fresco, procesado y comidas preparadas, con marcas como Pilgrim’s, Favoritos, Unique Taste y Alamesa.

Grupo Herdez: líder en alimentos procesados y helados, con marcas como Herdez, Doña María, Del Fuerte, McCormick, Nutrisa, Moyo y Helados Nestlé.

Grupo Bafar: empresa mexicana líder en productos cárnicos y lácteos, con marcas como Bafar, Sabori, Parma, Campestre y Fres-ke-cito.

Grupo Industrial Maseca: empresa mexicana, mayor productor mundial de harina de maíz, comercializa principalmente la marca Maseca para la elaboración de tortillas y derivados.

Grupo Alpura: empresa mexicana líder en lácteos, produce leches, yogures, quesos y bebidas vegetales con marcas como Alpura, Selecta, Forti, Carranco, Seeds y Frutal.

Grupo Danone México: empresa de alimentos y bebidas enfocada en nutrición y salud, con marcas como Activia, Danette, Danonino, Oikos, Dany, Bonafont, Almirón y Alpro.

Mars México: multinacional de confitería, alimentos y cuidado de mascotas, con marcas como M&M’s, Snickers, Skittles, Turín, Ben’s Original, Pedigree, Whiskas y Royal Canin.

Organización Cultiba: empresa mexicana del sector bebidas, a través de GEPP produce y distribuye refrescos y bebidas no carbonatadas de PepsiCo y marcas propias.

Coca-Cola México forma parte de The Coca-Cola Company, con una amplia presencia en todo el país. (Foto: Yuri Cortez/AFP.)

Xignux Alimentos: empresa que opera a través de Qualtia, produce carnes frías, quesos y botanas con marcas como Zwan, KIR, Peperami, Caperucita, Alpino, Duby, Encanto y Leo.

Grupo Jumex: empresa mexicana de bebidas, produce jugos, néctares y refrescos con marcas como Jumex, Bida, Amí, Pau Pau, Frutástica y Xoda.

Bepensa: grupo mexicano, tercer embotellador más grande de Coca-Cola en México, con operación en bebidas y marcas propias como Perla Negra y Caribe Cooler.

Grupo Pinsa: empresa mexicana líder en productos del mar, con marcas como Dolores, Mazatún, El Dorado y Portola, especializada en atún en lata, congelados y ensaladas.

Grupo La Moderna: empresa mexicana líder en pastas y harinas, con marcas como La Moderna y harina Tres Estrellas, y un portafolio que abarca pastas, galletas y sémolas.

Conservas La Costeña: empresa de envasados, que incluye chiles, frijoles, salsas, vegetales y especialidades bajo marcas como La Costeña, Doña Chonita y Rancherita.

Coca-Cola México: filial de The Coca-Cola Company que opera en el país junto a sus embotelladores, con un amplio portafolio de bebidas que incluye refrescos, aguas, jugos, tés, bebidas deportivas y lácteos con marcas como Coca-Cola, Sprite, Ciel, Topo Chico, Del Valle, Powerade, Santa Clara y AdeS.

Grupo Peñafiel: filial mexicana de Keurig Dr Pepper, opera marcas como Peñafiel, Clamato, Squirt, Schweppes, Dr Pepper, Crush, Canada Dry, Snapple y RC Cola

Kellanova: empresa heredera de Kellogg Company, líder en cereales con marcas como Corn Flakes, Zucaritas, Special K, Choco Krispis, Froot Loops, All Bran, Corn Pops y Eggo

Grupomar: grupo mexicano integrado verticalmente en pesca y alimentos, líder en atún y productos del mar, con marcas como Tuny, Ancla, Capitán Nemo y Martuna.

Heineken México produce y comercializa más de 20 marcas, incluyendo Heineken, Tecate, Indio y Sol. (Especial)

Diageo México: empresa internacional de bebidas alcohólicas como Johnnie Walker, Smirnoff, Don Julio, Buchanan’s, Baileys, Tanqueray, Captain Morgan y Guinnes

Grupo Minsa: empresa mexicana líder en harina de maíz nixtamalizado, comercializa su producto principalmente bajo la marca MINSA para la elaboración de tortillas y derivados.

