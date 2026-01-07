Este es el dato biométrico que sí o sí debes dar para el registro de tu número celular con CURP

La CRT detalló que los documentos de identidad para asociar las líneas telefónicas a una persona física serán los siguientes:

*Credencial de elector

*Pasaporte

*Clave Única de Registro de Población (CURP)

*Las personas morales deberán presentar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

El organismo obliga a las empresas de telefonía a informar de una manera clara y oportuna cómo será el trámite en los centros de atención de sus clientes, además de que será gratuito.

¿Qué dato biométrico solicitan?

De acuerdo con los lineamientos establecidos tanto por la CRT como por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el dato que se solicita es la llamada “Prueba de vida” en el trámite que se realice vía remota.

A través de la plataforma que habilite el proveedor de servicios, se validará de forma remota que la persona que solicita la vinculación es la misma que aparece en la identificación oficial; es decir, la “prueba de vida” funciona como un "espejo digital" momentáneo: el sistema te observa para confirmar que eres tú quien dice ser comparándote con tu identificación, pero una vez terminada la validación, el "espejo" no conserva tu imagen ni ningún rastro de tu fisonomía.

Los mismos lineamientos establecen que las plataformas de los proveedores no deben almacenar ningún dato biométrico, fotografía, ni copia de la identificación oficial.

A partir del viernes 9 de enero de 2026 se debe vincular la línea telefónica de manera presencial (en tu centro de atención) o remota (en línea). Se debe presentar un documento de identidad, de preferencia el CURP.

A partir de esa fecha, se dispuso el lunes 29 de junio de 2026 como fecha límite para realizar el trámite de vinculación con la empresa telefónica que le ofrezca el servicio.

“Si no realizaste el proceso correspondiente,tu línea móvil quedará deshabilitada y solo podrás hacer llamadas a números de emergencia, atención ciudadana y a tu proveedor de servicio, así como recibir mensajes de alerta (sismo, inundación, etcétera)”, detalla en redes sociales.

La vinculación como la desvinculación de números de telefonía móvil forma parte de una reforma a la Ley de Telecomunicaciones, así como parte de un esfuerzo gubernamental para evitar más casos de extorsión telefónica en el país, un delito que no cede en el país.