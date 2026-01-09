Denza, la marca de lujo de BYD, desembarca en México con su primera agencia en Monterrey

Jorge Vallejo, director general de BYD México, destaca que la marca pretende tener cierto aire aspiracionista, lo que aleja su core business de su marca principal, BYD, que está más enfocada al segmento del volumen, de tal manera que la estrategia en ventas seguirá un camino diferente. Mientras BYD ya cuenta con 100 agencias en el país, Denza arranca operaciones con solo una.

“Mantiene cada una su independencia, su propia esencia, su propio ADN, Denza se mantiene completamente fuera de lo que es BYD, por eso solo tenemos un distribuidor, ya existente en Monterrey, y así se mantendrá para las siguientes aperturas que van a ser muy cuidadas, muy estratégicas en los mercados donde debemos estar. Tendrá obviamente su propio Showroom”, comenta el directivo.

Roland Galasso, es el distribuidor oficial de Denza en México, luego de haberse sumado a las filas de BYD como distribuidor desde su llegada y colocarse como el que generaba los mayores volúmenes de esta última con la comercialización de hasta 1,000 unidades por mes.

“Yo estoy muy convencido del éxito de Denza, obviamente por la experiencia que tengo con BYD. Cuando a mí me invitaron a la marca yo dije que sí, y obviamente tengo mucho entusiasmo porque ya conozco el producto, la tecnología que lleva la marca y el capital humano que hay detrás”, comenta.

El empresario adelantó, en entrevista con Expansión, que Denza abrirá dos puntos más de venta, uno en Ciudad de México y otro en Guadalajara, puntos que considera estratégicos y necesarios al tratarse de una marca más de nicho. Luego de un mes de la apertura de la primera agencia en Monterrey, se han comercializado hasta el momento alrededor de 50 unidades Denza.

“Hemos entregado coches en Los Cabos, en Cancún. Hay mucha gente que, aunque todavía no tenemos presencia física en otras ciudades, nos han estado buscando y nos han estado comprando”, comenta.

Precios y características

Hasta el momento, el único vehículo Denza que ya se comercializa en México es B5, un SUV híbrido enchufable todo terreno con altura de 1920 mm, un ancho de 1970 mm, una longitud de 4890 mm y una distancia entre ejes de 2700 mm.

El B5 cuenta con dos motores eléctricos y un motor de combustión interna, que combinados llegan a brindar hasta 700 caballos de fuerza, así como con una aceleración de 0 a 100 kilómetros en 4.8 segundos.

Denza, marca de lujo de BYD: B8, precios y características. (Cortesía)

El vehículo, que solo con su motor eléctrico alcanza una autonomía de 125 kilómetros y posee 11 modos de manejo, arranca desde los 1.3 millones de pesos.

B8 es el vehículo que sigue en el listado de lanzamientos de Denza, prospectado para su incursión oficial en el mercado este mes. Al igual que B5, se trata de un SUV híbrido enchufable 4x4, pero dimensiones distintas, al contar con una altura de 1905 mm, un ancho de 1994 mm, una longitud de 5195 mm y una distancia entre ejes de 2920 mm.

Otro vehículo que está próximo a llegar es el sedán deportivo Z9 GT, que se colocará como el tope de gama para competir contra íconos en el segmento de lujo como Porsche Taucan o Panamera, aunque de estos dos últimos modelos de Denza no se dieron más detalles, más que serán híbridos enchufables también.

Desembarca Denza en México, la marca de lujo de BYD (Tzuara De Luna)

Galasso adelanta que, además de estos, la marca alista el lanzamiento de otro vehículo que se colocará como el vehículo de entrada a Denza, de tal manera que, una vez que se tenga listo el portafolio de producto inicial, espera que se estén comercializando alrededor de 200 unidades mes con mes de entre todo este mix.

“Aunque sea una marca de lujo es llevar esa tecnología, con mucho más calidad de producto a un precio mucho más competitivo, entonces, yo creo que eso es una clave de éxito asegurada. El sector lujo, obviamente, esun poquito más pequeño, de nicho, pero la verdad que tenemos todas las claves para que sea un caso de éxito rotundo” resalta.