Caffenio: empresa mexicana dedicada a la producción y comercialización de café, con una red de cafeterías propias y como proveedor de café para OXXO bajo la marca Andatti.

Pascual Boing: conocida Boing!, Pato Pascual, Lulú, Mexicola, Agua Pascual y Leche Pascual, caracterizadas por el uso de fruta natural y su fuerte arraigo en la cultura popular.

Yakult México: empresa de alimentos funcionales enfocada en la salud digestiva, que comercializa bebidas y leches fermentadas como Yakult y Sofúl LT, con probióticos.

Conagra Brands: empresa global de alimentos con presencia en México, dueña de marcas icónicas como Act II, Del Monte, Hunt’s, Pam, Duncan Hines, Reddi-wip y Swiss Miss

KUA: empresa mexicana con plataformas saludables y gourmet, que maneja marcas como Nopalia, Grandes Añadas, Novelda y Kua Candy.

Brown-Forman México: empresa internacional de bebidas alcohólicas, destacando en tequila con marcas como Herradura, El Jimador y New Mix.

Mexicana de Industrias y Marcas: empresa mexicana de lácteos. Sus marcas incluyen Delité, Tivoli, Gotitas, Yili, Bébele, La Flor de México, La Flor de Xalapa y Vita Fresca.

Las 10 empresas de la agroindustria

Además de las 39 marcas de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas, destacan 10 empresas de la agroindustria que aparecen en el ranking de Las 500 empresas más importantes de México y que tienen un papel fundamental en lo que comemos los mexicanos. Estas son:

-Grupo Bachoco

-SuKarne

-Archer Daniels Midland México

-Ingredion México

-Cargill

-The Andersons México

-Grupo Altex

-Yara México

-Adelnor Grupo Empresarial

-Coliman Bananas

Estas compañías son clave para la producción de pollo, carnes, granos, frutas, hortalizas y otros productos del campo, asegurando el suministro de alimentos básicos y procesados que llegan a los hogares y comercios en todo el país.

¿Quién domina el mercado de alimentos y bebidas en México?

El mercado mexicano de alimentos y bebidas está claramente concentrado, donde un grupo reducido de empresas define gran parte de lo que los consumidores compran a diario. Estas compañías combinan marcas icónicas, alcance nacional y cadenas de distribución consolidadas para sostener su liderazgo.

En 2024, las 39 principales empresas reportaron ventas combinadas de 2.49 billones de pesos, equivalentes a cerca del 7.1% del PIB, demostrando su peso económico y su influencia sobre los hábitos de consumo.

Los giros más presentes son panificación, bebidas refrescantes y alcohólicas, lácteos, snacks y alimentos procesados, sectores donde la innovación, la consolidación de marcas y la capacidad de producción a gran escala marcan la diferencia.

Empresas como Grupo Bimbo, Coca-Cola FEMSA, Arca Continental, Heineken México y Grupo Modelo lideran no solo por tamaño, sino también por la familiaridad de sus marcas entre los consumidores —Bimbo, Marinela, Coca-Cola, Tecate y Corona— que se mantienen como referentes en sus categorías.

Aunque la concentración favorece la eficiencia y consistencia de productos, también genera barreras para nuevos competidores, consolidando a estas compañías como los principales arquitectos de la dieta mexicana.

Además, la integración vertical de algunas empresas —desde la producción de materias primas hasta la distribución final— refuerza su dominio, asegurando control sobre calidad, costos y disponibilidad.

Top 10 empresas de alimentos y bebidas en México por ventas 2024 (millones de pesos)

-Grupo Bimbo: 408,335.0

-Coca-Cola FEMSA: 279,793.2

-Arca Continental: 237,004.0

-HEINEKEN México: 228,000.0

-Sigma Alimentos: 160,938.3

-Grupo Modelo AB-InBev: 139,128.0

-PepsiCo Alimentos México: 122,211.0

-Gruma: 118,906.0

-Grupo Lala: 100,676.8

-Nestlé México: 93,100.0

Estas cifras muestran que el mercado está dominado por empresas con amplio portafolio de marcas y presencia nacional, mientras que los jugadores restantes ocupan nichos estratégicos o categorías especializadas, reforzando la importancia de la concentración y el posicionamiento de marca en la industria.