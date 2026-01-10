Cómo registrar un número Telcel o AT&T a tu nombre y no perder conexión ni saldo

Fechas clave

El registro, por disposición oficial, arrancó el viernes 9 de enero de 2026, por lo que todos los usuarios de cualquier compañía tendrán que realizarlo. El plazo límite es el martes 30 de junio.

A partir del 1 de julio de este año, los usuarios que no hayan hecho el trámite no tendrán sus servicios de telefonía normal a menos que completen la vinculación. Lo único disponible en sus líneas serán las llamadas a números de emergencia o atención ciudadana como 074, 079, 088, 089 y 911.

Registro en Telcel

Según el sitio oficial de la telefónica , el trámite podrá realizarse tanto de manera presencial en un Centro de Atención a Clientes, o en línea como modalidad remota para todos sus usuarios, sean de plan en renta o tengan un esquema de cobro de prepago.

En el caso de solicitar la opción digital, cada usuario tendrá hasta tres oportunidades para realizar el registro. Si no se obtiene un resultado exitoso, se podrá contactar a un asesor marcando al *111 para Planes de renta y *264 para líneas Amigo.

Los requisitos son:

- Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte o CURP Biométrica)

- CURP

Los extranjeros solo se podrá realizar con el pasaporte vigente o, en su caso, con CURP temporal para extranjeros.

En todos los casos, para realizar el trámite se requiere proporcionar el nombre completo (como se muestra en la identificación oficial), y la CURP.

Las personas que solicitaron el procedimiento en línea, Telcel solicitará una fotografía selfie con objetivo de identificación y validación de la información.

Vinculación en AT&T

La sección de Servicios Legales de AT&T señala que los usuarios de la telefónica tendrán hasta tres intentos para vincular sus números telefónicos por medio de un mensaje SMS, o por medio del sitio oficial con un código QR que aparecerá en la pantalla de inicio.

La plataforma de AT&T solicitará la captura de datos de la credencial para votar (INE) para usuarios nacionales, o pasaporte vigente en el caso de extranjeros. Después de proporcionar la información personal y sean validados, la telefónica enviará un mensaje SMS para confirmar su vinculación exitosa o rechazarla si los datos fueron incorrectos.

AT&T señaló que quienes estén en un sistema de recargas, solo podrán disfrutar del saldo y los demás beneficios una vez que se complete la vinculación. En caso de adquirir un nuevo número, el usuario tiene 30 días después de la activación para vincular su línea.

“Si no completas este proceso dentro de ese periodo, el saldo, beneficios de las recargas o pagos que hayas realizado serán eliminados”, señala el apartado legal de la empresa.

Padrón de Telefonía en México, ¿por qué tengo que registrar mi número?

La razón por la cual los usuarios tendrán que realizar el registro de sus números telefónicos se debe a una nueva regulación nacional para tener seguridad y transparencia dentro del sector de las telecomunicaciones.

Uno de los objetivos principales es la reducción de actos ilícitos con el uso de esta tecnología, como los ataques de phishing, una táctica que implica mensajes de apariencia formal para que los usuarios revelen información confidencial por engaños. Se estima que cinco de cada diez mexicanos es víctima de esta vulneración, según la firma de ciberseguridad Kaspersky.

Según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación ( DOF ) del 9 de diciembre de 2025, también busca vincular a los titulares de las líneas telefónicas, lo que da certeza acerca del uso del servicio.

Con la nueva política, todas las líneas deberán estar registradas a nombre de las personas que las usen, o perderán el servicio. El “Padrón de Telefonía” estará compuesto por los números telefónicos e información personal como una identificación oficial con fotografía y la Clave Única de Registro de Población (CURP).