Finanzas Personales

La CFE Telecom regala tarjetas SIM, pero hay un truco: No están disponibles en todos lados

Los planes incluyen llamadas, SMS, datos móviles y en algunos casos la opción de compartir internet vía hotspot.
mar 26 agosto 2025 08:34 AM
El requisito necesario para conseguir la tarjeta SIM de CFE gratis y tener WhatsApp y redes sociales
La tarjeta SIM de CFE no tiene costo, solo se paga la recarga del paquete elegido.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) incursionó desde hace algunos meses en el mercado de telefonía móvil. Si te preguntas cómo conseguir una tarjeta SIM de manera gratuita, aquí te explicamos lo que necesitas.

El programa Internet para Todos busca que personas con menores recursos o que viven en comunidades alejadas tengan acceso a conectividad a precios accesibles.

En notas anteriores te contamos cómo obtener internet MiFi en casa por 95 pesos mensuales o cómo acceder a redes sociales y WhatsApp desde tu celular por 33 pesos al mes . Ahora, lo más importante: ¿cómo contratar el servicio?

¿Cómo obtener la tarjeta SIM de CFE gratis?

De acuerdo con la página oficial de CFE Internet, en el país existen 248 puntos de venta de la tarjeta SIM. El plástico no tiene costo; únicamente debes pagar la recarga del paquete que elijas.

“¡Recuerda que nuestras tarjetas SIM son sin costo alguno! Para obtenerlas solo tienes que comprar uno de nuestros paquetes de prepago y ¡SÚMATE con el que más te convenga!”, señala CFE en su sitio web.

Para verificar si tu localidad está dentro de la cobertura y ubicar el punto de venta más cercano, debes ingresar a: https://cfeinternet.mx/puntos-de-venta , donde solo necesitas tu código postal.

Eso sí: por ahora no existen puntos de venta en la Ciudad de México.

SIM CFE
Actualmente existen 248 puntos de venta en el país, aunque ninguno en la Ciudad de México.

¿Cuánto cuestan los paquetes telefónicos de CFE?

Paquetes mensuales de CFE Internet

$33 pesos

Vigencia: 30 días

1 GB de datos

100 minutos de llamadas a celular

50 SMS

Redes sociales y WhatsApp: hasta 600 MB

Sin opción de compartir internet

$99 pesos

Vigencia: 30 días

3 GB de datos

Llamadas y SMS ilimitados entre líneas CFE

Redes sociales y WhatsApp ilimitados

Hotspot: Sí

$120 pesos

Vigencia: 30 días

5 GB de datos

Llamadas y SMS ilimitados entre líneas CFE

Redes sociales y WhatsApp ilimitados

Hotspot: Sí

$200 pesos

Vigencia: 30 días

15 GB de datos

Llamadas y SMS ilimitados entre líneas CFE

Redes sociales y WhatsApp ilimitados

Hotspot: Sí

$230 pesos

Vigencia: 30 días

40 GB de datos

Llamadas y SMS ilimitados entre líneas CFE

Redes sociales y WhatsApp ilimitados

Hotspot: No

$295 pesos

Vigencia: 30 días

40 GB de datos

1,500 minutos y 1,000 SMS

Redes sociales y WhatsApp ilimitados

Hotspot: Sí

Paquetes semestrales (6 meses)

+5GB 6M — $490

5 GB de datos al mes

1,500 minutos y 500 SMS

Hotspot: Sí

20GB 6M — $895

20 GB de datos + 20 GB a 512 kbps

1,500 minutos y 1,000 SMS

Hotspot: No

+20GB 6M — $1,390

20 GB de datos + 20 GB a 512 kbps

1,500 minutos y 1,000 SMS

Hotspot: Sí

Paquetes anuales (12 meses)

+5GB 12M — $900

5 GB de datos al mes

1,500 minutos y 500 SMS

Hotspot: Sí

20GB 12M — $1,495

20 GB de datos + 20 GB a 512 kbps

1,500 minutos y 1,000 SMS

Hotspot: No

+20GB 12M — $2,450

20 GB de datos + 20 GB a 512 kbps

1,500 minutos y 1,000 SMS

Hotspot: Sí

En conclusión, la tarjeta SIM de CFE Internet representa una alternativa accesible para quienes buscan mantenerse conectados sin gastar de más, aunque la cobertura y los puntos de venta aún son limitados.

