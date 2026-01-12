Publicidad

El CEO de Heineken renuncia en medio de una caída en ventas

Dolf van den Brink dejará sus funciones al frente de la cervecera el próximo 31 de mayo.
lun 12 enero 2026 12:38 PM
Dolf van den Brink CEO de Heineken.
Dolf van den Brink asumió la dirección de Heineken en 2020. (Foto: LinkedInd.)

Heineken anunció la salida sorpresa de su CEO, Dolf van den Brink, en un contexto de caída de ventas. El directivo asumió el cargo en medio de la pandemia del covid-19, que dejó como secuela altos costos en materias primas.

"Tras casi seis años al frente de Heineken, durante los cuales guió a la empresa a través de periodos económicos y políticos turbulentos", Dolf van den Brink informó al consejo de supervisión de su decisión de dejar sus funciones el 31 de mayo, indicó la empresa en un comunicado.

El dirigente, que pasó 28 años en Heineken, aceptó permanecer a disposición de la empresa en calidad de asesor durante un periodo de ocho meses, a partir del 1 de junio de 2026.

“Liderar Heineken ha sido el mayor privilegio de mi carrera y esta decisión fue una de las más difíciles que he tomado en mi vida”, escribió el directivo en LinkedIn. “Después de trabajar toda mi carrera en Heineken, tengo ganas de tomarme un tiempo para un reinicio personal y pensar en lo que viene para mí”, añadió.

La empresa se encuentra en plena fase de transformación, que incluye la supresión o el traslado de 400 puestos de trabajo, con el fin de mantener su ventaja en un mercado competitivo.

Segundo cervecero mundial, detrás de AB InBev, Heineken ha visto cómo sus ventas se erosionan desde hace meses y sus ingresos se redujeron 5% en el primer semestre de 2025.

La compañía indicó que iniciará la búsqueda de un sucesor. Su acción caía con fuerza el lunes en la Bolsa de Ámsterdam: alrededor de las 15:30 GMT, retrocedía 4.7%.

Con información de AFP.

