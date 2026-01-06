Publicidad

Nestlé retira lotes de leche infantil en Europa por posible presencia de ‍toxina

La empresa de origen suizo y con más de 150 años en la elaboración de productos, informó que identificaron el potencial riesgo en una de sus fábricas en Países Bajos.
mar 06 enero 2026 01:21 PM
retiran-nestle-europa-productos-bebes.jpg
A pesar de que no se comprobaron síntomas o enfermedades por el consumo de productos para lactantes, la empresa Nestlé decidió el retiro de sus productos. (Foto: @AFP )

La empresa Nestlé anunció el retiro de algunos lotes de productos para bebés debido a la posible presencia de una toxina que puede estar relacionada con náuseas, vómitos y calambres abdominales.

Aunque hasta el momento no hay confirmación de síntomas o enfermedades relacionados con la ingesta, se decidió el retiro de lotes de los productos de una manera generalizada en varios países de Europa.

¿Qué productos retiró Nestlé de Europa?

Se trata de preparados para lactantes y preparados de continuación SMA, BEBA y NAN en Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia, Suiza y Reino Unido.

En los países europeos se advierte sobre la posible presencia de cereulida, una toxina producida por algunas cepas de la bacteria Bacillus cereus.

"La cereulida es muy estable al calor, lo que significa que es poco probable que se desactive o destruya al cocinarla, al utilizar agua hirviendo o al preparar la leche infantil. Si se consume puede provocar la rápida aparición de los síntomas", explicó la Agencia de Normas Alimentarias británica.

La empresa de origen suizo y con más de 150 años en la elaboración de productos, informó que identificaron el potencial riesgo en una de sus fábricas en Países Bajos.

"Nestlé Belgilux ha decidido, como medida de precaución, retirar de la venta varios productos de la marca NAN y retirarlos del mercado. Durante los controles de calidad, se detectó una posible no conformidad, ya que el producto no cumplía con nuestros estrictos estándares de seguridad", informó en su página oficial.

El Ministerio de Sanidad austriaco detalló que el retiro de los productos afecta a más de 800 productos de más de 10 fábricas de Nestlé y que se trataba de la mayor retirada de productos de la historia de la empresa.

Nestlé publicó los números de lote de los productos vendidos en varios países que no debían consumirse y aseguró en su página de internet que trabaja para minimizar cualquier posible interrupción del suministro.

nestle-retira-productos
La propia empresa dio a conocer los lotes de los productos que se retiraron del mercado con el objetivo de prevenir afectaciones. (Foto: nestlebaby.b)

Se recomienda a las personas que ya tienen algún producto de Nestlé a verificar el número de lote de los productos que se están retirando.

"Para comprobar si su producto está siendo retirado del mercado, puede encontrar el número de lote en la parte inferior de la caja. Contiene de ocho a 10 caracteres y no tiene puntuación. Ingrese este número a continuación y pulse "Comprobar".

