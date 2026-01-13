¿Debo tener CURP biométrica para vincular mi número de celular? Lo que dicen Telcel y AT&T

¿Es necesario presentar la CURP biométrica?

En el caso de la compañía Telcel, sugiere presentar la CURP, aunque no es obligatorio que sea con los datos biométricos, sino la versión 'clásica' y actualizada ya sea en el registro presencial o en línea. Si optas por la plataforma digital, Telcel pide una prueba de vida, que es distinta a la CURP biométrica.

“Si optaste por registrar tu línea en la Modalidad Remota, adicionalmente se te solicitará una prueba de vida (selfie) a fin de autenticar y validar la identificación oficial que decidas proporcionar”, detalla Telcel.

En el caso de AT&T, los documentos para validar la identidad personal se acorta a presentar la credencial del INE o pasaporte vigente, en el caso de los mexicanos, mientras que los extranjeros deberán presentar su pasaporte vigente.

Mientras que las personas morales deberán presentar documentación oficial que contenga RFC y razón social.

“Recuerda: si tus documentos no están vigentes la vinculación será rechazada”, señala esta compañía.

Debido a que ambos trámites se pueden realizar de manera paralela y que recientemente se implementaron, se recomienda a la población que ya tramitó su CURP biométrica, presentarla en los distintos procedimientos que haga, de acuerdo a lo estipulado en la ley .

Lo que sí será obligatorio es que dependencias públicas y organismos privados acepten el documento cuando alguien lo presente.

De acuerdo con los lineamientos establecidos tanto por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) como por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el dato que se solicita es la llamada “Prueba de vida” en el trámite que se realice vía remota.

A través de la plataforma que habilite el proveedor de servicios, se validará de forma remota que la persona que solicita la vinculación es la misma que aparece en la identificación oficial; es decir, la “prueba de vida” funciona como un "espejo digital" momentáneo: el sistema te observa para confirmar que eres tú quien dice ser comparándote con tu identificación, pero una vez terminada la validación, el "espejo" no conserva tu imagen ni ningún rastro de tu fisonomía.