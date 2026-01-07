Publicidad

Los OMV piden prórroga para iniciar el nuevo padrón telefónico obligatorio

Los operadores han enfrentado problemas para registrar líneas telefónicas, lo que ha derivado en mayores costos, ya que cada línea implica un gasto de 3.45 pesos, además del riesgo de desconexión.
mié 07 enero 2026 02:24 PM
Los OMV piden prórroga para iniciar el nuevo padrón telefónico obligatorio, y esta es la razón
La nueva disposición regulatoria exige a los operadores contar con dos plataformas para ejecutar la validación y vinculación de las líneas. (Marco_Piunti/Getty Images)

El registro masivo de líneas móviles entrará en vigor el próximo 9 de enero, pero los Operadores Móviles Virtuales (OMV) han solicitado a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) una prórroga para implementar la nueva política regulatoria.

En un pronunciamiento dirigido al nuevo regulador, los OMV han fundamentado el aplazamiento en los riesgos de exclusión digital y en posibles afectaciones a la continuidad del servicio, particularmente en comunidades donde su oferta representa un insumo esencial para la comunicación, la seguridad y la actividad económica.

“La prórroga solicitada no debe entenderse como una dilación en el cumplimiento normativo, sino como una medida necesaria para garantizar una implementación ordenada, progresiva y socialmente responsable”, asegura un operador en un documento al que Expansión tuvo acceso, y que se suma a otros pronunciamientos similares enviados a la CRT.

Otro factor que preocupa al sector son los problemas técnicos detectados durante los ensayos del registro telefónico, en los que las empresas han tenido que repetir el proceso en más de una ocasión, situación que pone en predicamento su operación. Expansión solicitó información a la CRT sobre el tema; el organismo respondió que evalúa la propuesta.

La nueva disposición regulatoria exige a los operadores contar con dos plataformas para ejecutar la validación y vinculación de las líneas. Para empresas con una base relevante de clientes de pospago, como Telcel, AT&T y Movistar, esta infraestructura no representa un costo significativo; sin embargo, para los OMV, cuya base principal es de prepago, implica una inversión relevante.

Al no contar con red propia, los OMV dependen de operadores mayoristas como Altán Redes para implementar las plataformas de registro y validación. Un director de un OMV con conocimiento del tema reveló a Expansión que Altán Redes ya envió los precios que implicará el registro de cada usuario. Cada validación tendrá un costo de 3.45 pesos más IVA que, si bien puede parecer una cifra menor, tendrá implicaciones monetarias importantes para este tipo de operadores.

Por ejemplo, el Gasto Promedio por Usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) de los OMV en el país ronda los 60 pesos. Un operador como Bromovil, que hasta el último dato público del IFT registraba 60,194 usuarios, tendría que invertir 207,669 pesos, frente a una facturación de 3.6 millones de pesos.

La fuente precisó que el costo de 3.45 pesos solo contempla la validación del usuario con datos oficiales y sin impuestos, mientras que para los biométricos Altán aplicaría una cuota distinta. A ello se debe sumar el gasto que implicará la estrategia de comunicación para notificar a los usuarios sobre el registro telefónico.

“Tampoco se está tomando en cuenta que el registro de un usuario no siempre quedará a la primera; habrá ocasiones en que deberá realizarse varias veces hasta completar la validación”, advirtió la fuente de la industria de los OMV.

Hasta ahora, un OMV se encuentra desarrollando una plataforma tecnológica propia, concebida bajo principios de accesibilidad y experiencia de usuario, que podría ser utilizada por varios operadores.

En conjunto, el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil en el país implicará una inyección de capital superior a 4,053 millones de pesos, según estimaciones del proyecto de lineamientos para el padrón elaboradas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

De ese monto, se prevé que 22 millones de pesos correspondan al desarrollo de la plataforma, mientras que la validación de identidad concentrará el mayor gasto, con 4,031 millones de pesos.

El padrón de telefonía busca combatir las extorsiones vía móvil, un delito que de enero a julio dejó 6,880 víctimas, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

