Los OMV piden prórroga para iniciar el nuevo padrón telefónico obligatorio

Otro factor que preocupa al sector son los problemas técnicos detectados durante los ensayos del registro telefónico, en los que las empresas han tenido que repetir el proceso en más de una ocasión, situación que pone en predicamento su operación. Expansión solicitó información a la CRT sobre el tema; el organismo respondió que evalúa la propuesta.

La nueva disposición regulatoria exige a los operadores contar con dos plataformas para ejecutar la validación y vinculación de las líneas. Para empresas con una base relevante de clientes de pospago, como Telcel, AT&T y Movistar, esta infraestructura no representa un costo significativo; sin embargo, para los OMV, cuya base principal es de prepago, implica una inversión relevante.

Al no contar con red propia, los OMV dependen de operadores mayoristas como Altán Redes para implementar las plataformas de registro y validación. Un director de un OMV con conocimiento del tema reveló a Expansión que Altán Redes ya envió los precios que implicará el registro de cada usuario. Cada validación tendrá un costo de 3.45 pesos más IVA que, si bien puede parecer una cifra menor, tendrá implicaciones monetarias importantes para este tipo de operadores.

Por ejemplo, el Gasto Promedio por Usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) de los OMV en el país ronda los 60 pesos. Un operador como Bromovil, que hasta el último dato público del IFT registraba 60,194 usuarios, tendría que invertir 207,669 pesos, frente a una facturación de 3.6 millones de pesos.

La fuente precisó que el costo de 3.45 pesos solo contempla la validación del usuario con datos oficiales y sin impuestos, mientras que para los biométricos Altán aplicaría una cuota distinta. A ello se debe sumar el gasto que implicará la estrategia de comunicación para notificar a los usuarios sobre el registro telefónico.

“Tampoco se está tomando en cuenta que el registro de un usuario no siempre quedará a la primera; habrá ocasiones en que deberá realizarse varias veces hasta completar la validación”, advirtió la fuente de la industria de los OMV.

Hasta ahora, un OMV se encuentra desarrollando una plataforma tecnológica propia, concebida bajo principios de accesibilidad y experiencia de usuario, que podría ser utilizada por varios operadores.

En conjunto, el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil en el país implicará una inyección de capital superior a 4,053 millones de pesos, según estimaciones del proyecto de lineamientos para el padrón elaboradas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

De ese monto, se prevé que 22 millones de pesos correspondan al desarrollo de la plataforma, mientras que la validación de identidad concentrará el mayor gasto, con 4,031 millones de pesos.

El padrón de telefonía busca combatir las extorsiones vía móvil, un delito que de enero a julio dejó 6,880 víctimas, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.